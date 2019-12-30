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  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines

Nutraukta gamyba

3100 serijaVisiškai automatinis espreso aparatas

EP3550/00

4.9

| (238) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį

Espreso ir kapučino kava vienu paspaudimu taip, kaip pageidaujate

Pasiruoškite tobulos espreso ir kapučino kavos iš šviežiai sumaltų kavos pupelių su 100 % keraminiu malūnėliu. Intuityviame ekrane pasirinkite kavos stiprumą, temperatūrą ir kiekį. Dėl integruoto pieno ąsočio, karštą kapučino paruošite vienu mygtuko paspaudimu.

Peržiūrėti visas naudas

Nereikės nukalkinti, iki išvirsite 5000 kavos puodelių*

Espreso ir kapučino kava vienu paspaudimu taip, kaip pageidaujate

  • 5 gėrimai

  • Integruotas pieno ąsotėlis

  • Juoda

  • „AquaClean“

Su „AquaClean“ išvirsite iki 5000 puodelių* be nukalkinimo

Su „AquaClean“ išvirsite iki 5000 puodelių* be nukalkinimo

Keičiant filtrą paraginus aparatui, nereikės šalinti kalkių iš aparato, iki pagaminsite 5000 puodelių*, ir mėgausitės švariu bei išvalytu vandeniu.

Greitai paruoškite 5 mėgstamiausius kavos gėrimus

Greitai paruoškite 5 mėgstamiausius kavos gėrimus

Mėgaukitės mėgstamiausiais kavos gėrimais ypatingoms akimirkoms. Nesvarbu, ar norite espreso, kavos arba pieniško gėrimo – visiškai automatinis espreso aparatas be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Integruotas pieno ąsotėlis – kapučino vienu paspaudimu

Integruotas pieno ąsotėlis – kapučino vienu paspaudimu

Lengvai mėgaukitės tobulos temperatūros kapučino kava su puta. Tiesiog įpilkite į ąsotėlį pieno, įstatykite jį į aparatą ir pasirinkite pageidaujamą gėrimą. Ar pasirinktumėte kapučino, ar pieno putas, jūsų gėrimas bus paruoštas per kelias sekundes, užtikrinant idealią temperatūrą ir nuolatinį netykštančio pieno srautą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

238

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

30/12/2019

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ekspres spełnił moje oczekiwania w 100%

Ekspres spełnił moje oczekiwania w 100%Polecam świetna jakość w rozsądnej cenie no i fajne kawkiwychodzą

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

27/01/2018

Polska

Polska

Bomba

Ekspresik super na domowe warunki, kawka smaczna, co rano mam miłą pobudkę z pyszną cappucinką. Ogólnie łatwa obsługa, estetyczny wygląd ekspresu. Trochę mnie zaskoczyły ceny tych wszystkich produktów do pielęgnacji tego sprzętu, ale to tyle :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

31/05/2017

Polska

Polska

jestem zachwycona ekspresem!

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Ten ekspres bardzo uprzyjemnia życie, serwując doskonałe napoje. Zależnie od potrzeby wypijamy delikatne cappucino, albo mocniejszą kawę, nawet dla najmłodszych spieni przepyszne mleko. Łatwo utrzymać go w czystości, a obsługa jest banalnie prosta;) Możliwość regulacji aromatu jest bardzo przydatną funkcją. Wyjątkowo smukły i zgrabny.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Automatyczne ekspresy do kawy EP3550/00 z serii 3100

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.