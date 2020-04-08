30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
5 gėrimai
„LatteGo“
Balta
Jutiklinis ekranas
Mėgaukitės mėgstamiausiais kavos gėrimais ypatingoms akimirkoms. Nesvarbu, ar norite espreso, kavos arba pieniško gėrimo – visiškai automatinis espreso aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
Paruoškite nepaprastai skanią kavą iš šviežių pupelių vos vienu mygtuko palietimu. Mūsų patogiame jutikliniame ekrane lengvai pasirinksite mėgstamą kavą.
Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My Coffee Choice“ meniu. Lengvai pasirinkite vieną iš trijų skirtingų nustatymų pagal savo poreikius.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Marijanoss
08/04/2020
Hrvatska
Jednostavan, praktičan i radi odličnu kavu
Odličan aparat, izabrao sam ga zbog jednostavnog čišćenja, jednostavnosti i 5 razlicitih funkcija kave i ima cak dodatak vruće vode.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines
LDT101215
29/07/2019
Hrvatska
Best Buy
Veoma elegantnog i modernog dizajna, svaki put kad radim jedan od napitaka jednostavno oduševi, ne mogu ga prestat koristit postao sam ovisnik tako da sam morao kupiti i sebi jedan
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines
Ivana38
24/05/2019
Hrvatska
Ovaj proizvod je odličan
Ovaj uređaj je odličan. Uz njega je priprema kave toliko jednostavna da meni jedino preostaje da uživam u kavi. U njemu uživaju i moja djeca. Najviše im se dopada priprema toplog napitka na bazi mlijeka jer pjena koju ovaj uređaj napravi je jednostavano neodoljiva. Uređaj je savršen.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 3200 EP3243/70 Fully automatic espresso machines
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)
Kai temperatūra yra 70–82 °C.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių
nėra įtraukta į pakuotės turinį