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Jūsų namams tinkamas garsas
„Philips“ garso mikrosistema, prie kurios per „Lightning“ jungtį galite prijungti „iPad mini“ ir „iPhone 5“, su aktyviąja žemųjų dažnių kolonėle atkuria galingus žemuosius dažnius. Pakreipti garsiakalbiai suteikia galimybę atkurti plataus diapazono stereogarsą, o vientisos konstrukcijos įrenginys tiks prie bet kokio interjero.
su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
CD, MP3-CD, USB, FM
80 W maks., 2.1 sistema
Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesijaudinti dėl baterijos.
Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.
Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
GREGORIO
23/01/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
POLECAM
Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM3175 Mikrowieża
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie DCM3175 Mikrowieża