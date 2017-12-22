30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
BTM2460/12
„HiFi“ stereofoninis garsas jūsų namams
Prijunkite iki dviejų „Bluetooth“ įrenginių vienu metu arba naudokite „USB Direct“ ir prisitaikykite garsą naudodami skaitmeninio garso valdymą. Prijunkite bet kokį muzikos įrenginį ir suteikite muzikai gyvybės. Visa tai ploname, kompaktiškame korpuse, kuris tvirtinamas prie sienos.
„Bluetooth®“
su MULTIPAIR
Belaidis „Bluetooth®“ garso persiuntimas garso sistemų pasaulyje yra itin dažnas, tačiau daugelyje su „Bluetooth®“ suderinamų sistemų vienu metu galima prijungti tik vieną prietaisą. Naudodami kelių prietaisų susiejimo funkciją galite susieti iki trijų prietaisų ir iškart juos perjungti.
Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui. Dėl savo glotnaus dizaino ir dydžio kompaktiškas prietaisas puikiai dera kambaryje .
Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.
4.3
iš 5
4
Atsiliepimai
Kolczasty
22/12/2017
Polska
Godna polecenia
Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2460 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2460 Mikrowieża
DanielZ
24/04/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń
Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2460 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2460 Mikrowieża
Roky
13/01/2018
Slovenija
Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.
Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2460 Mikro glasbeni sistem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2460 Mikro glasbeni sistem