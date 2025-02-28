Pažinkite „Ambilight TV“. Išmanųjį televizorių su „Titan OS“. Ir europietiško dizaino meistriškumą. Visi jūsų filmai, laidos ir sportas pasiekiami sparčiai, o vaizdo kokybė – nepriekaištinga. Pasinerkite į spalvas, šviesą ir 3D garsą, prilygstantį kino teatro garsui.
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Su integruotomis LED lemputėmis, kurios reaguoja į kiekvieną sceną, „Ambilight“ panardina jus į spalvingas šviesas. Visas jūsų žiūrimas turinys neapsiriboja ekrano ribomis ir įtraukia jus į akimirką. Kartą tai patyrę, niekada nenorėsite kito televizoriaus be šios funkcijos.
Ryškios akimirkos ir scenos.
Priartinkite vaizdą. Pasinerkite į detales. Tai 4K vaizdo tikslumas, kuris pranoksta vaizduotę. Su „Pixel Precise Ultra HD“ ekranu, užtikrinančiu ryškumą ir tikroviškas detales, kiekviena akimirka pripildoma kvapą gniaužiančių įspūdžių.
Spalvos ir kontrastas su HDR10+
Tikėkitės daugiau smulkmenų. Kadras po kadro pagerinta vaizdo kokybė. Daugiau dėmesio skiriama spalvoms ir kontrastui, todėl net tamsiausios akimirkos ir ryškiausios scenos tampa aiškesnės.
Apsupkite save „Dolby Atmos“ ir DTS:X
Naudodami „Dolby Atmos“, kad garsas skambėtų taip, kaip norėjo režisierius, ir DTS:X, kad patirtumėte 3D garso įspūdžius, jausitės taip, tarsi iš tikrųjų būtumėte ten. Pridėjus šį papildomą garso aspektą, savo namuose patirsite dar labiau įtraukiančią patirtį.
Lengvai raskite turinį su „Titan OS“
„Philips Smart TV Titan OS“ platforma greitai pateikia tai, ką mėgstate žiūrėti. Nuo kūrinių tęsinių iki serialų, nuo dokumentinių filmų iki dramų – viską, ko norite, rasite vos vienu mygtuko paspaudimu. Kad ir ką norėtumėte žiūrėti, visas geriausias turinys bus lengvai pasiekiamas.
Sklandžiai prisijunkite prie išmaniųjų namų tinklų
„Matter Smart Home“ suderinamumas užtikrina sklandžią integraciją į esamą išmaniųjų namų tinklą. Norėdami valdyti televizorių iš „Matter Smart Home“ programėlės arba naudodami valdymo balsu funkciją, tiesiog paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ir kalbėkite. Pritemdykite šviesas. Sureguliuokite termostatą. Net įjunkite „Philips Ambilight“ televizorių. Viską atliksite viena komanda. Televizorius suderinamas su „Alexa“ palaikančiais įrenginiais ir „Apple AirPlay“.
Pasirenkamas dydis
Yra įvairių dydžių. Rinkitės televizorių, kuris puikiai derės prie jūsų poreikių. Nuo mažo 43 colių ekrano iki 65 colių televizoriaus – atlikite protingą sprendimą dėl televizoriaus ir pasirinkite neįtikėtiną 8000 serijos televizorių.
Europos dizainas, tvarus mąstymas
Pažangus stovas. Plonas rėmelis. 4K LED televizorius. Tai europietiško dizaino kokybė. Dėl „Titan OS“ operacinės sistemos greitai ir lengvai randamas turinys, kruopščiai apgalvota kiekviena smulkmena, pradedant perdirbto plastiko nuotolinio valdymo pulteliu ir perdirbtu FSC sertifikuotu įpakavimu.
Kiekvienam žodžiui suteikite aiškumo naudodami vokalo stiprinimą
Tiksliai išgirskite kiekvieną žodį. Vokalo stiprinimas leidžia klausytojui padidinti arba sumažinti dialogo garsumą be jokio poveikio foniniam garsui. Taip dabar nepraleisite nė vienos akimirkos, nes kiekvienas sakinys skamba aiškiau.
Žaidimams paruoštas ryšys
HDMI 2.1 ir VRR padeda iš konsolės gauti geriausią rezultatą – greitesnį žaidimą ir sklandesnę grafiką. Dėl mažo įvesties vėlavimo nustatymo, kuris automatiškai įsijungia įjungus konsolę, esate pasirengę naujam žaidimų lygiui.
Techninės savybės
„Ambilight“
„Ambilight“ funkcijos
Ambilight FTI Animation
„Ambilight“ muzika
„AmbiSleep“
Žaidimo režimas
Nustatykite lengvą režimą
Žadintuvo melodija „Sunrise“
Prisitaiko prie sienos spalvos
„Ambilight“ versija
3 pusių
Vaizdas / ekranas
Ekrano įstrižainė (coliais)
50
in
Ekrano įstrižainė (centimetrais)
126
cm
Ekranas
„4K Ultra HD LED“
Skiriamoji ekrano geba
3840 x 2160 p
Vaizdo variklis
„Pixel Precise Ultra HD“
Vaizdo išryškinimas
Krištolo skaidrumo
ECO
Žaidimas
Suderinama su HDR10+
Namų kinas
Monitorius
„Micro Dimming“
Filmas
Asmeninis
„Pixel Precise UltraHD“
„Ultra“ raiška
Ekrano įėjimo skiriamoji geba
Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis
640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
„Smart TV“ programos prieinamumas priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
„Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
„Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
„Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
Valdymo balsu per televizorių funkcijos apimtis priklauso nuo šalies ir kalbos. Norėdami sužinoti naujausią informaciją, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.
*„Apple“, „AirPlay“ ir „Apple Home“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse bei regionuose.