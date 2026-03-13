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Nutraukta gamyba
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EP3550/00
Nutraukta gamyba
Ar galiu „Philips“ espreso aparate naudoti kitokį filtrą?
„Philips“ espreso aparato gėrimo tūrio reguliavimas
�Philips� espreso aparato valymas ir prie�i�ra
„Philips“ espreso aparato virimo elemento sutepimas
Kaip naudoti „Philips“ kavos aliejaus šalinimo tabletes?
Kalkių nuosėdų šalinimas iš „Philips“ espreso aparato
Greitai prisipildo „Philips“ espreso aparato lašų surinkimo padėklas
Per žema „Philips“ espreso aparatu gaminamos kavos temperatūra
Mano „Philips“ espreso aparatas neįsijungia
„Philips“ espreso aparatas gerai nesuplaka pieno putų
„Philips“ espreso aparatas verda vandeningą kavą
Negaliu įdėti virimo elemento į savo „Philips“ espreso aparatą
„Philips“ espreso aparatas išmeta sumaltą kavą neišvirdamas kavos
Mano „Philips“ espreso aparatas nesandarus
Negaliu sureguliuoti malūnėlio nustatymo „Philips“ espreso aparate
Negaliu išimti virimo elemento iš „Philips“ espreso aparato
„Philips“ espreso aparatas skleidžia triukšmą
Iš „Philips“ espreso aparato bakelio nebėga vanduo
Po „Philips“ espreso aparato virimo elementu yra maltos kavos
Iš „Philips“ espreso aparato nebėga kava
„Philips“ espreso aparatas rodo klaidos kodą