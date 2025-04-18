„Ambilight televizorius su integruotu „Google Assistant“.
Susipažinkite su „Ambilight“ televizoriumi – tai nepriekaištingi vaizdai ir lengvai prieinamos pramogos. Su šiuo 4K „Google“ televizoriumi nebereikės be galo spausti slinkties mygtuką – tiesiog paprašykite „Google“ asistento surasti mėgstamą filmą, laidą ar sporto varžybas. Tada patogiai įsitaisykite ir mėgaukitės vaizdu.
„Ambilight televizorius su integruotu „Google Assistant“.
126 cm (50 in) „AMBILIGHT“ televizorius
4K LED
HDR10+
„Dolby Atmos“ ir DTS:X
Yra televizorius. Ir yra „Ambilight“ televizorius
Su integruotomis LED lemputėmis, kurios reaguoja į kiekvieną sceną, „Ambilight“ panardina jus į spalvingas šviesas. Visas jūsų žiūrimas turinys neapsiriboja ekrano ribomis ir įtraukia jus į akimirką. Kartą tai patyrę, niekada nenorėsite kito televizoriaus be šios funkcijos.
Ryškios akimirkos ir scenos.
Priartinkite vaizdą. Pasinerkite į detales. Tai 4K vaizdo tikslumas, kuris pranoksta vaizduotę. Su „Pixel Precise Ultra HD“ ekranu, užtikrinančiu ryškumą ir tikroviškas detales, kiekviena akimirka pripildoma kvapą gniaužiančių įspūdžių.
Spalvos ir kontrastas su HDR10+
Tikėkitės daugiau smulkmenų. Kadras po kadro pagerinta vaizdo kokybė. Daugiau dėmesio skiriama spalvoms ir kontrastui, todėl net tamsiausios akimirkos ir ryškiausios scenos tampa aiškesnės.
Apsupkite save „Dolby Atmos“ ir DTS:X
Naudodami „Dolby Atmos“, kad garsas skambėtų taip, kaip norėjo režisierius, ir DTS:X, kad patirtumėte 3D garso įspūdžius, jausitės taip, tarsi iš tikrųjų būtumėte ten. Pridėjus šį papildomą garso aspektą, savo namuose patirsite dar labiau įtraukiančią patirtį.
Patinkančios pramogos ir šiek tiek „Google“ pagalbos.
Ką norite žiūrėti? „Google TV“ rasite filmų, laidų ir kito turinio iš visų jūsų programėlių ir prenumeratų. Viskas bus paruošta būtent jums. Sulauksite pasiūlymų, kuriuose bus atsižvelgta į jūsų pomėgius, ir net galėsite naudoti programėlę „Google TV“ telefone bei keliaudami kurti žiūrėtino turinio sąrašą.
Suderinama su balso asistentais ir „Apple AirPlay“.
Galite pasirinkti balso asistentus! Paspauskite „Google Assistant“ mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio ir galėsite balsu ieškoti filmų ir laidų, gauti rekomendacijų, valdyti suderinamus išmaniuosius namų įrenginius ir dar daugiau. Arba paprašykite „Alexa“ valdyti televizorių per įrenginius, kuriuose veikia „Alexa“. Lengvai transliuokite į televizorių iš savo „iPhone“, „iPad“ ar „Mac“. Žiūrėkite filmus iš programėlių. Rodykite nuotraukas draugams kambaryje.*
Pasirenkamas dydis
Yra įvairių dydžių. Rinkitės televizorių, kuris puikiai derės prie jūsų poreikių. Nuo mažo 43 colių ekrano iki 65 colių televizoriaus – atlikite protingą sprendimą dėl televizoriaus ir pasirinkite neįtikėtiną 8000 serijos televizorių.
Europietiškas dizainas
Pažangus stovas, aptakus plonas rėmelis – tai geriausias europietiškas dizainas. Nustatykite „Ambilight“ foninio apšvietimo režimą, kad televizoriui miegant kambarį užlietų spalvos. Nuotolinio valdymo pultas pagamintas iš perdirbto plastiko, pakuotė – iš FSC sertifikuoto kartono, net įdėklai yra kruopščiai apgalvoti ir atspausdinti ant perdirbto popieriaus.
Techninės savybės
„Ambilight“
„Ambilight“ funkcijos
„Ambilight Suite“
Žaidimo režimas
Prisitaiko prie sienos spalvos
Nustatykite lengvą režimą
„Ambilight“ versija
3 pusių
Vaizdas / ekranas
Ekrano įstrižainė (coliais)
50
in
Ekrano įstrižainė (centimetrais)
126
cm
Ekranas
„4K Ultra HD LED“
Skiriamoji ekrano geba
3840 x 2160 p
Vaizdo variklis
„Pixel Precise Ultra HD“
Vaizdo išryškinimas
„Micro Dimming“
„Ultra“ raiška
„Natural Motion“
Krištolo skaidrumo
Asmeninis
Namų kinas
ECO
Filmas
Žaidimas
Monitorius
Ekrano įėjimo skiriamoji geba
Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis
640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz
