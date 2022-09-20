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Nutraukta gamyba
Sumanusis jutiklis
40 m2
Integruotas jutiklis matuoja oro kokybę patalpoje ir automatiškai išrenka tinkamą greičio nustatymą, garantuojantį kuo geresnę oro kokybę jūsų kambariuose. Dviejų spalvų ekranas informuoja apie faktinę oro kokybę: jei jis raudonas, oro kokybė dar nėra pakankama, o jei žalias – oras vėl yra tyras ir sveikas.
Prietaise įjungus „Boost power“, nustatomas didelis ventiliatoriaus greitis, todėl oras išvalomas greitai. Po 30 minučių, prietaisas automatiškai persijungia į „Smart air“ valdymo režimą.
3 pakopų „Electro-clean“ filtravimo sistema veikia trejopai. * Pirmiausia, priešfiltris sulaiko stambesnes daleles, pvz., plaukus, gyvūnų pleiskanas ir namų dulkėse esančius alergenus. * Tada smulkesnes pro priešfiltrį praėjusias daleles, įskaitant bakterijas ir virusus, įkrauna „Corona field“ įkroviklis.* Galiausiai elektrostatinio nusodinimo (ESP) filtras pritraukia šias įkrautas daleles prie savo paviršiaus ir saugiai jas laiko.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Бехита
20/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Уред който всеки трябва да има .
Препоръчвам уреда ,безсумен на първо място ,лесен за употреба , а въздухй винаги чист.
Argumentai už
По-чист въздух
Argumentai prieš
За мен няма недостатъци
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AC4064/00 Пречиствател на въздух за всекидневна