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  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

„Philips“ 5400 serijaVisiškai automatinis espreso aparatas

EP5443/90

5
| (115) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį
Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
Lengvai, vieno mygtuko paspaudimu, gaminkite aromatinius kavos gėrimus, tokius kaip espreso kava, kapučinas ir espreso su pienu. „LatteGo“ šilkine, tolygia pieno puta padengia kavą, yra lengvai nustatoma ir išvaloma vos per 15 sekundžių*
Peržiūrėti visas naudas

„LatteGo“ – greičiausiai išvaloma pieno sistema*

Lengvai pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių

  • 12 gėrimų

  • „LatteGo“ pieno sistema

  • Balta

  • TFT ekranas

Vos spustelėję mėgaukitės 12 kavos rūšių, įskaitant kavą su pienu

Vos spustelėję mėgaukitės 12 kavos rūšių, įskaitant kavą su pienu

Kiekviena akimirka mėgaukitės gerdami skirtingą kavą. Nuo sodraus espreso iki švelnios kapučino kavos – visiškai automatinis espreso aparatas greitai ir lengvai pagamins puikią kavą.

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu ekranu

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu ekranu

Dėl lengvai naudojamo ekrano galite greitai paruošti puodelį skanios kavos. Vos keliais žingsniais galite sureguliuoti šviežiai maltų pupelių kavos skonį ir mėgautis gardžia kava.

Reguliuokite skonį ir tūrį su suasmeninto kavos paruošimo funkcija

Reguliuokite skonį ir tūrį su suasmeninto kavos paruošimo funkcija

Pasigaminkite kavą tokią, kokią mėgstate, naudodamiesi lengvai pritaikomais kavos stiprumo bei kavos ir pieno kiekio nustatymais.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

115

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

06/04/2024

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

Výborný produkt

Som maximálne spokojná s kávovarom Philips latte go dostala som ho od rodiny na narodeniny a zvolili najlepši darček využívame ho celá rodina aj moje deti radi si napenuju mliečko 😀

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

07/03/2024

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

Dobra kava z pohodlia domova

Kavovar perfektny na domace pouzivanie, pre navstevy a na home office.

Argumentai už

Jednoducha udrzba, cerstvo pomleta kava, moznost nastavit hrubku mletia, mlieko napeni sam, moznost dodatocneho upravenia kav (nastavitelnost intenzity kavy, mnozstva vody alebo mlieka), starsi ludia ocenia slovencinu v menu, kavovar je velmi intuitivny a vsetky kroky pekne vypisuje na obrazovke

Argumentai prieš

Cena (ja som kupovala v zlave a to uz bolo prijatelne), napenene mlieko sa nevyrovna rucnemu napeneniu, ale je to uplne postacujuce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

04/03/2024

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výrobek má hodně variant přípravy kávy

S kávovarem jsem spokojen.Dělá dobrou kávu.Každá káva se dá nastavit individuálně.Děti si oblíbili napěňovač mléka.Za mě super.

Argumentai už

Dělá dobrou kávu

Argumentai prieš

Zatím nic

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.

  3. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių