    Beard Trimmer 7000 Series Barzdos modeliavimas su plaukų rinkikliu

    BT7670/15

    Aštrūs kraštai, mažai pastangų

    Su savaime pasigalandančiais metaliniais ašmenimis, plačiu skustuvu ir „BeardSense“ technologija be vargo gausite aštrią ir tolygią išvaizdą. Taip pat novatoriškas plaukų surinkiklis sumažina netvarką kirpimo metu.

    Beard Trimmer 7000 Series Barzdos modeliavimas su plaukų rinkikliu

    Aštrūs kraštai, mažai pastangų

    Tiksliai barzdai be netvarkos

    • Metaliniai peiliukai
    • 0,2 mm tikslumu
    • Platus kirptuvas
    • Plaukų rinkiklis
    • Veikia iki 120 minučių
    Maksimalus tikslumas ir ilgalaikis veikimas

    Savaime pasigalandantys metaliniai ašmenys užtikrina papildomą stiprumą ir maksimalų tikslumą kirpimo metu, išlieka tokie pat aštrūs kaip pirmą dieną ir nereikia jų tepti. Nerūdijantys ašmenys taip pat lengvai valomi.

    Sukurkite savo barzdą su reikiamu tikslumu

    Kirptuvo tikslumo rankenėlė turi 40 ilgio nustatymų 0,2 mm žingsniais, padedančių jums suformuoti barzdą taip tiksliai, kaip jums reikia.

    Sukurtas surinkti plaukus kirpimo metu

    Mūsų novatoriškas plaukų rinkiklis efektyviai surenka iki 80 % nukirptų plaukų*, todėl kirpimas tampa mažiau varginantis.

    Galingas kirpimas net ir sudėtingiausioms barzdoms

    Naudodamas „BeardSense“ technologiją, mūsų kirptuvas 125 kartus per sekundę nuskaito jūsų barzdos tankumą, kad padidintų galią tankesnėse vietose, suteikdamas jums reikiamą galią geriausiam rezultatui pasiekti.

    Efektyvus ir tolygus kirpimas jūsų idealios išvaizdos pasiekimui

    Pažangios „Lift&Trim“ šukos pakelia plaukus link peilio, kiekvienu praėjimu sugriebdamos plaukus, kad kirpimas būtų efektyvus ir tolygus.

    Apkirpkite ir suformuokite barzdos kontūrus, kad ji atrodytų tvarkinga ir švari

    Aukščiausios kokybės visiškai metalinis platus kirptuvas padės jums apkirpti ir suformuoti barzdos kontūrus, kad ji atrodytų tvarkinga ir švari.

    Suteikite papildomą išreikštą detalę savo galutinei išvaizdai

    Pritvirtinamas detalusis kirptuvas, pasižymintis siauru dizainu, be vargo suteikia papildomą aiškumą detalėms, preciziškai formuodamas jūsų išvaizdą.

    Sukurkite atspalvius ir pasiekite tobulą išvaizdą

    Kirptuvo trumpo šonų kirpimo šukos sukuria atspalvius abiejose barzdos pusėse, kad galėtumėte pasiekti idealų rezultatą.

    Supaprastinkite savo rutiną lengvu valymu

    Kadangi kirptuvas yra 100 % plaunamas, jį galite tiesiog nuplauti po vandens srove ir naudoti toliau, taip supaprastindami kirpimo procesą.

    Didesnis kontrolės ir komforto jausmas kirpimo metu

    Mūsų ergonomiška rankena su 360 laipsnių „Fine Line“ rankena leidžia lengvai laikyti ir valdyti prietaisą, užtikrinant komfortą ir kontrolę, reikalingą tobulam išvaizdos formavimui.

    Patogus įkrovimas ir laikymas

    Stovas leidžia patogiai įkrauti ir laikyti įrenginį, kad jis būtų paruoštas naudoti bet kuriuo metu.

    Nuoseklus galingas veikimas nuo pradžios iki pabaigos

    Mūsų patvarus ličio akumuliatorius užtikrina iki 120 minučių veikimo laiką su 5 minučių greito įkrovimo funkcija**, kad galėtumėte naudotis galingu ir nepertraukiamu kirptuvu.

    Būkite informuoti apie kiekvieną kirpimą

    Šviesos indikatorius informuoja apie akumuliatoriaus būklę ir tai, ar jis yra visiškai įkrautas, todėl visada būsite pasiruošę kitam kirpimo seansui.

    Tvarkingai prižiūrėkite savo išvaizdą namuose arba kelionėje

    Kelioninis krepšelis leidžia laikyti prietaisą ir visus reikiamus priedus vienoje vietoje, kad galėtumėte tvarkingai prižiūrėti savo išvaizdą namuose arba kelionėje.

    Techninės savybės

    • Priedai

      Patogumas
      • Plaukų rinkiklis
      • Įkrovimo stovas
      • Valymo šepetėlis
      • USB-A (adapteris nepridėtas)
      Kelionei ir laikymui
      Kelioninis krepšelis

    • Maitinimas

      Įkrovimas
      • 1 val.
      • 5 min. greitasis įkrovimas
      • USB-A įkrovimas (5 V⎓ / ≥1 A)
      Veikimo laikas
      120 min.
      Baterijos tipas
      Ličio jonų
      Baterijos būklė
      Įkrovimo indikatorius
      Naudojimas
      Belaidė

    • Konstrukcija

      Rankenėlė
      Ergonomiška rankenėlė
      Apdaila
      Vidutinės metalines spalvos

    • Techninė priežiūra

      Garantija
      Iki 5 metų***

    • Lengva naudoti

      Nereikia priežiūros
      Nereikia sutepti peiliukų alyva
      Atsparumas vandeniui
      „Wet & Dry“

    • Santrauka

      Kūno vieta
      Barzda
      Įrankiai ir priedai
      10
      Ilgio nustatymai
      0,4–20 mm
      Tikslumo žingsniai
      40
      Sprendimas
      Kirpimas
      Technologijos
      „BeardSense“

    • Modeliavimo prietaisai

      Kirpimo ašmenys
      Pasigalandantys metaliniai peiliukai
      Specialūs
      • Tikslus kirptuvas
      • Trumpo šonų kirpimo šukos
      • Platus kirptuvas

    • Kirpimo šukos

      Barzda
      • Trumpai 0,4–10mm
      • Ilgai 10,4–20 mm

