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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Kojoms, kūnui ir veidui
1 priedas
Belaidis ir įkraunamas
S formos rankena
Ergonomišką rankeną lengva laikyti ir nukreipti, tad valdysite maksimaliai tiksliai ir optimaliai pasieksite visas kūno vietas.
Unikali mūsų epiliatoriaus galvutė yra pagaminta iš tvirtos keraminės medžiagos, kuri padeda tvirtai suimti net smulkiausius plaukelius.
Su itin plačia epiliatoriaus galvute vienu perbraukimu paliesite daugiau odos ir greičiau pašalinsite plaukus.
Apdovanojimai
3.3
iš 5
31
Atsiliepimai
Ugnė20
24/04/2019
Lietuva
Puikus epiliatorius, nes pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net pačius mažiausius.
Epiliatorius pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net ir pačius mažiausius. Jis man patinka dar ir dėl to, kad yra atsparus vandeniui - tad jį galima naudoti visur. Taip pat epiliatorius turi masažinį antgalį ir 2 greičio režimus, tad galima naudoti kaip tik labiau patinka. Taip pat epiliatorius yra su šviesele, tad galima pastebėti visus plaukelius bei juos pašalinti.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Danusia13
21/07/2017
Polska
Spełnia moje oczekiwania
Depilator na miarę 21 wieku.Bardzo cichutki i delikatny.Jego atutem jest smukła rączka i podświetlenie. Sprawnie usuwa nawet maleńkie włoski. Jak dla mnie najbardziej sprawdził się na nogach gdyż jego głowica jest pod nie idealnie wyprofilowana.Z okolicami bikini i paszkami gorzej gdyż to wyprofilowanie utrudnia mu nie co pracę w tych miejscach.Poleciłabym głównie do nóg.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
agusia26814
17/08/2016
Polska
Depilator dla każdej kobiety
Chyba jako jedyny depilator depiluje bez bólu i podrażnień.Niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt nie tylko idealnie pasują do kobiecej dłoni,ale również zapewniają bardziej precyzyjne prowadzenie urządzenia po ciele.Ceramiczne pensetki delikatnie ale skutecznie pozbywają się włosków,a dzięki nakładce masującej depilacja jest bezbolesna.Dodatkowo dzięki wbudowanej lampce depilacja jest bardziej dokładna.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.