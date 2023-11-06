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Visos serijos

  • Lengvai pagaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

„Philips“ 4300 SerijaVisiškai automatinis espreso aparatas

EP4321/50

4.6
| (9) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai pagaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių
Pasinaudokite mūsų „AromaExtract“ sistema ir mėgaukitės skania ir kvapnia, idealios temperatūros kava iš šviežių pupelių. Su naujuoju klasikiniu pieno putų plakikliu lengvai pagaminsite švelnią it šilkas kapučino kavą ar karšto pieno putų.
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Pasitelkiant intuityvų ekraną

Lengvai pagaminamos 5 skanios kavos rūšys iš šviežių pupelių

  • 5 gėrimai

  • Klasikinis pieno putų plakiklis

  • Juoda

  • TFT ekranas

Vos palietę mėgaukitės 5 kavos rūšimis

Vos palietę mėgaukitės 5 kavos rūšimis

Kiekvienai akimirkai yra tinkamiausia kava. Nuo sodraus espreso iki švelnios kapučino kavos – visiškai automatinis espreso aparatas akimirksniu ir be vargo pagamins puikią kavą!

Skani pieno puta ar karštas pienas su naujuoju garų vamzdeliu

Skani pieno puta ar karštas pienas su naujuoju garų vamzdeliu

Su klasikiniu pieno putų plakikliu lengvai paruošite šiltą, šilkinę pieno putą kitam kapučinui ar karšto pieno su putomis latės kavai.

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu ekranu

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu ekranu

Su mūsų lengvai naudojamu ekranu reikia visai nedaug, kad galėtumėte mėgautis kitu skanios kavos puodeliu. Keliais veiksmais galite pakoreguoti šviežių pupelių skonį ir greitai bei paprastai mėgautis gardžia kava.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

9

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

06/11/2023

България

България

Супер е за любителите на епсресо

Вкъщи пием само чисто кафе, затова избрахме този модел - има допълнителни настройки на напитката и също има профили за потребителите, които ме устройва, защото у нас сме 3 човека с различни предпочитания.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Невероятен кафе-автомат.

Изключително лесен за работа. Компактен. Не вдига излишен шум. Различни варианти за кафе от италианско късо до американо, капучино и т.н. Опцията за гореща вода също е много удобна. Задаването на персонален профил със запаметени настройки за напитките според профила е изключително.

Argumentai už

Лесен за работаа и почистване

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

06/04/2022

България

България

Уникална машинка !!! Горещо препоръчвам!

Мнението ми е че който обича кафето трябва да има подобен тип глезотия :)

Argumentai už

Безброи са

Argumentai prieš

Няма води до пристрастяване

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия Philips 4300 EP4321/50 Напълно автоматични машини за еспресо

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Atsakomybės apribojimai

  1. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo, priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.