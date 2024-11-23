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  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

„Philips“ 4300 SerijaVisiškai automatinis espreso aparatas

EP4341/50

4.8
| (50) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį
Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių
Lengvai, mygtuko paspaudimu gaminkite aromatingas kavos rūšis, tokias kaip espreso kava, kapučinas ir pienas su espresu. „LatteGo“ šilkine, tolygia pieno puta padengia kavą, yra lengvai nustatoma ir išvaloma vos per 15 sekundžių*
Peržiūrėti visas naudas

„LatteGo“ – greičiausiai išvaloma pieno sistema*

Lengviau pagaminsite 8 skanios kavos rūšis iš šviežių pupelių

  • 8 gėrimai

  • „LatteGo“ pieno sistema

  • Juoda

  • TFT ekranas

Vos spustelėję mėgaukitės 8 kavos rūšimis, įskaitant late su (pieno) puta

Vos spustelėję mėgaukitės 8 kavos rūšimis, įskaitant late su (pieno) puta

Kiekviena akimirka mėgaukitės gerdami skirtingą kavą. Nuo sodraus espreso iki švelnios kapučino kavos – visiškai automatinis espreso aparatas greitai ir lengvai pagamins puikią kavą.

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu ekranu

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu ekranu

Dėl lengvai naudojamo ekrano galite greitai paruošti puodelį skanios kavos. Vos keliais žingsniais galite sureguliuoti šviežiai maltų pupelių kavos skonį ir mėgautis gardžia kava.

Reguliuokite skonio stiprumą ir tūrį su individualaus kavos paruošimo funkcija

Reguliuokite skonio stiprumą ir tūrį su individualaus kavos paruošimo funkcija

Pagaminkite bet kokią kavą taip, kaip norite, naudodamiesi lengvai pritaikomais kavos stiprumo bei kavos ir pieno kiekio nustatymais.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

50

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

2

23/11/2024

Česká republika

Česká republika

Výborné

Už ho používáme cca 3/4 roku a propadl jsem droze jménem káva. Nejoblíbenější laté a děti samotné mléko, pak je cappuccino a americano. Umytí nádoby na mléko je rychlé. Jen ta údržba je trošku pracnější ale nic hrozného a odměnou je výborná káva. Co se mě nelíbí je malinká tuba s vazelínou která dost drahá.

Argumentai už

Výroba mléčné pěny

Argumentai prieš

Malá drahá vazelína

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

30/05/2024

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výrobek je luxusní,

jsem velice spokojena. Výborná káva, vše srozumitelně napíše.

Argumentai už

vše co je třeba udělat, tak nám řekne

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

05/03/2024

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

skvělý nákup

intuitivní ovládání, spokojenost, káva výborná, dostatečný výběr druhů kávy

Argumentai už

české ovládání, intuitivní ovládání

Argumentai prieš

zatím nevím

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 4300 LatteGo EP4341/50 Plně automatické kávovary

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.

  3. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių