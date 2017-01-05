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Nutraukta gamyba

8700 series4K lenktas LED televizorius su „Android TV™“ sistema

65PUS8700/12

3.2

| (14) Atsiliepimai

4K lenktas LED televizorius su „Android TV“ sistema

Siekite geriausio. 8700 serijos UHD lenktas televizorius su „Android“ išsiskiria elegantiška forma, čia naudojamos kokybiškos medžiagos ir pažangiausios technologijos, tokios kaip 3 pusių „Ambilight“ apšvietimas, keturių branduolių procesorius, chromuotas arkos formos stovas ir matomas garsiakalbis.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

Su 3 pusių „Ambilight“

4K lenktas LED televizorius su „Android TV“ sistema

  • 164 cm (65 in)

  • „4K Ultra HD LED“ televizorius

  • „Quad Core“, 16 GB ir didinama

  • Dvigubas imtuvas DVB-T/T2/C/S/S2

4K „Ultra HD“ – skiriamoji geba, kokios jums dar neteko matyti

„Ultra HD“ televizorius atkuria 4 kartus detalesnį vaizdą nei įprasti „Full HD“ televizoriai. Atkuriantis daugiau nei 8 milijonų pikselių ir išsiskiriantis unikalia „Ultra Resolution“ konvertavimo technologija, šis televizorius leis jums mėgautis ryškesniais vaizdais, kad ir koks būtų originalus turinys. Mėgaukitės ryškesniu vaizdu, stipresniais pojūčiais, didesniu kontrastingumu, sklandžiais natūraliais judesiais ir nepriekaištingu detalumu.

Atskleiskite „Quad Core“ ir „Android“ suteikiamas galimybes

Atskleiskite „Quad Core“ ir „Android“ suteikiamas galimybes

„Philips Quad Core“ procesorius su „Android“ suteikia neįtikėtinus pojūčius žaidžiant. Televizoriuje įdiegę „Android“, galėsite naršyti, paleisti programas ir leisti vaizdo įrašus itin greitai, intuityviai ir smagiai.

Būkite stilingi pasirinkę išlenktą „Philips“ televizorių

Būkite stilingi pasirinkę išlenktą „Philips“ televizorių

Turimas televizorius neatitinka jūsų gyvenimo būdo? Mūsų lenktas televizorius laužo nusistovėjusias įprasto dizaino taisykles ir išsiskiria modernia išvaizda. Kartu dera ir aukštos kokybės vaizdas – viskas, ko jūs tikitės iš „Philips“.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.2

iš 5

14

Atsiliepimai

05/01/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Rewelacyjny

Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™

28/06/2016

Hrvatska

Hrvatska

Patvirtintas pirkėjas

Odlicna televizija ali...

Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

30/03/2016

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!

Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.

  2. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  3. „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.

  4. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  5. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  6. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  7. „Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.

  8. „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.

  10. USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.