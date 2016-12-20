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  • Gaminio duomenų nuotrauka
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Nutraukta gamyba

6500 seriesItin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android™“

50PFT6510/12

2.6

| (26) Atsiliepimai

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android“

6500 serijos FHD televizorius su „Android“ – ne vien išvaizda. Pradedame nuo „Perfect Pixel HD“ variklio, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu vaizdu, po to pridedame „Ambilight“, modernų dizainą ir natūralias medžiagas, kad patirtumėte naujų įspūdžių.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

Su 2 pusių „Ambilight“

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android“

  • 126 cm (50 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • „Dual Core“; 8 GB ir didinama

  • DVB-T/T2/C

„Perfect Pixel HD“ – apdovanojimą pelniusi vaizdo kokybės technologija

Vadovaudamiesi sukaupta patirtimi, už kurią esame pelnę apdovanojimų, didelės raiškos vaizdo kokybei suteikėme visiškai naują veidą. „Philips Perfect Pixel HD Engine“ procesorius atkuria itin sklandžius ir aiškius vaizdus. Dėl sodresnių, natūralesnių spalvų ir odos atspalvių, tamsesnės juodos ir šviesesnės baltos, kiekviena detalė bus tarsi šventė jūsų akims.

„Android“ – greitesnės, įvairesnės ir individualesnės televizoriaus žiūrėjimo akimirkos

„Smart TV“ su „Android“: mėgaukitės spartesniu procesoriumi ir patogia naudotojo sąsaja. Jūsų raktas į neišsenkantį turinį, pradedant „Google Play™“, „Netflix“, interneto naršykle...ir dar daugiau. Lengva naršyti po meniu naudojant tiesiogines nuorodas į mėgstamiausius.

Ekrano apšvietimo funkcija „Ambilight“ amžiams pakeis televizoriaus žiūrėjimo būdą

Ekrano apšvietimo funkcija „Ambilight“ amžiams pakeis televizoriaus žiūrėjimo būdą

Jei jums namai yra daug daugiau nei vien tik namas, pasirinkite televizorių, su kuriuo namų atmosfera bus šiltesnė ir jaukesnė. Su unikalia „Philips“ „Ambilight“ technologija jūsų ekranas atrodys dar platesnis, o vaizdai dar labiau įtraukiantys, nes ant gretimos sienos projektuojama itin plati šviesa iš dviejų ekrano pusių. Spalvos, dinamiškumas ir jaudulys persikels iš ekrano į jūsų kambarį, o žiūrėjimo pojūčiai bus dar išskirtinesni.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.6

iš 5

26

Atsiliepimai

20/12/2016

Slovenija

Slovenija

Odlično

Dela kot singerica,slika kristalno čista zvok odličen,internet wifi deluje tekoče.Tv nudi ogromno funkcij.Vreden vsakega centa.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™

10/04/2016

Česká republika

Česká republika

cena a vykon super

Cena a vykon super - proc kupovat 4K. A mimochodem 4K nema jeste vyreseny rychli prepis obrazu i kdyz uz ma 200 MHZ obratovku. Ja jsem moc spokojen.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™

21/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski full HD televizor

Ukoliko želite vrhunski full HD televizor, ovaj je svakako preporuka. Omjer cijene i onog što dobijete je odličan. Po meni Ambilight daje posebnu dimenziju ovom televizoru, pgotovo ako se odlučite staviti ga na zid :-)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.

  2. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  3. „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.

  4. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  5. Debesies žaidimų pasiūla priklauso nuo žaidimų teikėjų.

  6. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  7. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  8. „Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.

  9. „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.

  11. USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

  12. Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.