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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

DTM3155/12

Jūsų namams tinkamas garsas

Muzikos mikrosistema „Philips“ suderinama su „iPhone 5“ telefono „Lightning“ jungtimi. Be to, naudojant šią mikrosistemą galima transliuoti muziką belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“. Todėl galėsite klausytis muzikos bet kur ir mėgautis tiksliu garsu ir galingais žemaisiais dažniais, kurie atkuriami naudojant „wOOx“ technologiją.

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Jūsų namams tinkamas garsas

  • Bluetooth® aptX

  • su „Lightning“ jungtimi

  • USB, CD, FM

  • 50 W maks., bosų spinduolis

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.