Paieškos terminai

Televizorius
  • „The One“ turintis viską. „The One“ turintis viską. „The One“ turintis viską.
    Energy Label Europe F Energijos etiketė
    Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite Energijos etiketė (PDF 201.0KB)

    The One 4K „Ambilight“ televizorius

    55PUS8518/12

    „The One“ turintis viską.

    Su 4K „Ambilight“ televizoriumi laisvalaikį praleisite geriau. Su juo įsijausite į kiekvieną laidą, filmą ir žaidimą! Matysite neįtikėtinai geros kokybės vaizdą, naudosite visas populiariausias transliavimo programėles, o stovo aukštį lengvai sureguliuosite taip, kad tilptų garso kolonėlė.

    Peržiūrėti visus privalumus

    Gali būti:

    Deja, šis produktas jau nebėra

    The One 4K „Ambilight“ televizorius

    Panašūs gaminiai

    Žr. visus „Ambilight“

    „The One“ turintis viską.

    4K „Ambilight“ televizorius

    • 139 cm (55 in) „Ambilight“ televizorius
    • „P5 Perfect Picture Engine“
    • Palaikomi pagrindiniai HDR formatai
    • „Google TV™“
    „The One“ su dėmesį prikaustančia „Ambilight“.

    „The One“ su dėmesį prikaustančia „Ambilight“.

    „Ambilight“ televizoriai yra vieninteliai televizoriai su LED lemputėmis už ekrano. Lemputės reaguoja į matomą turinį ir užburia jus spalvotų šviesų aureole. „Ambilight“ viską keičia – televizorius atrodo didesnis, o jūs labiau įsijaučiate į mėgstamas laidas, filmus ir žaidimus.

    Pritrenkiančios išvaizdos „The One“. „Philips P5 Picture Engine“.

    Pritrenkiančios išvaizdos „The One“. „Philips P5 Picture Engine“.

    „Philips P5 Engine“ perteikia tokį pat puikų vaizdą kaip ir jūsų mėgstamas turinys. Detalėse pastebimas didesnis gylis. Spalvos ryškios, o odos atspalviai atrodo natūraliai. Kontrastas toks aiškus, kad pajusite kiekvieną smulkmeną. Judesiai tobulai sklandūs.

    „The One“ su „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“.

    „The One“ su „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“.

    Su „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“ filmai, laidos ir žaidimai atrodo ir skamba neįtikėtinai. Pamatykite vaizdą taip, kai jį kūrė režisierius – daugiau jokių nuviliančių scenų, kurios yra per tamsios, kad ką nors matytumėte! Aiškiai girdėkite kiekvieną žodį. Girdėkite garso efektus taip, tarsi viskas iš tikrųjų vyktų aplink jus.

    Plonas televizorius. Paruoštas ateičiai.

    Plonas televizorius. Paruoštas ateičiai.

    Ieškote televizoriaus, kuris tiktų jūsų kambariui? Beveik berėmis šio „Ambilight“ televizoriaus ekranas dera praktiškai prie bet kurio interjero, o dėl reguliuojamo aukščio stovo jis idealiai tinka garso kolonėlėms. Mūsų pakuotėms naudojamas FSC sertifikuotas perdirbtas kartonas, o mūsų spausdintai medžiagai naudojamas perdirbtas popierius.

    „Philips“ belaidė namų sistema su „DTS Play-Fi“

    „Philips“ belaidė namų sistema su „DTS Play-Fi“

    Vos išpakavę girdėsite puikų ir aiškų televizoriaus garsą. Panorėję, prie „Philips“ belaidės namų sistemos su „DTS Play-Fi“ akimirksniu prijungsite visuose namuose esančias suderinamas garso kolonėles ir belaidžius garsiakalbius. Naudodami televizorių ir centrinį garsiakalbį net galite sukurti namų kino erdvinio garso sistemą.

    Patinka žaisti. 60 Hz, VRR, itin maža įvesties delsa.

