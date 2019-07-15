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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
10 skaitmeninių nustatymai
Pritaikoma pagal kiekvieną plaukų tipą
Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų įelektrinimo, kondicionuoja plaukus ir nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais, nesiveliančiais ir žvilgančiais plaukais.
Tiesinimo žnyplės yra profesionalaus 105 mm ilgio, kad galėtumėte plaukus tiesinti greičiau ir lengviau.
Glotnios keramine danga dengtos plokštelės modeliavimo metu glotniai slysta ir saugo jūsų plaukus nuo pažeidimo.
4.8
iš 5
163
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Evelina36
15/07/2019
Lietuva
Labai patiko
Nors naudoju dar neilgai, bet tiesintuvas labai gerai veikia, esu labai patenkinta
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS677/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
SandraS
22/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
Idealus skubančioms
Idealus prietaisas toms, kurios nuolat skuba. Vos kelios akimirkos ir plaukai jau ištiesinti! Tiesina ne ką blogiau už profesionalius tiesintuvus, kurių kaina tikrai nėra įkandama kiekvienam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
Paulina
21/08/2017
Lietuva
Akcijos dalis
tiesinimo žnyplės
Nustebau koks lengvas šis plaukų tiesintuvas – nė nejauti, jog jį laikai rankose. Esu turėjusi kelis prieš tai, nuo jų ranka greit pavargdavo, o čia – visai kas kita. Patinka, kad temperatūrą galima reguliuoti, ir kad labai greitai įkaista bei taip pat greitai atvesta.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie StraightCare BHS675/00 Galiukų tiesinimo žnyplės