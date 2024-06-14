Pasinerkite į šį funkcijomis turtingą „Ambilight“ televizorių! Gausite puikų vaizdą, tikrovišką „Dolby Atmos“ garsą ir sklandžius žaidimus. Kad ir ką bežiūrėtumėte ar kokią muziką beleistumėte, „Ambilight“ kelia jaudulį – išskirtinis televizijos vakaras.
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Įsijauskite į mėgstamą turinį. „Ambilight“ televizorius.
„Ambilight“ televizoriai yra vieninteliai televizoriai su galinėje dalyje integruotomis LED lemputėmis, kurios reaguoja į matomą turinį ir užburia jus spalvotų šviesų aureole. „Ambilight“ viską keičia – televizorius atrodo didesnis, o jūs labiau įsijaučiate į mėgstamas sporto rungtynes, filmus, muziką ir žaidimus.
Gyvas, ryškus, ypač aiškiai atvaizduojamas vaizdas.
Mėgaukitės visu ryškiu 4K (UHD) LED „Ambilight“ televizoriuje matomu turiniu. „Philips Pixel Precise Ultra HD“ sistema optimizuoja vaizdo kokybę, kad matytumėte itin ryškius vaizdus, sodrias spalvas ir natūralius judesius. Kaskart džiaukitės pačiu geriausiu vaizdu.
Raskite lengvai. „TITAN OS“.
Su mūsų išmaniųjų televizorių platforma „TITAN OS“ greitai ir lengvai rasite tai, kas jums patinka. Mėgaujatės serialais? Galite toliau žiūrėti tiesiai iš pagrindinio ekrano. Jei ieškote ko nors naujo, galite naršyti tokias kategorijas kaip veiksmo ar dramos ir vienoje vietoje peržiūrėti geriausių transliacijos paslaugų pasiūlymus.
„Dolby Atmos“ suteikia kinematografinį garsą.
„Dolby Atmos“ įtraukia jus giliau, atkurdama garso efektus erdvėje aplink jus ir virš jūsų. Nesvarbu, ar tai virš galvos skraidantys erdvėlaiviai, ar tylūs žingsniai, sėlinantys iš užpakalio, jausitės tarsi atsidūrę veiksmo viduryje.
Paruošta žaisti. VRR ir maža įvesties delsa su bet kuria konsole.
Su HDMI VRR geriausiai išnaudosite konsolės funkcijas ir džiaugsitės greitu žaidimu bei sklandžia grafika. Mažos įvesties delsos nustatymas įjungiamas automatiškai, kai įjungiate konsolę. Su „Ambilight“ žaidimų režimu jaudulys dar didesnis.
Sklandžiai prisijungia prie išmaniųjų namų tinklų.
Neprilygstamas suderinamumas su „Matter“ ir „Control4“ reiškia, kad galite lengvai integruoti šį 4K „Ambilight“ televizorių į savo esamą išmaniųjų namų tinklą.
Nuotolinio valdymo pultas su perdirbtu plastiku. Atsakingas pakavimas.
Šis „Ambilight“ televizorius turi elegantišką, akių nerėžiančią išvaizdą, o „Ambilight“ galite naudoti kaip momentinį nuotaikingą apšvietimą, kai ekranai išjungti. Televizoriaus nuotolinio valdymo pulte naudojamas perdirbtas plastikas, mūsų pakuotėje naudojamas FSC sertifikuotas perdirbtas kartonas, o įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.
Plonas televizorius su elegantišku, patraukliu dizainu.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
„Smart TV“ programos prieinamumas priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
„Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
„Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
„Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
HBO „Max“ programėlės paslauga bus prieinama nuo 2024 m. rugpjūčio mėnesio.
„Matter“ / „Control4“: ši funkcija taps prieinama 2024 metais atnaujinus programinę įrangą.