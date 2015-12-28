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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

BTM1360/12

4.5

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Nepriekaištingas melodijų skambesys

Klausykitės skaitmeninės muzikos iš išmaniojo telefono per „Bluetooth“, arba atkurkite MP3-CD ir CD-R/RW naudodamiesi šia „Philips“ mikrosistema. „Bass Reflex“ garsiakalbiai ir 30 W didžiausia išvesties galia – gyvi žemieji dažniai ir kambarį užpildantis garsas.

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Nepriekaištingas melodijų skambesys

  • „Bluetooth®“

  • Įkrovimui skirtas USB prievadas

Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono

Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

28/12/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM1360 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM1360 Mikrowieża

28/12/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM1360 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM1360 Mikrowieża

02/01/2017

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

Hinna ja kvaliteedi suhe paigas

Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM1360 Mikromuusikasüsteem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM1360 Mikromuusikasüsteem

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