BT5780/15
Didžiausias tikslumas su mažiausiai pastangų
Pasiekite visišką tikslumą be jokių pastangų. Dėl savaime pasigalandančių metalinių ašmenų ir novatoriško plaukų surinkiklio mūsų kirptuvas palengvina ir supaprastina jūsų priežiūros procedūras. Be to, „BeardSense“ technologija padidina galią būtent tada, kai jos reikia.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Savaime pasigalandantys metaliniai ašmenys užtikrina papildomą stiprumą ir maksimalų tikslumą kirpimo metu, išlieka tokie pat aštrūs kaip pirmą dieną ir nereikia jų tepti. Nerūdijantys ašmenys taip pat lengvai valomi.
Kirptuvo tikslumo rankenėlė turi 40 ilgio nustatymų 0,2 mm žingsniais, padedančių jums suformuoti barzdą taip tiksliai, kaip jums reikia.
Mūsų novatoriškas plaukų rinkiklis efektyviai surenka iki 80 % nukirptų plaukų*, todėl kirpimas tampa mažiau varginantis.
Naudodamas „BeardSense“ technologiją, mūsų kirptuvas 125 kartus per sekundę nuskaito jūsų barzdos tankumą, kad padidintų galią tankesnėse vietose, suteikdamas jums reikiamą galią geriausiam rezultatui pasiekti.
Pažangios „Lift&Trim“ šukos pakelia plaukus link peilio, kiekvienu praėjimu sugriebdamos plaukus, kad kirpimas būtų efektyvus ir tolygus.
Kadangi kirptuvas yra 100 % plaunamas, jį galite tiesiog nuplauti po vandens srove ir naudoti toliau, taip supaprastindami kirpimo procesą.
Mūsų ergonomiška rankena su 360 laipsnių „Fine Line“ rankena leidžia lengvai laikyti ir valdyti prietaisą, užtikrinant komfortą ir kontrolę, reikalingą tobulam išvaizdos formavimui.
Stovas leidžia patogiai įkrauti ir laikyti įrenginį, kad jis būtų paruoštas naudoti bet kuriuo metu.
Mūsų patvarus ličio akumuliatorius užtikrina iki 100 minučių veikimo laiką su 5 minučių greito įkrovimo funkcija**, kad galėtumėte naudotis galingu ir nepertraukiamu kirptuvu.
Šviesos indikatorius informuoja apie akumuliatoriaus būklę ir tai, ar jis yra visiškai įkrautas, todėl visada būsite pasiruošę kitam kirpimo seansui.
