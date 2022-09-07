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06
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Valandos
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Sekundės
Nutraukta gamyba
Galingas džiovinimas ir rūpinimasis plaukais keliaujant
Mėgaukitės galingu ir tausojančiu džiovinimu su „Philips Hair Dryer Essential“. 1800 W džiovinimo galia ir jonizavimo funkcija, kad plaukai žvilgėtų. Jis pasižymi kompaktišku dizainu ir turi sulenkiamą rankeną, todėl yra puikus pasirinkimas kad ir kur keliautumėte.
1800 W
Jonizuojanti priežiūra
Sulankstoma rankena
Universali įtampa
Šis 1800W plaukų džiovintuvas sukuria optimalią oro srovę, todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.
Įkrauti neigiami jonai pašalina statinį krūvį, kondicionuoja plaukus ir išlygina plaukų kutikules, kad sustiprintų plaukų žvilgesį ir blizgesį.
„ThermoProtect“ temperatūros nustatymas – optimali džiovinimo temperatūra ir papildoma plaukų apsauga nuo perkaitimo. Galingas oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus pasiekti saugiai.
4.9
iš 5
18
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
drumvlado
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Чудесен, макар и не чак толкова безшумен
Чудесен сешоар за парите си. Малко ме учуди шума, след като беше описан като безшумен, но може и моите представи да са грешни. Препоръчвам.
Argumentai už
Цена, качество, дизайн
Argumentai prieš
Шум
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD007/00 Сешоар
Naudojimo data 2020-09-07
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD007/00 Сешоар
Naudojimo data 2020-09-07
Haban
09/08/2021
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Jednoduše dobré
funguje jak má, dobře se používá, výkon také OK, jen si možná vezmu příště trochu menší kvůli manipulaci, ale to je to nejmenší
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Naudojimo data 2020-07-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Naudojimo data 2020-07-09
Abequa
05/05/2021
Česká republika
Naprosto perfektní!
Naprosto nejlepší fén, který jsem kdy měla! Má úžasnou sklopnou rukojeť, nezabere moc místa, když s ním chcete cestovat a nebo si ho vzít do fitka, stejně tak nezabere místo doma ve skříňce. Jiný fén už bych si nikdy nekoupila!
Argumentai už
Sklopná rukojeť, skladnost, krásný design
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Naudojimo data 2019-05-05
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Essential BHD007/00 Vysoušeč vlasů
Naudojimo data 2019-05-05