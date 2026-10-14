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DCM292/12
Sužavėti garsų
Vienu metu leiskite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“ naudodamiesi „Philips Sleek Micro“ muzikos sistema – plona, plokščia, montuojama prie sienos ir tinkančia prie bet kokio interjero. Klausykitės muzikos iš CD diskų arba prijunkite nešiojamąjį grotuvą prie „USB Direct“ arba „MP3 Link“ ir mėgaukitės muzikos teikiamais malonumais.
„iPhone“ / „iPod“ jungtis
Ši sistema turi 20W RMS bendros išvesties galią. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.
Motorizuotos stumdomos priekinės durelės suteikia dar daugiau lengvumo šios sistemos glotniam dizainui. Stilingos ir funkcinės durelės švelniai pakelia ir nuleidžia diskus vienu mygtuko paspaudimu, kai tik norite pakeisti muziką. Paprasčiausiai atsiloškite ir mėgaukitės dinamišku garsu, žiūrėdami į grojantį diską per permatomą langelį.
Tobulas plono ir universalaus dizaino derinys, jūsų „Philips“ garso sistema yra sukurta įsilieti į gyvenamą erdvę. Garso sistemos pagrindas yra stovas, todėl sistema gali būti saugiai ir gražiai patalpinta ant lentynos ar spintelės. Jei montuojate prie sienos, galite naudotis visomis lanksčiomis stovinčio stovo savybėmis.
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