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  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
  • Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių

Nutraukta gamyba

„Philips“ 5400 serijaVisiškai automatinis espreso aparatas

EP5447/90

4.7
| (334) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių
Lengvai, mygtuko paspaudimu gaminkite aromatingas kavos rūšis, tokias kaip espreso kava, kapučinas ir pienas su espresu. „LatteGo“ šilkine, tolygia pieno puta padengia kavą, yra lengvai nustatoma ir išvaloma vos per 15 sekundžių*
Peržiūrėti visas naudas

„LatteGo“ – greičiausiai išvaloma pieno sistema*

Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš šviežių pupelių

  • 12 gėrimų

  • „LatteGo“ pieno sistema

  • Chromas

  • TFT ekranas

Vos spustelėję mėgaukitės 12 kavos rūšių, įskaitant kavą su pienu

Vos spustelėję mėgaukitės 12 kavos rūšių, įskaitant kavą su pienu

Kiekviena akimirka mėgaukitės gerdami skirtingą kavą. Nuo sodraus espreso iki švelnios kapučino kavos – visiškai automatinis espreso aparatas greitai ir lengvai pagamins puikią kavą.

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu ekranu

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu ekranu

Su mūsų lengvai naudojamu ekranu reikia visai nedaug, kad galėtumėte mėgautis kitu skanios kavos puodeliu. Keliais veiksmais galite pakoreguoti šviežių pupelių skonį ir greitai bei paprastai mėgautis gardžia kava.

Reguliuokite skonio stiprumą ir tūrį su individualaus kavos paruošimo funkcija

Reguliuokite skonio stiprumą ir tūrį su individualaus kavos paruošimo funkcija

Pagaminkite bet kokią kavą taip, kaip norite, naudodamiesi lengvai pritaikomais kavos stiprumo bei kavos ir pieno kiekio nustatymais.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

334

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

03/08/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудова помічниця готує смачнючу каву

Дуже гарна кавомашина легко керувати все зручно добре виконує свою роботу цілком задоволена я і моя родина кожен може зробити напій який забажає і підібрати насиченість кількість молока все дуже зрозуміло

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

20/10/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Кофемашина имеет много функций

Мне нравится, что в одной машинке можно сделать более 12 видов кофе, плюс откорректировать под каждого крепость и количество пены и молока. Кофе получается очень вкусный и с насыщенным вкусом.

Argumentai už

Очень вкусный кофе

Argumentai prieš

Часто нужно очищать резервуар для гущи и воды

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

29/05/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудово працює. Функціі зручні і зрозумілі.

Зручно і легко обслуговувати. Напої відповідають заявленим характеристикам. Смачно і просто.

Argumentai už

Рекомендую всім у кого немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)

  2. Kai temperatūra yra 70–82 °C.

  3. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių