  • Pasinerkite į turinį su „Ambilight“ Pasinerkite į turinį su „Ambilight“ Pasinerkite į turinį su „Ambilight“
    Energy Label Europe E Energijos etiketė
    Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite Energijos etiketė (PDF 939.0KB)

    LED 4K „Ambilight“ televizorius

    50PUS8010/12

    Pasinerkite į turinį su „Ambilight“

    Pažinkite „Ambilight TV“. Išmanųjį televizorių su „Titan OS“. Ir europietiško dizaino meistriškumą. Visi jūsų filmai, laidos ir sportas pasiekiami sparčiai, o vaizdo kokybė – nepriekaištinga. Pasinerkite į spalvas, šviesą ir 3D garsą, prilygstantį kino teatro garsui.

    LED 4K „Ambilight“ televizorius

    Pasinerkite į turinį su „Ambilight“

    • 126 cm (50 in) „AMBILIGHT“ televizorius
    • 4K LED
    • HDR10+
    • „Dolby Atmos“ ir DTS:X
    Yra televizorius. Ir yra „Ambilight“ televizorius

    Su integruotomis LED lemputėmis, kurios reaguoja į kiekvieną sceną, „Ambilight“ panardina jus į spalvingas šviesas. Visas jūsų žiūrimas turinys neapsiriboja ekrano ribomis ir įtraukia jus į akimirką. Kartą tai patyrę, niekada nenorėsite kito televizoriaus be šios funkcijos.

    Ryškios akimirkos ir scenos.

    Priartinkite vaizdą. Pasinerkite į detales. Tai 4K vaizdo tikslumas, kuris pranoksta vaizduotę. Su „Pixel Precise Ultra HD“ ekranu, užtikrinančiu ryškumą ir tikroviškas detales, kiekviena akimirka pripildoma kvapą gniaužiančių įspūdžių.

    Spalvos ir kontrastas su HDR10+

    Tikėkitės daugiau smulkmenų. Kadras po kadro pagerinta vaizdo kokybė. Daugiau dėmesio skiriama spalvoms ir kontrastui, todėl net tamsiausios akimirkos ir ryškiausios scenos tampa aiškesnės.

    Apsupkite save „Dolby Atmos“ ir DTS:X

    Naudodami „Dolby Atmos“, kad garsas skambėtų taip, kaip norėjo režisierius, ir DTS:X, kad patirtumėte 3D garso įspūdžius, jausitės taip, tarsi iš tikrųjų būtumėte ten. Pridėjus šį papildomą garso aspektą, savo namuose patirsite dar labiau įtraukiančią patirtį.

    Lengvai raskite turinį su „Titan OS“

    „Philips Smart TV Titan OS“ platforma greitai pateikia tai, ką mėgstate žiūrėti. Nuo kūrinių tęsinių iki serialų, nuo dokumentinių filmų iki dramų – viską, ko norite, rasite vos vienu mygtuko paspaudimu. Kad ir ką norėtumėte žiūrėti, visas geriausias turinys bus lengvai pasiekiamas.

    Sklandžiai prisijunkite prie išmaniųjų namų tinklų

    „Matter Smart Home“ suderinamumas užtikrina sklandžią integraciją į esamą išmaniųjų namų tinklą. Norėdami valdyti televizorių iš „Matter Smart Home“ programėlės arba naudodami valdymo balsu funkciją, tiesiog paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ir kalbėkite. Pritemdykite šviesas. Sureguliuokite termostatą. Net įjunkite „Philips Ambilight“ televizorių. Viską atliksite viena komanda. Televizorius suderinamas su „Alexa“ palaikančiais įrenginiais ir „Apple AirPlay“.

    Pasirenkamas dydis

    Yra įvairių dydžių. Rinkitės televizorių, kuris puikiai derės prie jūsų poreikių. Nuo mažo 43 colių ekrano iki 65 colių televizoriaus – atlikite protingą sprendimą dėl televizoriaus ir pasirinkite neįtikėtiną 8000 serijos televizorių.

