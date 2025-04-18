Paieškos terminai

  „Ambilight televizorius su integruotu „Google Assistant".
    Energy Label Europe E Energijos etiketė
    Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite Energijos etiketė (PDF 197.0KB)

    LED 4K „Ambilight“ televizorius

    50PUS8100/12

    „Ambilight televizorius su integruotu „Google Assistant“.

    Susipažinkite su „Ambilight“ televizoriumi – tai nepriekaištingi vaizdai ir lengvai prieinamos pramogos. Su šiuo 4K „Google“ televizoriumi nebereikės be galo spausti slinkties mygtuką – tiesiog paprašykite „Google“ asistento surasti mėgstamą filmą, laidą ar sporto varžybas. Tada patogiai įsitaisykite ir mėgaukitės vaizdu.

    LED 4K „Ambilight“ televizorius

    „Ambilight televizorius su integruotu „Google Assistant“.

    • 126 cm (50 in) „AMBILIGHT“ televizorius
    • 4K LED
    • HDR10+
    • „Dolby Atmos“ ir DTS:X
    Yra televizorius. Ir yra „Ambilight“ televizorius

    Su integruotomis LED lemputėmis, kurios reaguoja į kiekvieną sceną, „Ambilight“ panardina jus į spalvingas šviesas. Visas jūsų žiūrimas turinys neapsiriboja ekrano ribomis ir įtraukia jus į akimirką. Kartą tai patyrę, niekada nenorėsite kito televizoriaus be šios funkcijos.

    Ryškios akimirkos ir scenos.

    Priartinkite vaizdą. Pasinerkite į detales. Tai 4K vaizdo tikslumas, kuris pranoksta vaizduotę. Su „Pixel Precise Ultra HD“ ekranu, užtikrinančiu ryškumą ir tikroviškas detales, kiekviena akimirka pripildoma kvapą gniaužiančių įspūdžių.

    Spalvos ir kontrastas su HDR10+

    Tikėkitės daugiau smulkmenų. Kadras po kadro pagerinta vaizdo kokybė. Daugiau dėmesio skiriama spalvoms ir kontrastui, todėl net tamsiausios akimirkos ir ryškiausios scenos tampa aiškesnės.

    Apsupkite save „Dolby Atmos“ ir DTS:X

    Naudodami „Dolby Atmos“, kad garsas skambėtų taip, kaip norėjo režisierius, ir DTS:X, kad patirtumėte 3D garso įspūdžius, jausitės taip, tarsi iš tikrųjų būtumėte ten. Pridėjus šį papildomą garso aspektą, savo namuose patirsite dar labiau įtraukiančią patirtį.

    Patinkančios pramogos ir šiek tiek „Google“ pagalbos.

    Ką norite žiūrėti? „Google TV“ rasite filmų, laidų ir kito turinio iš visų jūsų programėlių ir prenumeratų. Viskas bus paruošta būtent jums. Sulauksite pasiūlymų, kuriuose bus atsižvelgta į jūsų pomėgius, ir net galėsite naudoti programėlę „Google TV“ telefone bei keliaudami kurti žiūrėtino turinio sąrašą.

    Suderinama su balso asistentais ir „Apple AirPlay“.

    Galite pasirinkti balso asistentus! Paspauskite „Google Assistant“ mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio ir galėsite balsu ieškoti filmų ir laidų, gauti rekomendacijų, valdyti suderinamus išmaniuosius namų įrenginius ir dar daugiau. Arba paprašykite „Alexa“ valdyti televizorių per įrenginius, kuriuose veikia „Alexa“. Lengvai transliuokite į televizorių iš savo „iPhone“, „iPad“ ar „Mac“. Žiūrėkite filmus iš programėlių. Rodykite nuotraukas draugams kambaryje.*

    Pasirenkamas dydis

    Yra įvairių dydžių. Rinkitės televizorių, kuris puikiai derės prie jūsų poreikių. Nuo mažo 43 colių ekrano iki 65 colių televizoriaus – atlikite protingą sprendimą dėl televizoriaus ir pasirinkite neįtikėtiną 8000 serijos televizorių.

    Europietiškas dizainas

    Pažangus stovas, aptakus plonas rėmelis – tai geriausias europietiškas dizainas. Nustatykite „Ambilight“ foninio apšvietimo režimą, kad televizoriui miegant kambarį užlietų spalvos. Nuotolinio valdymo pultas pagamintas iš perdirbto plastiko, pakuotė – iš FSC sertifikuoto kartono, net įdėklai yra kruopščiai apgalvoti ir atspausdinti ant perdirbto popieriaus.

    Techninės savybės

    • „Ambilight“

      „Ambilight“ funkcijos
      • „Ambilight Suite“
      • Žaidimo režimas
      • Prisitaiko prie sienos spalvos
      • Nustatykite lengvą režimą
      „Ambilight“ versija
      3 pusių

    • Vaizdas / ekranas

      Ekrano įstrižainė (coliais)
      50  in
      Ekrano įstrižainė (centimetrais)
      126  cm
      Ekranas
      „4K Ultra HD LED“
      Skiriamoji ekrano geba
      3840 x 2160 p
      Vaizdo variklis
      „Pixel Precise Ultra HD“
      Vaizdo išryškinimas
      • „Micro Dimming“
      • „Ultra“ raiška
      • „Natural Motion“
      • Krištolo skaidrumo
      • Asmeninis
      • Namų kinas
      • ECO
      • Filmas
      • Žaidimas
      • Monitorius

    • Ekrano įėjimo skiriamoji geba

      Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis
      640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Skaitmeninis televizorius
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Signalo stiprumo indikacija
      Taip
      Teletekstas
      1000 puslapių hipertekstas
      HEVC palaikymas
      Taip

    • Smart TV

      „SmartTV“ programos*
      • „Disney+“
      • „Apple TV“
      • „Netflix“*
      • „YouTube“
      • „Amazon Prime“ vaizdo įrašas
      • NFT programa*
      • „WhaleFit“
      OS
      „Google TV™“
      Atminties dydis (laikinosios)*
      16 GB

    • „Smart TV“ funkcijos

      Interaktyvioji televizija
      HbbTV
      „Voice assistant“*
      • Nuotolinio valdymo pultas su mikrofonu.
      • Įdiegtas „Google Assistant“
      • Veikia su „Alexa“
      „Smart Home“ patirtis
      • „MATTER“
      • Control4
      • Veikia su „Apple Home“
      Žaidimų valdymo juosta
      „Gamebar 2.0“
      TTS palaikymas
      Taip

    • Multimedijos programos

      Vaizdo įrašų atkūrimo formatai
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Muzikos atkūrimo formatai
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Subtitrų formatų palaikymas
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Nuotraukų atkūrimo formatai
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Garsas

      Garso įrašai
      2.0 kanalas
      Išvesties galia (RMS)
      20 W
      Garsiakalbio konfigūracija
      2 x 10 W viso diapazono garsiakalbiai
      „Codec“
      • „Dolby Atmos“
      • DTS:X
      • „Dolby Digital“
      Garsumo gerinimas
      • AI režimas
      • Originalas
      • Pramogos
      • Muzika
      • Erdvinė muzika
      • Dialogai
      • Asmeninis
      • Visi garso stiliai
      • Aiškus dialogas
      • Asmeninis garso pritaikymas
      • AVL režimas
      • Naktinis režimas
      Garso variklis
      „Basic Sound Engine“
      Pagrindinis garsiakalbis
      Plačiajuostis „BassReflex“ garsiakalbis (FR01A)

    • Prijungimo galimybė

      HDMI jungčių skaičius
      3
      HDMI funkcijos
      • Garso grįžtamasis kanalas
      • 4K
      „EasyLink“ (HDMI-CEC)
      • Perėjimas į nuotolinį valdymą
      • Sistemos garso valdymas
      • Sistemos budėjimas
      • Paleidimas vienu paspaudimu (automatinis pažadinimas)
      USB jungčių skaičius
      2
      Prijungimas be laidų
      • „Wi-Fi“ 802.11ac, 2x2, dviguba juosta
      • „Bluetooth“ 5.0
      • Veikia su „Apple AirPlay“
      • „Google Fast Pair“
      HDCP 2.3
      Taip, visose HDMI
      HDMI ARC
      Taip, naudojant HDMI3
      HDMI 2.1 funkcijos
      • Veikia su „eARC“ / VRR / ALLM
      • „eARC“ veikia su HDMI 3
      „EasyLink 2.0“
      • Išorinis nustatymas per televizoriaus NS
      • HDMI-CEC, skirtas „Philips“ televizoriui / kolonėlei

    • Palaikomos HDMI vaizdo funkcijos

      Žaidimai
      • ALLM
      • HDMI KAD
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Suderinama su HDR10+

    • ES energijos suvartojimo kortelė

      EPREL registracijos numeriai
      2361288
      SDR energinė klasė
      E
      Įjungto režimo SDR energijos poreikis
      53  kWh/1000 h
      HDR energinė klasė
      G
      Įjungto režimo HDR energijos poreikis
      72  kWh/1000 h
      Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu
      Netaikoma
      Tinklo budėjimo režimas
      2,0  W
      Naudojama ekrano technologija
      LED LCD

    • Maitinimas

      Elektros energija
      KS 100–240 V 50 / 60 Hz
      Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu
      mažiau nei 0,5 W

    • Priedai

      Pridedami priedai
      • 2 x AAA baterijos
      • Trumpa instrukcija
      • Saugos ir teisinės informacijos lapelis
      • Stalinis stovas
      • Nuotolinis valdymas
      • Maitinimo laidas

    • Konstrukcija

      Televizoriaus spalvos
      Metalinis juodas rėmelis
      Stovo dizainas
      Juodos kojelės

    • Matmenys

      Atstumas tarp 2 stovų
      810  mm
      Galima naudoti sieninį kronšteiną
      200 x 100 mm
      Televizorius be stovo (P x A x G)
      1111 x 649 x 88 mm
      Televizorius su stovu (P x A x G)
      1111 x 674 x 255 mm
      Pakuotės dėžė (P x A x G)
      1240 x 800 x 150 mm
      Televizoriaus svoris be stovo
      8,23 kg
      Televizoriaus svoris su stovu
      8,39 kg
      Svoris su pakuote
      11,61 kg

    • Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
    • Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
    • „Smart TV“ programos prieinamumas priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv
    • „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
    • Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
    • „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
    • „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
    • Transliacijos internetu paslaugos ant nuotolinio valdiklio priklauso nuo šalies. Žr. dėžėje esantį produktą.
    • „Google Assistant“ pasiekiamas įvairiomis kalbomis ir skirtingose šalyse priklausomai nuo gaminio tipo.
    • Valdymo balsu per televizorių funkcijos apimtis priklauso nuo šalies ir kalbos. Norėdami sužinoti naujausią informaciją, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.
    • „Apple“, „AirPlay“, „Apple Home“, „HomeKit “ ir iOS yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse bei regionuose.IOS yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotas prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.
    • „Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas.
    • „Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas. „YouTube“, „Ok Google“ ir kiti prekių ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai.
    • Pasiekiamumas „Apple TV“ programėlėje ir „Apple TV+“ įvairiose šalyse ir regionuose gali skirtis. Žr. „Google Play“ ir „Apple Inc.“ palaikymo puslapius.

