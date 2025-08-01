BT7670/15
Aštrūs kraštai, mažai pastangų
Su savaime pasigalandančiais metaliniais ašmenimis, plačiu skustuvu ir „BeardSense“ technologija be vargo gausite aštrią ir tolygią išvaizdą. Taip pat novatoriškas plaukų surinkiklis sumažina netvarką kirpimo metu.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Savaime pasigalandantys metaliniai ašmenys užtikrina papildomą stiprumą ir maksimalų tikslumą kirpimo metu, išlieka tokie pat aštrūs kaip pirmą dieną ir nereikia jų tepti. Nerūdijantys ašmenys taip pat lengvai valomi.
Kirptuvo tikslumo rankenėlė turi 40 ilgio nustatymų 0,2 mm žingsniais, padedančių jums suformuoti barzdą taip tiksliai, kaip jums reikia.
Mūsų novatoriškas plaukų rinkiklis efektyviai surenka iki 80 % nukirptų plaukų*, todėl kirpimas tampa mažiau varginantis.
Naudodamas „BeardSense“ technologiją, mūsų kirptuvas 125 kartus per sekundę nuskaito jūsų barzdos tankumą, kad padidintų galią tankesnėse vietose, suteikdamas jums reikiamą galią geriausiam rezultatui pasiekti.
Pažangios „Lift&Trim“ šukos pakelia plaukus link peilio, kiekvienu praėjimu sugriebdamos plaukus, kad kirpimas būtų efektyvus ir tolygus.
Aukščiausios kokybės visiškai metalinis platus kirptuvas padės jums apkirpti ir suformuoti barzdos kontūrus, kad ji atrodytų tvarkinga ir švari.
Pritvirtinamas detalusis kirptuvas, pasižymintis siauru dizainu, be vargo suteikia papildomą aiškumą detalėms, preciziškai formuodamas jūsų išvaizdą.
Kirptuvo trumpo šonų kirpimo šukos sukuria atspalvius abiejose barzdos pusėse, kad galėtumėte pasiekti idealų rezultatą.
Kadangi kirptuvas yra 100 % plaunamas, jį galite tiesiog nuplauti po vandens srove ir naudoti toliau, taip supaprastindami kirpimo procesą.
Mūsų ergonomiška rankena su 360 laipsnių „Fine Line“ rankena leidžia lengvai laikyti ir valdyti prietaisą, užtikrinant komfortą ir kontrolę, reikalingą tobulam išvaizdos formavimui.
Stovas leidžia patogiai įkrauti ir laikyti įrenginį, kad jis būtų paruoštas naudoti bet kuriuo metu.
Mūsų patvarus ličio akumuliatorius užtikrina iki 120 minučių veikimo laiką su 5 minučių greito įkrovimo funkcija**, kad galėtumėte naudotis galingu ir nepertraukiamu kirptuvu.
Šviesos indikatorius informuoja apie akumuliatoriaus būklę ir tai, ar jis yra visiškai įkrautas, todėl visada būsite pasiruošę kitam kirpimo seansui.
Kelioninis krepšelis leidžia laikyti prietaisą ir visus reikiamus priedus vienoje vietoje, kad galėtumėte tvarkingai prižiūrėti savo išvaizdą namuose arba kelionėje.
