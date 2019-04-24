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  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
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  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
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  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
  • Tvirtai suima net ir plonus plaukelius

Nutraukta gamyba

Satinelle Advanced„Wet & Dry“ epiliatorius

BRE610/00

3.3
| (31) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Tvirtai suima net ir plonus plaukelius
S formos rankena lengvai pasieksite visas kūno vietas. Plati galvutė su keraminiais diskais epiliuoja prie pat odos ir suima net ir ploniausius plaukelius, todėl galėsite mėgautis ilgai išliekančiu rezultatu. 1 priedas, drėgnas ir sausas naudojimas.
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CEE Lumea NEXTGEN champion page Feature Image (PPL) N33 - Claims Awards banner (Nr1) [9crop-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [master-4aa46d9385184be9bf5bb34e00bf0597] [com-mig]

Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Lengvas valdymas ir ilgai išliekantys rezultatai be pastangų

Tvirtai suima net ir plonus plaukelius

  • Kojoms, kūnui ir veidui

  • 1 priedas

  • Belaidis ir įkraunamas

  • S formos rankena

Su S formos rankena lengvai judėsite visomis kūno vietomis

Ergonomišką rankeną lengva laikyti ir nukreipti, tad valdysite maksimaliai tiksliai ir optimaliai pasieksite visas kūno vietas.

Epiliavimo galvutė iš unikalios keraminės medžiagos geriau suima plaukelius

Epiliavimo galvutė iš unikalios keraminės medžiagos geriau suima plaukelius

Unikali mūsų epiliatoriaus galvutė yra pagaminta iš tvirtos keraminės medžiagos, kuri padeda tvirtai suimti net smulkiausius plaukelius.

Itin plati epiliatoriaus galvutė

Itin plati epiliatoriaus galvutė

Su itin plačia epiliatoriaus galvute vienu perbraukimu paliesite daugiau odos ir greičiau pašalinsite plaukus.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612378

Atsiliepimai

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3.3

iš 5

31

Atsiliepimai

2

24/04/2019

Lietuva

Lietuva

Puikus epiliatorius, nes pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net pačius mažiausius.

Epiliatorius pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net ir pačius mažiausius. Jis man patinka dar ir dėl to, kad yra atsparus vandeniui - tad jį galima naudoti visur. Taip pat epiliatorius turi masažinį antgalį ir 2 greičio režimus, tad galima naudoti kaip tik labiau patinka. Taip pat epiliatorius yra su šviesele, tad galima pastebėti visus plaukelius bei juos pašalinti.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

21/07/2017

Polska

Polska

Spełnia moje oczekiwania

Depilator na miarę 21 wieku.Bardzo cichutki i delikatny.Jego atutem jest smukła rączka i podświetlenie. Sprawnie usuwa nawet maleńkie włoski. Jak dla mnie najbardziej sprawdził się na nogach gdyż jego głowica jest pod nie idealnie wyprofilowana.Z okolicami bikini i paszkami gorzej gdyż to wyprofilowanie utrudnia mu nie co pracę w tych miejscach.Poleciłabym głównie do nóg.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

17/08/2016

Polska

Polska

Depilator dla każdej kobiety

Chyba jako jedyny depilator depiluje bez bólu i podrażnień.Niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt nie tylko idealnie pasują do kobiecej dłoni,ale również zapewniają bardziej precyzyjne prowadzenie urządzenia po ciele.Ceramiczne pensetki delikatnie ale skutecznie pozbywają się włosków,a dzięki nakładce masującej depilacja jest bezbolesna.Dodatkowo dzięki wbudowanej lampce depilacja jest bardziej dokładna.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 