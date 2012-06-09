30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Jūsų namams tinkama garso sistema
Muziką iš nešiojamojo grotuvo leiskite namie. „Philips“ DCM2060/12 muzikos mikrosistemoje yra jungtis, skirta „iPod“, „iPhone“ ir „iPad“ įrenginiams, ir „USB Direct“ jungtis, skirta nešiojamiesiems įrenginiams. Nesvarbu, ar šią sistemą tvirtinsite prie sienos, ar statysite ant stalo, ji atrodys tiesiog puikiai.
„iPod/iPhone/iPad“ jungtis
Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.
Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.
Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
JACEK222
09/06/2012
Polska
Super sprzęt POLECAM !!!
BARDZO FAJNA NOWOCZESNA MIKROWIEŻA PIĘKNY DISEGIN DOBRA MOC GŁOŚNIKÓW...
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM2060 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM2060 Mikrowieża
Luboš16
10/02/2022
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Dobrý mikrosystém v nevšedním provedení
Mikrosystém jsme kupovali už před cca 10 lety. Dodnes slouží avšak bohužel už je tršku poničený od vnoučat. Využil jsem možnost zavěšení na zeď a pověsil jsem jej za hlavy postele, abychom mohli poslouchat hudbu v posteli. Integrovaný konektor na připojení iPod/iPhone byl ze začátku hodně využitý. Bohužel se změnou konektoru na lightning už není možné iPhone připojovat, takže na konektoru je nastálo umístěný starý iPod. Chtělo by to od Philips nějaký nový model s možností Airplay nebo Bluetooth připojení pro iPhone.
Argumentai už
Na svou dobu asi neměl konkurenci pro naše využití v ložnici i jako budík
Argumentai prieš
Už je zastaralý
Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM2060 Hudební mikrosystém
Naudojimo data 2020-02-10
Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM2060 Hudební mikrosystém
Naudojimo data 2020-02-10