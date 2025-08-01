BT3665/15
Greitas ir tikslus kirpimas
Greitas ir tikslus kirpimas. Mūsų savaime pasigalandantys metaliniai ašmenys suteikia papildomo tvirtumo, kad būtų užtikrintas maksimalus tikslumas, o su 40 ilgio nustatymų gausite norimą tikslumą.Peržiūrėti visus privalumus
Savaime pasigalandantys metaliniai ašmenys užtikrina papildomą stiprumą ir maksimalų tikslumą kirpimo metu, išlieka tokie pat aštrūs kaip pirmą dieną ir nereikia jų tepti. Nerūdijantys ašmenys taip pat lengvai valomi.
Kirptuvo tikslumo rankenėlė turi 40 ilgio nustatymų 0,5 mm žingsniais, padedančių jums suformuoti barzdą taip tiksliai, kaip jums reikia.
Pažangios „Lift&Trim“ šukos pakelia plaukus link peilio, kiekvienu praėjimu sugriebdamos plaukus, kad kirpimas būtų efektyvus ir tolygus.
Kadangi kirptuvas yra 100 % plaunamas, jį galite tiesiog nuplauti po vandens srove ir naudoti toliau, taip supaprastindami kirpimo procesą.
Mūsų ergonomiška rankena su 360 laipsnių „Fine Line“ rankena leidžia lengvai laikyti ir valdyti prietaisą, užtikrinant komfortą ir kontrolę, reikalingą tobulam išvaizdos formavimui.
Mūsų patvarus ličio akumuliatorius veikia iki 80 minučių, užtikrinant galingą ir nepertraukiamą kirpimą.
Šviesos indikatorius informuoja apie akumuliatoriaus būklę ir tai, ar jis yra visiškai įkrautas, todėl visada būsite pasiruošę kitam kirpimo seansui.
