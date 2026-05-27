Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Kava
Visos serijos
3200 serijos Visiškai automatinis espreso kavos aparatas
Nutraukta gamyba
Palaikymas
EP3243/70
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
EP2230
EP2231
EP2232
EP2235
EP2236
EP3241
EP3242
EP3243
EP3246
EP3249
Quick Start Guide
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Visi (6)
Ar galiu „Philips“ espreso aparate naudoti kitokį filtrą?
Kaip naudoti „Philips“ kavos aliejaus šalinimo tabletes?
Kalkių nuosėdų šalinimas iš „Philips“ espreso aparato
„Philips“ espreso aparato gėrimo tūrio reguliavimas
„Philips“ espreso aparato virimo elemento sutepimas
�Philips� espreso aparato valymas ir prie�i�ra
„Milk Twister“Pieno putų plakiklis
Kavos pupelių piltuvo dangtis
„LatteGo“ pieno sistema
Kavos aliejaus šalinimo tabletės
Pieno sistemos valymo pakeliai
Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė
Greitai prisipildo „Philips“ espreso aparato lašų surinkimo padėklas
Per žema „Philips“ espreso aparatu gaminamos kavos temperatūra
„Philips“ espreso aparatas gerai nesuplaka pieno putų
„Philips“ espreso aparatas verda vandeningą kavą
Įspėjamoji lemputė „Philips“ espreso aparate neišsijungia
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti