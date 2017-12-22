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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

BTM2460/12

4.3

| (4) Atsiliepimai

„HiFi“ stereofoninis garsas jūsų namams

Prijunkite iki dviejų „Bluetooth“ įrenginių vienu metu arba naudokite „USB Direct“ ir prisitaikykite garsą naudodami skaitmeninio garso valdymą. Prijunkite bet kokį muzikos įrenginį ir suteikite muzikai gyvybės. Visa tai ploname, kompaktiškame korpuse, kuris tvirtinamas prie sienos.

Peržiūrėti visas naudas

„HiFi“ stereofoninis garsas jūsų namams

  • „Bluetooth®“

  • su MULTIPAIR

Transliuokite muziką per „Bluetooth®“ su kelių prietaisų susiejimo funkcija

Transliuokite muziką per „Bluetooth®“ su kelių prietaisų susiejimo funkcija

Belaidis „Bluetooth®“ garso persiuntimas garso sistemų pasaulyje yra itin dažnas, tačiau daugelyje su „Bluetooth®“ suderinamų sistemų vienu metu galima prijungti tik vieną prietaisą. Naudodami kelių prietaisų susiejimo funkciją galite susieti iki trijų prietaisų ir iškart juos perjungti.

Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui

Kompaktiškas dizainas dera bet kokioje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui. Dėl savo glotnaus dizaino ir dydžio kompaktiškas prietaisas puikiai dera kambaryje .

Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

4

Atsiliepimai

4
3
1

22/12/2017

Polska

Polska

Godna polecenia

Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2460 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2460 Mikrowieża

24/04/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń

Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2460 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2460 Mikrowieża

13/01/2018

Slovenija

Slovenija

Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.

Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2460 Mikro glasbeni sistem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTM2460 Mikro glasbeni sistem

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.