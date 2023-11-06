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Nutraukta gamyba
5 gėrimai
Klasikinis pieno putų plakiklis
Juoda
TFT ekranas
Kiekvienai akimirkai yra tinkamiausia kava. Nuo sodraus espreso iki švelnios kapučino kavos – visiškai automatinis espreso aparatas akimirksniu ir be vargo pagamins puikią kavą!
Su klasikiniu pieno putų plakikliu lengvai paruošite šiltą, šilkinę pieno putą kitam kapučinui ar karšto pieno su putomis latės kavai.
Su mūsų lengvai naudojamu ekranu reikia visai nedaug, kad galėtumėte mėgautis kitu skanios kavos puodeliu. Keliais veiksmais galite pakoreguoti šviežių pupelių skonį ir greitai bei paprastai mėgautis gardžia kava.
4.6
iš 5
9
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
Беори
06/11/2023
България
Супер е за любителите на епсресо
Вкъщи пием само чисто кафе, затова избрахме този модел - има допълнителни настройки на напитката и също има профили за потребителите, които ме устройва, защото у нас сме 3 човека с различни предпочитания.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Cassie2016
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Невероятен кафе-автомат.
Изключително лесен за работа. Компактен. Не вдига излишен шум. Различни варианти за кафе от италианско късо до американо, капучино и т.н. Опцията за гореща вода също е много удобна. Задаването на персонален профил със запаметени настройки за напитките според профила е изключително.
Argumentai už
Лесен за работаа и почистване
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Стойков
06/04/2022
България
Уникална машинка !!! Горещо препоръчвам!
Мнението ми е че който обича кафето трябва да има подобен тип глезотия :)
Argumentai už
Безброи са
Argumentai prieš
Няма води до пристрастяване
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
Kai temperatūra yra 70–82 °C.