    Patinka žaisti. 60 Hz, VRR, itin maža įvesties delsa.

    Negali sulaukti žaidimo? Su 60 Hz „Ambilight“ televizoriumi su HDMI 2.1 galima žaisti greitus žaidimus, o režimas „Ultra Motion Clarity“ pasižymi ryškesniu ir tikroviškesniu vaizdu. Įjungus konsolę bus automatiškai įjungtas itin mažos įvesties delsos nustatymas, o su „Ambilight“ žaidimų režimu jaudulys bus dar didesnis.

    Patinkančios pramogos ir šiek tiek „Google“ pagalbos.

    Patinkančios pramogos ir šiek tiek „Google“ pagalbos.

    Ką norite žiūrėti? „Google TV“ rasite filmų, laidų ir kito turinio iš visų jūsų programėlių ir prenumeratų. Viskas bus paruošta būtent jums. Sulauksite pasiūlymų, kuriuose bus atsižvelgta į jūsų pomėgius, ir net galėsite naudoti programėlę „Google TV“ telefone bei keliaudami kurti žiūrėtino turinio sąrašą.

    Valdymas balsu. „Google Assistant“. Veikia su „Alexa“

    Valdymas balsu. „Google Assistant“. Veikia su „Alexa“

    Jūs galite pasirinkti balso asistentą! Paspauskite „Google Assistant“ mygtuką ant savo nuotolinio valdymo pulto ir savo balsu galėsite ieškoti filmų ir laidų, gauti rekomendacijų, valdyti suderinamus išmaniuosius namų įrenginius ir t.t. Arba paprašykite „Alexa“ valdyti televizorių per įrenginius, kuriuose įjungta „Alexa“.

    Itin aiškus vaizdas. Jaudinantis žiūrėjimas.

    Kad ir ką žiūrėtumėte, mėgausitės ryškiu, itin aiškiu vaizdu bei sodriomis spalvomis. Be to, šis 4K UHD „Ambilight“ televizorius veikia su visais pagrindiniais HDR formatais, todėl transliuodami HDR turinį matysite daugiau detalių tamsiose ir šviesiose vaizdo vietose.

    Techninės savybės

    • „Ambilight“

      „Ambilight“ funkcijos
      • Prisitaiko prie sienos spalvos
      • Foninio apšvietimo režimas
      • Žaidimų režimas
      • „Ambilight“ muzika
      • „AmbiWakeup“
      • „AmbiSleep“
      • veikia su „Philips“ belaidžiais namų garsiakalbiais
      • „Ambilight Bootup Animation“
      „Ambilight“ versija
      3 pusių

    • Vaizdas / ekranas

      Ekrano įstrižainė (coliais)
      55  in
      Ekrano įstrižainė (centimetrais)
      139  cm
      Ekranas
      „4K Ultra HD LED“
      Skiriamoji ekrano geba
      3840 x 2160
      Savasis atnaujinimo dažnis
      60  Hz
      Vaizdo variklis
      „P5 Perfect Picture Engine“
      Vaizdo išryškinimas
      • „Dolby Vision“
      • HDR10+
      • „Micro Dimming Pro“
      • „Natural Motion“
      • Plati spalvų gama 90 % DCI/P3
      • „CalMAN Ready“
      • HLG (hibridinis gama logaritmas)

    • Ekrano įėjimo skiriamoji geba

      Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis
      • 576p–50 Hz
      • 640 x 480–60 Hz
      • 720p–50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • 50 Hz, 60 Hz
      • 2560 x 1440–60 Hz
      • 3840 x 2160p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • 50 Hz, 60 Hz

    • Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

      Skaitmeninis televizorius
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Vaizdo atkūrimas
      • PAL
      • SECAM
      TV programų gidas*
      8 dienų elektroninis programų gidas
      Signalo stiprumo indikacija
      Taip
      Teletekstas
      1000 puslapių hipertekstas
      HEVC palaikymas
      Taip

    • „Android TV“

      OS
      „Google TV™“
      Iš anksto įdiegtos programos
      • „Google Play Movies“*
      • „Google Paieška"
      • „YouTube“
      • „Netflix“
      • „Apple TV“
      • „BBC iplayer“
      • „Amazon Prime“ vaizdo įrašas
      • „Disney+“
      • „YouTube“ muzika
      • Fitneso programa
      • „Ambilight Aurora“
      Atminties dydis (laikinosios)
      16 GB*
      Žaidimų debesis
      „Geforce Now“

    • „Smart TV“ funkcijos

      Interaktyvioji televizija
      HbbTV
      Nuotolinis valdymas
      su balso funkcija
      „Voice assistant“*
      • Įdiegtas „Google Assistant“
      • Nuotolinio valdymo pultas su mikrofonu.
      • Veikia su „Alexa“

    • Multimedijos programos

      Vaizdo įrašų atkūrimo formatai
      • Talpyklos: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Muzikos atkūrimo formatai
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (nuo v2 iki v9.2)
      • WMA-PRO (v9 ir v10)
      • FLAC
      Subtitrų formatų palaikymas
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Nuotraukų atkūrimo formatai
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • 360 nuotrauka
      • HEIF

    • Apdorojimas

      Apdorojimo galia
      Keturių branduolių

    • Garsas

      Išvesties galia (RMS)
      20 W
      Garsiakalbio konfigūracija
      2 x 10 W pilno diapazono garsiakalbis
      „Codec“
      • „Dolby Digital“ MS12 V2.6.1
      • DTS:X
      Garsumo gerinimas
      • A.I. garsas
      • Aiškus dialogas
      • „Dolby Atmos“
      • „Dolby Bass“ sustiprinimas
      • „Dolby Volume“ lygintojas
      • Naktinis režimas
      • A.I. EQ
      • „DTS Play-Fi“
      • „Mimi“ garso pritaikymas
      • Kambario kalibravimas

    • Prijungimo galimybė

      HDMI jungčių skaičius
      4
      HDMI funkcijos
      • 4K
      • Garso grįžtamasis kanalas
      „EasyLink“ (HDMI-CEC)
      • Perėjimas į nuotolinį valdymą
      • Sistemos garso valdymas
      • Sistemos budėjimas
      • Paleidimas vienu paspaudimu
      USB jungčių skaičius
      2
      Prijungimas be laidų
      • „Wi-Fi“ 802.11ac, 2x2, dviguba juosta
      • „Bluetooth“ 5.0
      Kitos jungtys
      • Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+)
      • „Ethernet“ LAN RJ-45
      • Skaitmeninis garso išėjimas (optinis)
      • Ausinių išvestis
      • Paslaugos jungtis
      • Palydovinio imtuvo jungtis
      HDCP 2.3
      Taip, visose HDMI
      HDMI ARC
      Taip, naudojant HDMI2
      HDMI 2.1 funkcijos
      • „eARC“ veikia su HDMI 2
      • Veikia su „eARC“ / VRR / ALLM
      • Maks. 48Gb/s duomenų perdavimo greitis
      „EasyLink 2.0“
      • HDMI-CEC, skirtas „Philips“ televizoriui / kolonėlei
      • Išorinis nustatymas per televizoriaus NS

    • Palaikomos HDMI vaizdo funkcijos

      HDMI 1/2
      HDMI 2.0
      Žaidimai
      • ALLM
      • HDMI KAD
      • „Dolby Vision“ žaidimai
      HDMI 3/4
      HDMI 2.0
      HDR
      • „Dolby Vision“
      • HDR10
      • HLG
      • HDR10+

    • ES energijos suvartojimo kortelė

      EPREL registracijos numeriai
      1533388
      SDR energinė klasė
      F
      Įjungto režimo SDR energijos poreikis
      77  kWh/1000 h
      HDR energinė klasė
      G
      Įjungto režimo HDR energijos poreikis
      118  kWh/1000 h
      Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu
      Netaikoma
      Tinklo budėjimo režimas
      2,0  W
      Naudojama ekrano technologija
      LED LCD

    • Maitinimas

      Elektros energija
      KS 220–240 V 50 / 60 Hz
      Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu
      mažiau nei 0,3 W
      Energijos taupymo funkcijos
      • Automatinio išsijungimo laikmatis
      • Išjungti paveikslėlius (radijas)
      • Eko režimas
      • Šviesos jutiklis

    • Priedai

      Pridedami priedai
      • Nuotolinis valdymas
      • 2 x AAA baterijos
      • Stalinis stovas
      • Maitinimo laidas
      • Greitos pradžios vadovas
      • Saugos instrukcijos ir teisinė informacija

    • Konstrukcija

      Televizoriaus spalvos
      Antracito pilkos spalvos rėmelis
      Stovo dizainas
      Antracito pilkos spalvos „V“ formos kojelės

    • Matmenys

      Įtaiso plotis
      1231,0  mm
      Įtaiso aukštis
      720,0  mm
      Įtaiso gylis
      81,0  mm
      Gaminio svoris
      15,2  kg
      Įtaiso plotis (su stovu)
      1231.0  mm
      Įtaiso aukštis (su stovu)
      740.0/778.0  mm
      Įtaiso gylis (su stovu)
      256.0  mm
      Gaminio svoris (su stovu)
      16.0  kg
      Dėžės plotis
      1360.0  mm
      Dėžės aukštis
      840.0  mm
      Dėžės gylis
      160.0  mm
      Svoris su pakuote
      19,5  kg
      Stovo plotis
      737.0/1014.0  mm
      Stovo aukštis
      29.5/68.0  mm
      Stovo gylis
      256.0  mm
      Atstumas tarp 2 stovų
      737.0/1014/0  mm
      Stovo aukštis iki televizoriaus apatinio krašto
      29.5/68.0  mm
      Galima naudoti sieninį kronšteiną
      200 x 300 mm

    Kas yra dėžutėje?

    Kiti dėžėje esantys elementai

    • Nuotolinis valdymas
    • 2 x AAA baterijos
    • Stalinis stovas
    • Maitinimo laidas
    • Greitos pradžios vadovas
    • Saugos instrukcijos ir teisinė informacija
    Badge-D2C

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

    Siūlomi gaminiai

    Neseniai peržiūrėti produktai

    Atsiliepimai

    Būkite pirmasis, peržiūrėjęs šį elementą

    • EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
    • „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
    • Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
    • „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Atminties dydis (trumpalaikės): 16 GB, faktinis naudingos vietos kiekis diske gali skirtis (priklausomai nuo, pvz., (iš anksto) įdiegtų programų, įdiegtos operacinės sistemos, kt.)
    • Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
    • Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų https://www.netflix.com
    • „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
    • „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
    • Reikalinga „Disney+“ prenumerata. Atsižvelgiant į https://www.disneyplus.com (c) 2020 m. „Disney“ ir susijusių bendrovių pateiktas sąlygas. „Disney+“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
    • „Google Assistant“ veikia „Philips Android“ televizoriuose, kuriuose veikia „Android O (8)“ arba naujesnė OS versija. „Google Assistant“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
    • „Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas.
    • „Google TV“ yra šio prietaiso programinės įrangos pavadinimas ir „Google LLC“ prekių ženklas. „YouTube“, „Ok Google“ ir kiti prekių ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai.

    Atrasti

    My Philips

    Prisiregistruokite ir gaukite
    išskirtinių privilegijų

    Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

    * Privalomi laukai​

    Išskirtinės akcijos ir pasiūlymai

    Informacija apie naujausius produktus

    Patarimai ir rekomendacijos

    *
    Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!
    Ką tai reiškia?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visos teisės saugomos.

    Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.