    Beard Trimmer 5000 Series Barzdos modeliavimas su plaukų rinkikliu

    BT5780/15

    Bendras vertinimas
    • Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai

    Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų

    Pasiekite visišką tikslumą be jokių pastangų. Dėl savaime pasigalandančių metalinių ašmenų ir novatoriško plaukų surinkiklio mūsų kirptuvas palengvina ir supaprastina jūsų priežiūros procedūras. Be to, „BeardSense“ technologija padidina galią būtent tada, kai jos reikia.

    Beard Trimmer 5000 Series Barzdos modeliavimas su plaukų rinkikliu

    Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų

    Tiksliai apkirpkite barzdą be netvarkos

    • Metaliniai peiliukai
    • 0,2 mm tikslumu
    • „BeardSense“ technologija
    • Plaukų rinkiklis
    • Veikia iki 100 minučių
    Maksimalus tikslumas ir ilgalaikis veikimas

    Maksimalus tikslumas ir ilgalaikis veikimas

    Savaime pasigalandantys metaliniai ašmenys užtikrina papildomą stiprumą ir maksimalų tikslumą kirpimo metu, išlieka tokie pat aštrūs kaip pirmą dieną ir nereikia jų tepti. Nerūdijantys ašmenys taip pat lengvai valomi.

    Sukurkite savo barzdą su reikiamu tikslumu

    Sukurkite savo barzdą su reikiamu tikslumu

    Kirptuvo tikslumo rankenėlė turi 40 ilgio nustatymų 0,2 mm žingsniais, padedančių jums suformuoti barzdą taip tiksliai, kaip jums reikia.

    Sukurtas surinkti plaukus kirpimo metu

    Sukurtas surinkti plaukus kirpimo metu

    Mūsų novatoriškas plaukų rinkiklis efektyviai surenka iki 80 % nukirptų plaukų*, todėl kirpimas tampa mažiau varginantis.

    Galingas kirpimas net ir sudėtingiausioms barzdoms

    Galingas kirpimas net ir sudėtingiausioms barzdoms

    Naudodamas „BeardSense“ technologiją, mūsų kirptuvas 125 kartus per sekundę nuskaito jūsų barzdos tankumą, kad padidintų galią tankesnėse vietose, suteikdamas jums reikiamą galią geriausiam rezultatui pasiekti.

    Efektyvus ir tolygus kirpimas jūsų idealios išvaizdos pasiekimui

    Efektyvus ir tolygus kirpimas jūsų idealios išvaizdos pasiekimui

    Pažangios „Lift&Trim“ šukos pakelia plaukus link peilio, kiekvienu praėjimu sugriebdamos plaukus, kad kirpimas būtų efektyvus ir tolygus.

    Supaprastinkite savo rutiną lengvu valymu

    Supaprastinkite savo rutiną lengvu valymu

    Kadangi kirptuvas yra 100 % plaunamas, jį galite tiesiog nuplauti po vandens srove ir naudoti toliau, taip supaprastindami kirpimo procesą.

    Didesnis kontrolės ir komforto jausmas kirpimo metu

    Didesnis kontrolės ir komforto jausmas kirpimo metu

    Mūsų ergonomiška rankena su 360 laipsnių „Fine Line“ rankena leidžia lengvai laikyti ir valdyti prietaisą, užtikrinant komfortą ir kontrolę, reikalingą tobulam išvaizdos formavimui.

    Patogus įkrovimas ir laikymas.

    Patogus įkrovimas ir laikymas.

    Stovas leidžia patogiai įkrauti ir laikyti įrenginį, kad jis būtų paruoštas naudoti bet kuriuo metu.

    Nuoseklus galingas veikimas nuo pradžios iki pabaigos

    Nuoseklus galingas veikimas nuo pradžios iki pabaigos

    Mūsų patvarus ličio akumuliatorius užtikrina iki 100 minučių veikimo laiką su 5 minučių greito įkrovimo funkcija**, kad galėtumėte naudotis galingu ir nepertraukiamu kirptuvu.

    Būkite informuoti apie kiekvieną kirpimą

    Būkite informuoti apie kiekvieną kirpimą

    Šviesos indikatorius informuoja apie akumuliatoriaus būklę ir tai, ar jis yra visiškai įkrautas, todėl visada būsite pasiruošę kitam kirpimo seansui.

    Techninės savybės

    • Priedai

      Patogumas
      • Plaukų rinkiklis
      • Valymo šepetėlis
      • USB-A (adapteris nepridėtas)
      • Įkrovimo stovas
      Kelionei ir laikymui
      Minkštas krepšelis

    • Maitinimas

      Baterijos tipas
      Ličio jonų
      Veikimo laikas
      100 min.
      Įkrovimas
      • 1 val.
      • 5 min. greitasis įkrovimas
      • USB-A įkrovimas (5 V⎓ / ≥1 A)
      Baterijos būklė
      Įkrovimo indikatorius
      Naudojimas
      Belaidė

    • Konstrukcija

      Apdaila
      Sodriai juoda
      Rankenėlė
      Ergonomiška rankenėlė

    • Techninė priežiūra

      Garantija
      Iki 5 metų***

    • Lengva naudoti

      Nereikia priežiūros
      Nereikia sutepti peiliukų alyva
      Atsparumas vandeniui
      „Wet & Dry“

    • Santrauka

      Kūno vieta
      Barzda
      Įrankiai ir priedai
      6
      Ilgio nustatymai
      0,4–20 mm
      Tikslumo žingsniai
      40
      Sprendimas
      Kirpimas
      Technologijos
      „BeardSense“

    • Modeliavimo prietaisai

      Kirpimo ašmenys
      Pasigalandantys metaliniai peiliukai

    • Kirpimo šukos

      Barzda
      • Trumpai 0,4–10mm
      • Ilgai 10,4–20 mm

