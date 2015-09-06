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Sodrus ir galingas garsas
Klausykitės visos skaitmeninės muzikos iš išmaniojo telefono per „Bluetooth“. Per šią „Philips“ mikrosistemą taip pat galima leisti MP3-CD ir CD-R/RW formato kūrinius, be to, joje įrengti „Bass Reflex“ garsiakalbiai, atkuriantys galingus ir stulbinamus žemuosius dažnius.
„Bluetooth®“
CD, USB, FM
20 W maks.
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.
MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
henry25
06/09/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
zarówno telewizor jak i wieża doskonałe
sprzęt jest tak dobry że zamierzam taki sam kupić wnuczce jako prezent świąteczny.Dawniej oglądałam telewizor też waszej firmy dzisiaj słucham muzyki i niechętnie wyłaczam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM1180 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM1180 Mikrowieża