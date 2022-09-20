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  • Visada gaivus oras
  • Visada gaivus oras
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  • Visada gaivus oras

Nutraukta gamyba

Svetainės oro valytuvas

AC4064

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Visada gaivus oras
„Philips“ oro gaiviklyje įmontuota unikali šešių pakopų švaraus oro sistema, kuri pašalina ir sterilizuoja žalingas medžiagas. Veikiant išmaniajai oro valdymo funkcijai, automatiškai matuojama ir reguliuojama oro kokybė jūsų kambariuose.
Peržiūrėti visas naudas

su išmania oro reguliavimo funkcija

Visada gaivus oras

  • Sumanusis jutiklis

  • 40 m2

„Smart air“ funkcija matuoja ir kontroliuoja oro kokybę

„Smart air“ funkcija matuoja ir kontroliuoja oro kokybę

Integruotas jutiklis matuoja oro kokybę patalpoje ir automatiškai išrenka tinkamą greičio nustatymą, garantuojantį kuo geresnę oro kokybę jūsų kambariuose. Dviejų spalvų ekranas informuoja apie faktinę oro kokybę: jei jis raudonas, oro kokybė dar nėra pakankama, o jei žalias – oras vėl yra tyras ir sveikas.

„Boost power“ valymui dideliu greičiu

„Boost power“ valymui dideliu greičiu

Prietaise įjungus „Boost power“, nustatomas didelis ventiliatoriaus greitis, todėl oras išvalomas greitai. Po 30 minučių, prietaisas automatiškai persijungia į „Smart air“ valdymo režimą.

3 pakopų „Electro-clean“ sistema įkrauna ir pagauna visas daleles

3 pakopų „Electro-clean“ sistema įkrauna ir pagauna visas daleles

3 pakopų „Electro-clean“ filtravimo sistema veikia trejopai. * Pirmiausia, priešfiltris sulaiko stambesnes daleles, pvz., plaukus, gyvūnų pleiskanas ir namų dulkėse esančius alergenus. * Tada smulkesnes pro priešfiltrį praėjusias daleles, įskaitant bakterijas ir virusus, įkrauna „Corona field“ įkroviklis.* Galiausiai elektrostatinio nusodinimo (ESP) filtras pritraukia šias įkrautas daleles prie savo paviršiaus ir saugiai jas laiko.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

20/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Уред който всеки трябва да има .

Препоръчвам уреда ,безсумен на първо място ,лесен за употреба , а въздухй винаги чист.

Argumentai už

По-чист въздух

Argumentai prieš

За мен няма недостатъци

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна

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