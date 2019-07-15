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  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
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  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
  • Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu

Nutraukta gamyba

StraightCareTiesinimo žnyplės

BHS674/00

4.8
| (163) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį
Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu
Naujosiomis plaukų lyginimo žnyplėmis lengvai išlyginkite plaukus. Joninis kondicionavimas ir keraminės plokštelės apsaugo plaukus, kad jie būtų glotnūs ir žvilgantys. Naudojant 220 °C lengvai suformuosite gražias garbanas vienu pasukimu!
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Pasirūpinkite plaukais ir mėgaukitės dėmesiu

  • 10 skaitmeninių nustatymai

  • Pritaikoma pagal kiekvieną plaukų tipą

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų įelektrinimo, kondicionuoja plaukus ir nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais, nesiveliančiais ir žvilgančiais plaukais.

Labai ilgos plokštelės (105 mm) greitam ir lengvam tiesinimui

Labai ilgos plokštelės (105 mm) greitam ir lengvam tiesinimui

Tiesinimo žnyplės yra profesionalaus 105 mm ilgio, kad galėtumėte plaukus tiesinti greičiau ir lengviau.

Keraminė danga, kad lengvai slystų ir nepažeistų

Keraminė danga, kad lengvai slystų ir nepažeistų

Glotnios keramine danga dengtos plokštelės modeliavimo metu glotniai slysta ir saugo jūsų plaukus nuo pažeidimo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

163

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

2

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

Labai patiko

Nors naudoju dar neilgai, bet tiesintuvas labai gerai veikia, esu labai patenkinta

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Idealus skubančioms

Idealus prietaisas toms, kurios nuolat skuba. Vos kelios akimirkos ir plaukai jau ištiesinti! Tiesina ne ką blogiau už profesionalius tiesintuvus, kurių kaina tikrai nėra įkandama kiekvienam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

21/08/2017

Lietuva

Lietuva

tiesinimo žnyplės

Nustebau koks lengvas šis plaukų tiesintuvas – nė nejauti, jog jį laikai rankose. Esu turėjusi kelis prieš tai, nuo jų ranka greit pavargdavo, o čia – visai kas kita. Patinka, kad temperatūrą galima reguliuoti, ir kad labai greitai įkaista bei taip pat greitai atvesta.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės

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