    Pažangus stovas. Plonas rėmelis. 4K LED televizorius. Tai europietiško dizaino kokybė. Dėl „Titan OS“ operacinės sistemos greitai ir lengvai randamas turinys, kruopščiai apgalvota kiekviena smulkmena, pradedant perdirbto plastiko nuotolinio valdymo pulteliu ir perdirbtu FSC sertifikuotu įpakavimu.

    Kiekvienam žodžiui suteikite aiškumo naudodami vokalo stiprinimą

    Tiksliai išgirskite kiekvieną žodį. Vokalo stiprinimas leidžia klausytojui padidinti arba sumažinti dialogo garsumą be jokio poveikio foniniam garsui. Taip dabar nepraleisite nė vienos akimirkos, nes kiekvienas sakinys skamba aiškiau.

    Žaidimams paruoštas ryšys

    HDMI 2.1 ir VRR padeda iš konsolės gauti geriausią rezultatą – greitesnį žaidimą ir sklandesnę grafiką. Dėl mažo įvesties vėlavimo nustatymo, kuris automatiškai įsijungia įjungus konsolę, esate pasirengę naujam žaidimų lygiui.

    Techninės savybės

    • „Ambilight“

      „Ambilight“ funkcijos
      • Ambilight FTI Animation
      • „Ambilight“ muzika
      • „AmbiSleep“
      • Žaidimo režimas
      • Nustatykite lengvą režimą
      • Žadintuvo melodija „Sunrise“
      • Prisitaiko prie sienos spalvos
      „Ambilight“ versija
      3 pusių

    • Vaizdas / ekranas

      Ekrano įstrižainė (coliais)
      50  in
      Ekrano įstrižainė (centimetrais)
      126  cm
      Ekranas
      „4K Ultra HD LED“
      Skiriamoji ekrano geba
      3840 x 2160 p
      Vaizdo variklis
      „Pixel Precise Ultra HD“
      Vaizdo išryškinimas
      • Krištolo skaidrumo
      • ECO
      • Žaidimas
      • Suderinama su HDR10+
      • Namų kinas
      • Monitorius
      • „Micro Dimming“
      • Filmas
      • Asmeninis
      • „Pixel Precise UltraHD“
      • „Ultra“ raiška

    • Ekrano įėjimo skiriamoji geba

      Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis
      640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Skaitmeninis televizorius
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Signalo stiprumo indikacija
      Taip
      Teletekstas
      1000 puslapių hipertekstas
      HEVC palaikymas
      Taip

    • Smart TV

      „SmartTV“ programos*
      • „Amazon Prime“ vaizdo įrašas
      • „BBC iplayer“
      • „Disney+“
      • HBO
      • NFT programa*
      • „Netflix“*
      • „YouTube“
      OS
      TITAN OS
      Atminties dydis (laikinosios)*
      8 GB

    • „Smart TV“ funkcijos

      Interaktyvioji televizija
      HbbTV
      „Voice assistant“*
      • Veikia su „Alexa“
      • Veikia su „Google Home“
      „Smart Home“ patirtis
      • „MATTER“
      • Control4
      • Veikia su „Apple Home“
      Žaidimų valdymo juosta
      „Gamebar 2.0“
      TTS palaikymas
      Taip

    • Multimedijos programos

      Vaizdo įrašų atkūrimo formatai
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Muzikos atkūrimo formatai
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Subtitrų formatų palaikymas
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Nuotraukų atkūrimo formatai
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Garsas

      Garso įrašai
      2.0 kanalas
      Išvesties galia (RMS)
      20 W
      Garsiakalbio konfigūracija
      2 x 10 W viso diapazono garsiakalbis
      Garsumo gerinimas
      • AVL režimas
      • Visi garso stiliai
      • Žemųjų dažnių patobulinimas
      • „Dolby Atmos“
      • „Dolby Media Intelligence“
      • Pramogos
      • Vienodintuvas
      • Klausymosi profilis
      • Nakties režimas
      • Asmeninis
      • Vokalo stiprinimas
      • DTS-X
      Ausinių funkcijos
      „Dolby Atmos“ ausinėms
      Garso variklis
      „IntelliSound“
      Pagrindinis garsiakalbis
      Plačiajuostis „BassReflex“ garsiakalbis (FR01A)

    • Prijungimo galimybė

      HDMI jungčių skaičius
      3
      HDMI funkcijos
      • 4K
      • Garso grįžtamasis kanalas
      „EasyLink“ (HDMI-CEC)
      • Perėjimas į nuotolinį valdymą
      • Sistemos garso valdymas
      • Sistemos budėjimas
      • Paleidimas vienu spustelėjimu
      USB jungčių skaičius
      2
      Prijungimas be laidų
      • „Wi-Fi“ 802.11ac, 2x2, dviguba juosta
      • „Bluetooth 5.2“
      • lengvas susiejimas (RC mėlynas mygtukas)
      • Veikia su „Apple AirPlay“
      HDCP 2.3
      Taip, visose HDMI
      HDMI ARC
      Taip, naudojant HDMI1
      HDMI 2.1 funkcijos
      • „eARC“ veikia su HDMI 1
      • Veikia su „eARC“ / VRR / ALLM
      „EasyLink 2.0“
      • Išorinis nustatymas per televizoriaus NS
      • HDMI-CEC, skirtas „Philips“ televizoriui / kolonėlei

    • Palaikomos HDMI vaizdo funkcijos

      Žaidimai
      • ALLM
      • HDMI KAD
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Suderinama su HDR10+

    • ES energijos suvartojimo kortelė

      EPREL registracijos numeriai
      2229866
      SDR energinė klasė
      E
      Įjungto režimo SDR energijos poreikis
      48  kWh/1000 h
      HDR energinė klasė
      G
      Įjungto režimo HDR energijos poreikis
      95  kWh/1000 h
      Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu
      Netaikoma
      Tinklo budėjimo režimas
      2,0  W
      Naudojama ekrano technologija
      LED LCD

    • Maitinimas

      Elektros energija
      AC 100–240 V 50 / 60 Hz
      Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu
      mažiau nei 0,5 W
      Energijos taupymo funkcijos
      • Automatinio išsijungimo laikmatis
      • Eko režimas
      • Šviesos jutiklis
      • Išjungti paveikslėlius (radijas)

    • Priedai

      Pridedami priedai
      • 2 x AAA baterijos
      • Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
      • Nuotolinis valdymas
      • Stalinis stovas
      • Maitinimo laidas
      • Greito naudojimosi vadovas

    • Konstrukcija

      Televizoriaus spalvos
      Matinis, juodas rėmelis
      Stovo dizainas
      Metalinis arkinis stovas

    • Matmenys

      Atstumas tarp 2 stovų
      804  mm
      Galima naudoti sieninį kronšteiną
      200 x 100 mm
      Televizorius be stovo (P x A x G)
      1110 x 650 x 88 mm
      Televizorius su stovu (P x A x G)
      1110 x 709 x 281 mm
      Pakuotės dėžė (P x A x G)
      1210 x 736 x 131 mm
      Televizoriaus svoris be stovo
      8,50 kg
      Televizoriaus svoris su stovu
      8,80 kg
      Svoris su pakuote
      11,18 kg

    • Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
    • Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
    • „Smart TV“ programos prieinamumas priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv
    • „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
    • Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
    • „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
    • „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
    • Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
    • „Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
    • Valdymo balsu per televizorių funkcijos apimtis priklauso nuo šalies ir kalbos. Norėdami sužinoti naujausią informaciją, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.
    • *„Apple“, „AirPlay“ ir „Apple Home“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse bei regionuose.

