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Nutraukta gamyba
Espreso ir kapučino kava vienu paspaudimu taip, kaip pageidaujate
Pasiruoškite tobulos espreso ir kapučino kavos iš šviežiai sumaltų kavos pupelių su 100 % keraminiu malūnėliu. Intuityviame ekrane pasirinkite kavos stiprumą, temperatūrą ir kiekį. Dėl integruoto pieno ąsočio, karštą kapučino paruošite vienu mygtuko paspaudimu.
5 gėrimai
Integruotas pieno ąsotėlis
Juoda
„AquaClean“
Keičiant filtrą paraginus aparatui, nereikės šalinti kalkių iš aparato, iki pagaminsite 5000 puodelių*, ir mėgausitės švariu bei išvalytu vandeniu.
Mėgaukitės mėgstamiausiais kavos gėrimais ypatingoms akimirkoms. Nesvarbu, ar norite espreso, kavos arba pieniško gėrimo – visiškai automatinis espreso aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!
Lengvai mėgaukitės tobulos temperatūros kapučino kava su puta. Tiesiog įpilkite į ąsotėlį pieno, įstatykite jį į aparatą ir pasirinkite pageidaujamą gėrimą. Ar pasirinktumėte kapučino, ar pieno putas, jūsų gėrimas bus paruoštas per kelias sekundes, užtikrinant idealią temperatūrą ir nuolatinį netykštančio pieno srautą.
4.9
iš 5
238
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
KrzychN
30/12/2019
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Ekspres spełnił moje oczekiwania w 100%
Ekspres spełnił moje oczekiwania w 100%Polecam świetna jakość w rozsądnej cenie no i fajne kawkiwychodzą
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
LiSoMa
27/01/2018
Polska
Bomba
Ekspresik super na domowe warunki, kawka smaczna, co rano mam miłą pobudkę z pyszną cappucinką. Ogólnie łatwa obsługa, estetyczny wygląd ekspresu. Trochę mnie zaskoczyły ceny tych wszystkich produktów do pielęgnacji tego sprzętu, ale to tyle :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
rena1963ta
31/05/2017
Polska
jestem zachwycona ekspresem!
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ten ekspres bardzo uprzyjemnia życie, serwując doskonałe napoje. Zależnie od potrzeby wypijamy delikatne cappucino, albo mocniejszą kawę, nawet dla najmłodszych spieni przepyszne mleko. Łatwo utrzymać go w czystości, a obsługa jest banalnie prosta;) Możliwość regulacji aromatu jest bardzo przydatną funkcją. Wyjątkowo smukły i zgrabny.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.