Su 4K „Ambilight“ televizoriumi laisvalaikį praleisite geriau. Su juo įsijausite į kiekvieną laidą, filmą ir žaidimą! Matysite neįtikėtinai geros kokybės vaizdą, naudosite visas populiariausias transliavimo programėles, o stovo aukštį lengvai sureguliuosite taip, kad tilptų garso kolonėlė.
„Ambilight“ televizoriai yra vieninteliai televizoriai su LED lemputėmis už ekrano. Lemputės reaguoja į matomą turinį ir užburia jus spalvotų šviesų aureole. „Ambilight“ viską keičia – televizorius atrodo didesnis, o jūs labiau įsijaučiate į mėgstamas laidas, filmus ir žaidimus.
Pritrenkiančios išvaizdos „The One“. „Philips P5 Picture Engine“.
„Philips P5 Engine“ perteikia tokį pat puikų vaizdą kaip ir jūsų mėgstamas turinys. Detalėse pastebimas didesnis gylis. Spalvos ryškios, o odos atspalviai atrodo natūraliai. Kontrastas toks aiškus, kad pajusite kiekvieną smulkmeną. Judesiai tobulai sklandūs.
„The One“ su „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“.
Su „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“ filmai, laidos ir žaidimai atrodo ir skamba neįtikėtinai. Pamatykite vaizdą taip, kai jį kūrė režisierius – daugiau jokių nuviliančių scenų, kurios yra per tamsios, kad ką nors matytumėte! Aiškiai girdėkite kiekvieną žodį. Girdėkite garso efektus taip, tarsi viskas iš tikrųjų vyktų aplink jus.
Plonas televizorius. Paruoštas ateičiai.
Ieškote televizoriaus, kuris tiktų jūsų kambariui? Beveik berėmis šio „Ambilight“ televizoriaus ekranas dera praktiškai prie bet kurio interjero, o dėl reguliuojamo aukščio stovo jis idealiai tinka garso kolonėlėms. Mūsų pakuotėms naudojamas FSC sertifikuotas perdirbtas kartonas, o mūsų spausdintai medžiagai naudojamas perdirbtas popierius.
„Philips“ belaidė namų sistema su „DTS Play-Fi“
Vos išpakavę girdėsite puikų ir aiškų televizoriaus garsą. Panorėję, prie „Philips“ belaidės namų sistemos su „DTS Play-Fi“ akimirksniu prijungsite visuose namuose esančias suderinamas garso kolonėles ir belaidžius garsiakalbius. Naudodami televizorių ir centrinį garsiakalbį net galite sukurti namų kino erdvinio garso sistemą.
Patinka žaisti. 60 Hz, VRR, itin maža įvesties delsa.
Negali sulaukti žaidimo? Su 60 Hz „Ambilight“ televizoriumi su HDMI 2.1 galima žaisti greitus žaidimus, o režimas „Ultra Motion Clarity“ pasižymi ryškesniu ir tikroviškesniu vaizdu. Įjungus konsolę bus automatiškai įjungtas itin mažos įvesties delsos nustatymas, o su „Ambilight“ žaidimų režimu jaudulys bus dar didesnis.
Patinkančios pramogos ir šiek tiek „Google“ pagalbos.
Ką norite žiūrėti? „Google TV“ rasite filmų, laidų ir kito turinio iš visų jūsų programėlių ir prenumeratų. Viskas bus paruošta būtent jums. Sulauksite pasiūlymų, kuriuose bus atsižvelgta į jūsų pomėgius, ir net galėsite naudoti programėlę „Google TV“ telefone bei keliaudami kurti žiūrėtino turinio sąrašą.
Valdymas balsu. „Google Assistant“. Veikia su „Alexa“
Jūs galite pasirinkti balso asistentą! Paspauskite „Google Assistant“ mygtuką ant savo nuotolinio valdymo pulto ir savo balsu galėsite ieškoti filmų ir laidų, gauti rekomendacijų, valdyti suderinamus išmaniuosius namų įrenginius ir t.t. Arba paprašykite „Alexa“ valdyti televizorių per įrenginius, kuriuose įjungta „Alexa“.
Itin aiškus vaizdas. Jaudinantis žiūrėjimas.
Kad ir ką žiūrėtumėte, mėgausitės ryškiu, itin aiškiu vaizdu bei sodriomis spalvomis. Be to, šis 4K UHD „Ambilight“ televizorius veikia su visais pagrindiniais HDR formatais, todėl transliuodami HDR turinį matysite daugiau detalių tamsiose ir šviesiose vaizdo vietose.
Techninės savybės
„Ambilight“
„Ambilight“ funkcijos
Prisitaiko prie sienos spalvos
Foninio apšvietimo režimas
Žaidimų režimas
„Ambilight“ muzika
„AmbiWakeup“
„AmbiSleep“
veikia su „Philips“ belaidžiais namų garsiakalbiais
„Ambilight Bootup Animation“
„Ambilight“ versija
3 pusių
Vaizdas / ekranas
Ekrano įstrižainė (coliais)
55
in
Ekrano įstrižainė (centimetrais)
139
cm
Ekranas
„4K Ultra HD LED“
Skiriamoji ekrano geba
3840 x 2160
Savasis atnaujinimo dažnis
60
Hz
Vaizdo variklis
„P5 Perfect Picture Engine“
Vaizdo išryškinimas
„Dolby Vision“
HDR10+
„Micro Dimming Pro“
„Natural Motion“
Plati spalvų gama 90 % DCI/P3
„CalMAN Ready“
HLG (hibridinis gama logaritmas)
Ekrano įėjimo skiriamoji geba
Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis
576p–50 Hz
640 x 480–60 Hz
720p–50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440–60 Hz
3840 x 2160p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
50 Hz, 60 Hz
Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
Skaitmeninis televizorius
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Vaizdo atkūrimas
PAL
SECAM
TV programų gidas*
8 dienų elektroninis programų gidas
Signalo stiprumo indikacija
Taip
Teletekstas
1000 puslapių hipertekstas
HEVC palaikymas
Taip
„Android TV“
OS
„Google TV™“
Iš anksto įdiegtos programos
„Google Play Movies“*
„Google Paieška"
„YouTube“
„Netflix“
„Apple TV“
„BBC iplayer“
„Amazon Prime“ vaizdo įrašas
„Disney+“
„YouTube“ muzika
Fitneso programa
„Ambilight Aurora“
Atminties dydis (laikinosios)
16 GB*
Žaidimų debesis
„Geforce Now“
„Smart TV“ funkcijos
Interaktyvioji televizija
HbbTV
Nuotolinis valdymas
su balso funkcija
„Voice assistant“*
Įdiegtas „Google Assistant“
Nuotolinio valdymo pultas su mikrofonu.
Veikia su „Alexa“
Multimedijos programos
Vaizdo įrašų atkūrimo formatai
Talpyklos: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Muzikos atkūrimo formatai
AAC
MP3
WAV
WMA (nuo v2 iki v9.2)
WMA-PRO (v9 ir v10)
FLAC
Subtitrų formatų palaikymas
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Nuotraukų atkūrimo formatai
JPEG
BMP
GIF
PNG
360 nuotrauka
HEIF
Apdorojimas
Apdorojimo galia
Keturių branduolių
Garsas
Išvesties galia (RMS)
20 W
Garsiakalbio konfigūracija
2 x 10 W pilno diapazono garsiakalbis
„Codec“
„Dolby Digital“ MS12 V2.6.1
DTS:X
Garsumo gerinimas
A.I. garsas
Aiškus dialogas
„Dolby Atmos“
„Dolby Bass“ sustiprinimas
„Dolby Volume“ lygintojas
Naktinis režimas
A.I. EQ
„DTS Play-Fi“
„Mimi“ garso pritaikymas
Kambario kalibravimas
Prijungimo galimybė
HDMI jungčių skaičius
4
HDMI funkcijos
4K
Garso grįžtamasis kanalas
„EasyLink“ (HDMI-CEC)
Perėjimas į nuotolinį valdymą
Sistemos garso valdymas
Sistemos budėjimas
Paleidimas vienu paspaudimu
USB jungčių skaičius
2
Prijungimas be laidų
„Wi-Fi“ 802.11ac, 2x2, dviguba juosta
„Bluetooth“ 5.0
Kitos jungtys
Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+)
„Ethernet“ LAN RJ-45
Skaitmeninis garso išėjimas (optinis)
Ausinių išvestis
Paslaugos jungtis
Palydovinio imtuvo jungtis
HDCP 2.3
Taip, visose HDMI
HDMI ARC
Taip, naudojant HDMI2
HDMI 2.1 funkcijos
„eARC“ veikia su HDMI 2
Veikia su „eARC“ / VRR / ALLM
Maks. 48Gb/s duomenų perdavimo greitis
„EasyLink 2.0“
HDMI-CEC, skirtas „Philips“ televizoriui / kolonėlei
Išorinis nustatymas per televizoriaus NS
Palaikomos HDMI vaizdo funkcijos
HDMI 1/2
HDMI 2.0
Žaidimai
ALLM
HDMI KAD
„Dolby Vision“ žaidimai
HDMI 3/4
HDMI 2.0
HDR
„Dolby Vision“
HDR10
HLG
HDR10+
ES energijos suvartojimo kortelė
EPREL registracijos numeriai
1533388
SDR energinė klasė
F
Įjungto režimo SDR energijos poreikis
77
kWh/1000 h
HDR energinė klasė
G
Įjungto režimo HDR energijos poreikis
118
kWh/1000 h
Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu
Netaikoma
Tinklo budėjimo režimas
2,0
W
Naudojama ekrano technologija
LED LCD
Maitinimas
Elektros energija
KS 220–240 V 50 / 60 Hz
Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
„Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
Atminties dydis (trumpalaikės): 16 GB, faktinis naudingos vietos kiekis diske gali skirtis (priklausomai nuo, pvz., (iš anksto) įdiegtų programų, įdiegtos operacinės sistemos, kt.)
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
„Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
„Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
Reikalinga „Disney+“ prenumerata. Atsižvelgiant į https://www.disneyplus.com (c) 2020 m. „Disney“ ir susijusių bendrovių pateiktas sąlygas. „Disney+“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
„Google Assistant“ veikia „Philips Android“ televizoriuose, kuriuose veikia „Android O (8)“ arba naujesnė OS versija. „Google Assistant“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
„Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas.
„Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas. „YouTube“, „Ok Google“ ir kiti prekių ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai.