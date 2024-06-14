Paieškos terminai

    LED 4K „Ambilight“ televizorius

    50PUS8009/12

    4K „Ambilight“ televizorius

    Pasinerkite į šį funkcijomis turtingą „Ambilight“ televizorių! Gausite puikų vaizdą, tikrovišką „Dolby Atmos“ garsą ir sklandžius žaidimus. Kad ir ką bežiūrėtumėte ar kokią muziką beleistumėte, „Ambilight“ kelia jaudulį – išskirtinis televizijos vakaras.

    LED 4K „Ambilight“ televizorius

    4K „Ambilight“ televizorius

    Tikrai vertingas „Ambilight“ televizorius

    • 126 cm (50 in) „AMBILIGHT“ televizorius
    • „Pixel Precise Ultra HD“
    • Išmanioji platforma „Titan OS“
    • „Dolby Atmos“ garsas
    Įsijauskite į mėgstamą turinį. „Ambilight“ televizorius.

    Įsijauskite į mėgstamą turinį. „Ambilight“ televizorius.

    „Ambilight“ televizoriai yra vieninteliai televizoriai su galinėje dalyje integruotomis LED lemputėmis, kurios reaguoja į matomą turinį ir užburia jus spalvotų šviesų aureole. „Ambilight“ viską keičia – televizorius atrodo didesnis, o jūs labiau įsijaučiate į mėgstamas sporto rungtynes, filmus, muziką ir žaidimus.

    Gyvas, ryškus, ypač aiškiai atvaizduojamas vaizdas.

    Gyvas, ryškus, ypač aiškiai atvaizduojamas vaizdas.

    Mėgaukitės visu ryškiu 4K (UHD) LED „Ambilight“ televizoriuje matomu turiniu. „Philips Pixel Precise Ultra HD“ sistema optimizuoja vaizdo kokybę, kad matytumėte itin ryškius vaizdus, sodrias spalvas ir natūralius judesius. Kaskart džiaukitės pačiu geriausiu vaizdu.

    Raskite lengvai. „TITAN OS“.

    Raskite lengvai. „TITAN OS“.

    Su mūsų išmaniųjų televizorių platforma „TITAN OS“ greitai ir lengvai rasite tai, kas jums patinka. Mėgaujatės serialais? Galite toliau žiūrėti tiesiai iš pagrindinio ekrano. Jei ieškote ko nors naujo, galite naršyti tokias kategorijas kaip veiksmo ar dramos ir vienoje vietoje peržiūrėti geriausių transliacijos paslaugų pasiūlymus.

    „Dolby Atmos“ suteikia kinematografinį garsą.

    „Dolby Atmos“ suteikia kinematografinį garsą.

    „Dolby Atmos“ įtraukia jus giliau, atkurdama garso efektus erdvėje aplink jus ir virš jūsų. Nesvarbu, ar tai virš galvos skraidantys erdvėlaiviai, ar tylūs žingsniai, sėlinantys iš užpakalio, jausitės tarsi atsidūrę veiksmo viduryje.

    Paruošta žaisti. VRR ir maža įvesties delsa su bet kuria konsole.

    Paruošta žaisti. VRR ir maža įvesties delsa su bet kuria konsole.

    Su HDMI VRR geriausiai išnaudosite konsolės funkcijas ir džiaugsitės greitu žaidimu bei sklandžia grafika. Mažos įvesties delsos nustatymas įjungiamas automatiškai, kai įjungiate konsolę. Su „Ambilight“ žaidimų režimu jaudulys dar didesnis.

    Sklandžiai prisijungia prie išmaniųjų namų tinklų.

    Sklandžiai prisijungia prie išmaniųjų namų tinklų.

    Neprilygstamas suderinamumas su „Matter“ ir „Control4“ reiškia, kad galite lengvai integruoti šį 4K „Ambilight“ televizorių į savo esamą išmaniųjų namų tinklą.

    Nuotolinio valdymo pultas su perdirbtu plastiku. Atsakingas pakavimas.

    Šis „Ambilight“ televizorius turi elegantišką, akių nerėžiančią išvaizdą, o „Ambilight“ galite naudoti kaip momentinį nuotaikingą apšvietimą, kai ekranai išjungti. Televizoriaus nuotolinio valdymo pulte naudojamas perdirbtas plastikas, mūsų pakuotėje naudojamas FSC sertifikuotas perdirbtas kartonas, o įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus.

    Plonas televizorius su elegantišku, patraukliu dizainu.

    Plonas televizorius su elegantišku, patraukliu dizainu.

    Suderinama su „Matter“ ir „Control4“.

    Suderinama su „Matter“ ir „Control4“.

    Techninės savybės

    • „Ambilight“

      „Ambilight“ funkcijos
      • Prisitaiko prie sienos spalvos
      • Nustatykite lengvą režimą
      • „Ambilight“ muzika
      • „AmbiSleep“
      • Žadintuvo melodija „Sunrise“
      • Ambilight FTI Animation
      „Ambilight“ versija
      3 pusių

    • Vaizdas / ekranas

      Ekrano įstrižainė (coliais)
      50  in
      Ekrano įstrižainė (centimetrais)
      126  cm
      Ekranas
      „4K Ultra HD LED“
      Skiriamoji ekrano geba
      3 840 x 2 160
      Vaizdo variklis
      „Pixel Precise Ultra HD“

    • Ekrano įėjimo skiriamoji geba

      Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis
      • 640 x 480–60 Hz
      • 576p–50 Hz
      • 720p–50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60Hz
      • 2560 x 1440–60 Hz
      • 3840x2160p - 24/25/30/50/60Hz

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Skaitmeninis televizorius
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      TV programų gidas*
      8 dienų elektroninis programų gidas
      Signalo stiprumo indikacija
      Taip
      Teletekstas
      1000 puslapių hipertekstas
      HEVC palaikymas
      Taip

    • Smart TV

      „SmartTV“ programos*
      • „Netflix“
      • „YouTube“
      • „Amazon Prime“ vaizdo įrašas
      • Kanalas „TITAN“
      • NFT programa*
      • Programa „STB Controller“
      OS
      TITAN OS
      Atminties dydis (laikinosios)*
      8 GB

    • „Smart TV“ funkcijos

      Vartotojo sąveika
      Ekrano dubliavimas
      Interaktyvioji televizija
      HbbTV
      „Voice assistant“*
      Integruota „Amazon Alexa“
      „Smart Home“ patirtis
      • Veikia su „Amazon Alexa“
      • Veikia su „Google“ padėjėju
      • „MATTER“
      • Integruota „Amazon Alexa“

    • Multimedijos programos

      Vaizdo įrašų atkūrimo formatai
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Muzikos atkūrimo formatai
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Subtitrų formatų palaikymas
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Nuotraukų atkūrimo formatai
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Garsas

      Išvesties galia (RMS)
      20 W
      Garsiakalbio konfigūracija
      2 x 10 W viso diapazono garsiakalbis
      „Codec“
      • „Dolby Digital“
      • „Dolby Atmos“
      • DTS:X
      Garsumo gerinimas
      • „Dolby Bass“ sustiprinimas
      • Aiškus dialogas
      • A.I. garsas
      • A.I. EQ
      • „Dolby Volume“ lygintojas
      • Nakties režimas
      • Asmeninis garso pritaikymas

    • Prijungimo galimybė

      HDMI jungčių skaičius
      3
      HDMI funkcijos
      • 4K
      • Garso grįžtamasis kanalas
      „EasyLink“ (HDMI-CEC)
      • Perėjimas į nuotolinį valdymą
      • Sistemos garso valdymas
      • Sistemos budėjimas
      • Paleidimas vienu spustelėjimu
      USB jungčių skaičius
      2
      Prijungimas be laidų
      „Wi-Fi“ 802.11n, 2 x 2, vienguba juosta
      HDCP 2.3
      Taip, visose HDMI
      HDMI ARC
      Taip, naudojant HDMI1
      HDMI 2.1 funkcijos
      • „eARC“ veikia su HDMI 1
      • Veikia su „eARC“ / VRR / ALLM
      „EasyLink 2.0“
      • HDMI-CEC, skirtas „Philips“ televizoriui / kolonėlei
      • Išorinis nustatymas per televizoriaus NS

    • Palaikomos HDMI vaizdo funkcijos

      Žaidimai
      • ALLM
      • HDMI KAD
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Suderinama su HDR10+

    • ES energijos suvartojimo kortelė

      EPREL registracijos numeriai
      1960010
      SDR energinė klasė
      E
      Įjungto režimo SDR energijos poreikis
      45 kWh/1000 val.  kWh/1000 h
      HDR energinė klasė
      G
      Įjungto režimo HDR energijos poreikis
      78 kWh/1000 val.  kWh/1000 h
      Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu
      Netaikoma
      Tinklo budėjimo režimas
      2,0  W
      Naudojama ekrano technologija
      LED LCD

    • Maitinimas

      Elektros energija
      KS 220–240 V 50 / 60 Hz
      Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu
      mažiau nei 0,5 W
      Energijos taupymo funkcijos
      • Automatinio išsijungimo laikmatis
      • Išjungti paveikslėlius (radijas)
      • Eko režimas
      • Šviesos jutiklis

    • Priedai

      Pridedami priedai
      • Nuotolinis valdymas
      • 2 x AAA baterijos
      • Stalinis stovas
      • Maitinimo laidas
      • Greito naudojimosi vadovas
      • Saugos instrukcijos ir teisinė informacija

    • Konstrukcija

      Televizoriaus spalvos
      Matinis, juodas rėmelis
      Stovo dizainas
      Juodos kojelės

    • Matmenys

      Atstumas tarp 2 stovų
      810  mm
      Galima naudoti sieninį kronšteiną
      200 x 100 mm
      Televizorius be stovo (P x A x G)
      1111 x 649 x 88 mm
      Televizorius su stovu (P x A x G)
      1111 x 674 x 255 mm
      Pakuotės dėžė (P x A x G)
      1240 x 785 x 150 mm
      Televizoriaus svoris be stovo
      8,2 kg
      Televizoriaus svoris su stovu
      8,4 kg
      Svoris su pakuote
      10,0 kg

    • Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
    • Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
    • „Smart TV“ programos prieinamumas priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv
    • „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
    • Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
    • „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
    • „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
    • Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
    • „Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
    • HBO „Max“ programėlės paslauga bus prieinama nuo 2024 m. rugpjūčio mėnesio.
    • „Matter“ / „Control4“: ši funkcija taps prieinama 2024 metais atnaujinus programinę įrangą.

