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Nutraukta gamyba
AC4052
20 m2
Pažangi ir novatoriška 6 pakopų „Clean air“ sistema pašalina ir sterilizuoja net ir pačias smulkiausias daleles ir įvairias dujas bei kvapus. * 3 pakopų „Electro-clean“ filtravimo sistema veiksmingai pašalina daleles. * 2 pakopų „FreshAir“ filtravimo sistema pašalina dujas ir kvapus. * Aktyvusis deguonis sterilizuoja pagautas daleles ir nuolat atnaujina ceolitinį filtrą, užtikrindamas ilgalaikį ir puikų veikimą.
3 pakopų „Electro-clean“ filtravimo sistema veikia trejopai. * Pirmiausia, priešfiltris sulaiko stambesnes daleles, pvz., plaukus, gyvūnų pleiskanas ir namų dulkėse esančius alergenus. * Tada smulkesnes pro priešfiltrį praėjusias daleles, įskaitant bakterijas ir virusus, įkrauna „Corona field“ įkroviklis.* Galiausiai elektrostatinio nusodinimo (ESP) filtras pritraukia šias įkrautas daleles prie savo paviršiaus ir saugiai jas laiko.
Aktyvusis deguonis, kurį generuoja „Corona Field“ įkroviklis, sterilizuoja kenksmingus mikrobus, pvz., bakterijas ir virusus, pagautus elektrostatinio nusodinimo (ESP) filtre. Tada jis srūva pro ceolitinį filtrą, kuriame oksiduoja pagautas dujas jas nukenksmindamas. Dėl šio proceso ceolitinis filtras nuolat atnaujinamas, ir jo naudojimo trukmę galima padidinti daugeliu metų.
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