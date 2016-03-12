30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lengvai sukurkite gražias ir natūralias garbanas
„Philips Easy Natural“ suktuku lengvai sukursite gražias garbanas net ir užpakalinėje galvos dalyje. Kuriant šukuoseną, jo unikalios tulpės formos išmanios plokštelės prilaiko plaukų sruogą, kad galėtumėte kurti sruogas vienu paprastu judesiu.
Tulpės formos
Suspaudžia ir garbanoja vienu palietimu
Nuo karščio apsaugotas dizainas
Lengvas ir kompaktiškas
Su tulpės formos „Philips Easy Natural“ suktuku suformuosite stilingas, natūraliai atrodančias garbanas be didelių pastangų.
„Philips Easy Natural“ suktuko prispaudimo ir garbanojimo plokštelės automatiškai prispaudžia ir laiko modeliuojamą plaukų sruogą, todėl galite modeliuoti plaukus ir formuoti garbanas viena ranka.
Modeliavimo plokštelės yra apsaugotos nuo prisilietimo prie jų, todėl nereikia jaudintis dėl atsitiktinio nudegimo.
4.6
iš 5
18
Atsiliepimai
89%
Rekomenduoja šį gaminį
KlaudynkaaaCk
12/03/2016
Polska
Idealny produkt do każdego rodzaju włosów
Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Nelka
04/03/2016
Polska
Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże
Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Alika87
25/11/2015
Polska
Świetna !
Lokówka Philips Easy Natural jest po prostu wspaniała! Szybko, łatwo i bez poparzeń osiągamy efekt pięknych delikatnych fal. Mam dosyć krótkie włosy bo do linii żuchwy, a lokówka sobie z nimi poradziła nie robiąc ze mnie owcy jak to po wałkach czy papilotach. Każdy chwalił moją fryzurę i pytał jakiego cuda użyłam. Sprzęt szybko się nagrzewa i jest łatwy w użyciu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BHH777/00 Lokówka Easy Natural
Patikrinta 2014 m.