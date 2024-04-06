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Nutraukta gamyba
12 gėrimų
„LatteGo“ pieno sistema
Balta
TFT ekranas
Kiekviena akimirka mėgaukitės gerdami skirtingą kavą. Nuo sodraus espreso iki švelnios kapučino kavos – visiškai automatinis espreso aparatas greitai ir lengvai pagamins puikią kavą.
Dėl lengvai naudojamo ekrano galite greitai paruošti puodelį skanios kavos. Vos keliais žingsniais galite sureguliuoti šviežiai maltų pupelių kavos skonį ir mėgautis gardžia kava.
Pasigaminkite kavą tokią, kokią mėgstate, naudodamiesi lengvai pritaikomais kavos stiprumo bei kavos ir pieno kiekio nustatymais.
5.0
iš 5
115
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Maca1002
06/04/2024
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Výborný produkt
Som maximálne spokojná s kávovarom Philips latte go dostala som ho od rodiny na narodeniny a zvolili najlepši darček využívame ho celá rodina aj moje deti radi si napenuju mliečko 😀
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Jenny42
07/03/2024
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Dobra kava z pohodlia domova
Kavovar perfektny na domace pouzivanie, pre navstevy a na home office.
Argumentai už
Jednoducha udrzba, cerstvo pomleta kava, moznost nastavit hrubku mletia, mlieko napeni sam, moznost dodatocneho upravenia kav (nastavitelnost intenzity kavy, mnozstva vody alebo mlieka), starsi ludia ocenia slovencinu v menu, kavovar je velmi intuitivny a vsetky kroky pekne vypisuje na obrazovke
Argumentai prieš
Cena (ja som kupovala v zlave a to uz bolo prijatelne), napenene mlieko sa nevyrovna rucnemu napeneniu, ale je to uplne postacujuce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
BAWORÁK
04/03/2024
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Výrobek má hodně variant přípravy kávy
S kávovarem jsem spokojen.Dělá dobrou kávu.Každá káva se dá nastavit individuálně.Děti si oblíbili napěňovač mléka.Za mě super.
Argumentai už
Dělá dobrou kávu
Argumentai prieš
Zatím nic
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips Series 5400 LatteGo EP5443/90 Plně automatické kávovary
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)
Kai temperatūra yra 70–82 °C.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių