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Nutraukta gamyba

„Easy Natural“ suktukas

BHH777/00

4.6

| (18) Atsiliepimai | 89% Rekomenduoja šį gaminį

Lengvai sukurkite gražias ir natūralias garbanas

„Philips Easy Natural“ suktuku lengvai sukursite gražias garbanas net ir užpakalinėje galvos dalyje. Kuriant šukuoseną, jo unikalios tulpės formos išmanios plokštelės prilaiko plaukų sruogą, kad galėtumėte kurti sruogas vienu paprastu judesiu.

Peržiūrėti visas naudas

Net ir užpakalinėje galvos dalyje

Lengvai sukurkite gražias ir natūralias garbanas

  • Tulpės formos

  • Suspaudžia ir garbanoja vienu palietimu

  • Nuo karščio apsaugotas dizainas

  • Lengvas ir kompaktiškas

Unikalaus dizaino gražioms ir natūralioms garbanoms

Unikalaus dizaino gražioms ir natūralioms garbanoms

Su tulpės formos „Philips Easy Natural“ suktuku suformuosite stilingas, natūraliai atrodančias garbanas be didelių pastangų.

Automatinis prispaudimas garbanojimui viena ranka

Automatinis prispaudimas garbanojimui viena ranka

„Philips Easy Natural“ suktuko prispaudimo ir garbanojimo plokštelės automatiškai prispaudžia ir laiko modeliuojamą plaukų sruogą, todėl galite modeliuoti plaukus ir formuoti garbanas viena ranka.

Apsaugo nuo atsitiktinių nudegimų

Apsaugo nuo atsitiktinių nudegimų

Modeliavimo plokštelės yra apsaugotos nuo prisilietimo prie jų, todėl nereikia jaudintis dėl atsitiktinio nudegimo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

18

Atsiliepimai

89%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

12/03/2016

Polska

Polska

Idealny produkt do każdego rodzaju włosów

Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BHH777/00 Lokówka Easy Natural

04/03/2016

Polska

Polska

Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże

Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BHH777/00 Lokówka Easy Natural

25/11/2015

Polska

Polska

Świetna !

Lokówka Philips Easy Natural jest po prostu wspaniała! Szybko, łatwo i bez poparzeń osiągamy efekt pięknych delikatnych fal. Mam dosyć krótkie włosy bo do linii żuchwy, a lokówka sobie z nimi poradziła nie robiąc ze mnie owcy jak to po wałkach czy papilotach. Każdy chwalił moją fryzurę i pytał jakiego cuda użyłam. Sprzęt szybko się nagrzewa i jest łatwy w użyciu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BHH777/00 Lokówka Easy Natural

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  1. Patikrinta 2014 m.