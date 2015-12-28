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Nepriekaištingas melodijų skambesys
Klausykitės skaitmeninės muzikos iš išmaniojo telefono per „Bluetooth“, arba atkurkite MP3-CD ir CD-R/RW naudodamiesi šia „Philips“ mikrosistema. „Bass Reflex“ garsiakalbiai ir 30 W didžiausia išvesties galia – gyvi žemieji dažniai ir kambarį užpildantis garsas.
„Bluetooth®“
Įkrovimui skirtas USB prievadas
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB Direct“.
MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.
4.5
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Barbarka13
28/12/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM1360 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM1360 Mikrowieża
Arachna
28/12/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM1360 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM1360 Mikrowieża
vana8
02/01/2017
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
Hinna ja kvaliteedi suhe paigas
Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM1360 Mikromuusikasüsteem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM1360 Mikromuusikasüsteem