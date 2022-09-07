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  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
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Nutraukta gamyba

EssentialPlaukų džiovintuvas

BHD007/00

4.9

| (18) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant

Mėgaukitės galingu ir tausojančiu džiovinimu su „Philips Hair Dryer Essential“. 1800 W džiovinimo galia ir jonizavimo funkcija, kad plaukai žvilgėtų. Jis pasižymi kompaktišku dizainu ir turi sulenkiamą rankeną, todėl yra puikus pasirinkimas kad ir kur keliautumėte.

Peržiūrėti visas naudas

Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant

  • 1800 W

  • Jonizuojanti priežiūra

  • Sulankstoma rankena

  • Universali įtampa

1800W džiovinimo galia

1800W džiovinimo galia

Šis 1800W plaukų džiovintuvas sukuria optimalią oro srovę, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.

Jonizuojamoji priežiūra žvilgantiems, glotniems plaukams

Jonizuojamoji priežiūra žvilgantiems, glotniems plaukams

Įkrauti neigiami jonai pašalina statinį krūvį, kondicionuoja plaukus ir išlygina plaukų kutikules, kad sustiprintų plaukų žvilgesį ir blizgesį.

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas – optimali džiovinimo temperatūra ir papildoma plaukų apsauga nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

18

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Чудесен, макар и не чак толкова безшумен

Чудесен сешоар за парите си. Малко ме учуди шума, след като беше описан като безшумен, но може и моите представи да са грешни. Препоръчвам.

Argumentai už

Цена, качество, дизайн

Argumentai prieš

Шум

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD007/00 Сешоар

Naudojimo data 2020-09-07

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD007/00 Сешоар

Naudojimo data 2020-09-07

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Jednoduše dobré

funguje jak má, dobře se používá, výkon také OK, jen si možná vezmu příště trochu menší kvůli manipulaci, ale to je to nejmenší

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Naudojimo data 2020-07-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Naudojimo data 2020-07-09

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Naprosto perfektní!

Naprosto nejlepší fén, který jsem kdy měla! Má úžasnou sklopnou rukojeť, nezabere moc místa, když s ním chcete cestovat a nebo si ho vzít do fitka, stejně tak nezabere místo doma ve skříňce. Jiný fén už bych si nikdy nekoupila!

Argumentai už

Sklopná rukojeť, skladnost, krásný design

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Naudojimo data 2019-05-05

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů

Naudojimo data 2019-05-05

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