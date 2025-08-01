Paieškos terminai

    Beard Trimmer 3000 Series Barzdos priežiūra naudojant apvalius peiliukus

    BT3617/15

    Bendras vertinimas / 5
    Greitas ir tikslus kirpimas

    Greitis ir komfortas kiekvieną kartą. Mūsų apvalūs antgaliai suteikia švelnų kirpimą, o savaime pasigalandantys ašmenys pagreitina jūsų kirpimą, be pakartojimų. Su 20 ilgio nustatymų gausite norimą tikslumą.

    Beard Trimmer 3000 Series Barzdos priežiūra naudojant apvalius peiliukus

    Greitas ir tikslus kirpimas

    Lygiems ir švelniems rezultatams

    • Ašmenys su užapvalintais galais
    • 20 ilgio nustatymai
    • 0,5 mm tikslumu
    • 100 % atsparus vandeniui
    • Veikia iki 60 minučių
    Sukurta patogiam ir efektyviam kirpimui

    Sukurta patogiam ir efektyviam kirpimui

    Savaime pasigalandantys ašmenys su užapvalintais galais yra sukurti taip, kad būtų švelnūs odai ir užtikrintų patogesnę kirpimo patirtį, tuo pačiu išliekant tokie pat aštrūs kaip pirmą dieną ir nereikalaujant tepimo. Nerūdijantys ašmenys taip pat palengvina valymą.

    Sukurkite savo barzdą su reikiamu tikslumu

    Sukurkite savo barzdą su reikiamu tikslumu

    Kirptuvo tikslumo rankenėlė turi 20 ilgio nustatymų 0,5 mm žingsniais, padedančių jums suformuoti barzdą taip tiksliai, kaip jums reikia.

    Efektyvus ir tolygus kirpimas jūsų idealios išvaizdos pasiekimui

    Efektyvus ir tolygus kirpimas jūsų idealios išvaizdos pasiekimui

    Pažangios „Lift&Trim“ šukos pakelia plaukus link peilio, kiekvienu praėjimu sugriebdamos plaukus, kad kirpimas būtų efektyvus ir tolygus.

    Supaprastinkite savo rutiną lengvu valymu

    Supaprastinkite savo rutiną lengvu valymu

    Kadangi kirptuvas yra 100 % plaunamas, jį galite tiesiog nuplauti po vandens srove ir naudoti toliau, taip supaprastindami kirpimo procesą.

    Didesnis kontrolės ir komforto jausmas kirpimo metu

    Didesnis kontrolės ir komforto jausmas kirpimo metu

    Mūsų ergonomiška rankena su 360 laipsnių „Fine Line“ rankena leidžia lengvai laikyti ir valdyti prietaisą, užtikrinant komfortą ir kontrolę, reikalingą tobulam išvaizdos formavimui.

    Nuoseklus galingas veikimas nuo pradžios iki pabaigos

    Nuoseklus galingas veikimas nuo pradžios iki pabaigos

    Mūsų patvarus ličio akumuliatorius veikia iki 60 minučių, užtikrinant galingą ir nepertraukiamą kirpimą.

    Būkite informuoti apie kiekvieną kirpimą

    Būkite informuoti apie kiekvieną kirpimą

    Šviesos indikatorius informuoja apie akumuliatoriaus būklę ir tai, ar jis yra visiškai įkrautas, todėl visada būsite pasiruošę kitam kirpimo seansui.

    Techninės savybės

    • Priedai

      Patogumas
      • USB-A (adapteris nepridėtas)
      • Valymo šepetėlis

    • Maitinimas

      Baterijos tipas
      Ličio jonų
      Veikimo laikas
      60 min.
      Įkrovimas
      • 4 val.
      • USB-A įkrovimas (5 V⎓ / ≥1 A)
      Baterijos būklė
      Įkrovimo indikatorius
      Naudojimas
      Belaidė

    • Konstrukcija

      Rankenėlė
      Ergonomiška rankenėlė
      Apdaila
      Tamsus skalūnas

    • Techninė priežiūra

      Garantija
      Iki 5 metų*

    • Lengva naudoti

      Nereikia priežiūros
      Nereikia sutepti peiliukų alyva
      Atsparumas vandeniui
      „Wet & Dry“

    • Santrauka

      Kūno vieta
      Barzda
      Įrankiai ir priedai
      2
      Ilgio nustatymai
      0,5–10 mm
      Tikslumo žingsniai
      20
      Sprendimas
      Kirpimas

    • Modeliavimo prietaisai

      Kirpimo ašmenys
      Savaime pasigalandantys peiliukai

    • Kirpimo šukos

      Barzda
      Trumpai 0,5–10mm

