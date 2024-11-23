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Nutraukta gamyba
8 gėrimai
„LatteGo“ pieno sistema
Juoda
TFT ekranas
Kiekviena akimirka mėgaukitės gerdami skirtingą kavą. Nuo sodraus espreso iki švelnios kapučino kavos – visiškai automatinis espreso aparatas greitai ir lengvai pagamins puikią kavą.
Dėl lengvai naudojamo ekrano galite greitai paruošti puodelį skanios kavos. Vos keliais žingsniais galite sureguliuoti šviežiai maltų pupelių kavos skonį ir mėgautis gardžia kava.
Pagaminkite bet kokią kavą taip, kaip norite, naudodamiesi lengvai pritaikomais kavos stiprumo bei kavos ir pieno kiekio nustatymais.
4.8
iš 5
50
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
oldafyno
23/11/2024
Česká republika
Výborné
Už ho používáme cca 3/4 roku a propadl jsem droze jménem káva. Nejoblíbenější laté a děti samotné mléko, pak je cappuccino a americano. Umytí nádoby na mléko je rychlé. Jen ta údržba je trošku pracnější ale nic hrozného a odměnou je výborná káva. Co se mě nelíbí je malinká tuba s vazelínou která dost drahá.
Argumentai už
Výroba mléčné pěny
Argumentai prieš
Malá drahá vazelína
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Daginna
30/05/2024
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Výrobek je luxusní,
jsem velice spokojena. Výborná káva, vše srozumitelně napíše.
Argumentai už
vše co je třeba udělat, tak nám řekne
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
ili1
05/03/2024
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
skvělý nákup
intuitivní ovládání, spokojenost, káva výborná, dostatečný výběr druhů kávy
Argumentai už
české ovládání, intuitivní ovládání
Argumentai prieš
zatím nevím
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)
Kai temperatūra yra 70–82 °C.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių