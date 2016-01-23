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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

DCM3175/12

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Jūsų namams tinkamas garsas

„Philips“ garso mikrosistema, prie kurios per „Lightning“ jungtį galite prijungti „iPad mini“ ir „iPhone 5“, su aktyviąja žemųjų dažnių kolonėle atkuria galingus žemuosius dažnius. Pakreipti garsiakalbiai suteikia galimybę atkurti plataus diapazono stereogarsą, o vientisos konstrukcijos įrenginys tiks prie bet kokio interjero.

Peržiūrėti visas naudas

Sužavėti garsų

Jūsų namams tinkamas garsas

  • su „Lightning“ jungtimi

  • skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 80 W maks., 2.1 sistema

Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesijaudinti dėl baterijos.

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

23/01/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

POLECAM

Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM3175 Mikrowieża

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM3175 Mikrowieża

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