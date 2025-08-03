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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
12 gėrimų
„LatteGo“ pieno sistema
Chromas
TFT ekranas
Kiekviena akimirka mėgaukitės gerdami skirtingą kavą. Nuo sodraus espreso iki švelnios kapučino kavos – visiškai automatinis espreso aparatas greitai ir lengvai pagamins puikią kavą.
Su mūsų lengvai naudojamu ekranu reikia visai nedaug, kad galėtumėte mėgautis kitu skanios kavos puodeliu. Keliais veiksmais galite pakoreguoti šviežių pupelių skonį ir greitai bei paprastai mėgautis gardžia kava.
Pagaminkite bet kokią kavą taip, kaip norite, naudodamiesi lengvai pritaikomais kavos stiprumo bei kavos ir pieno kiekio nustatymais.
4.7
iš 5
334
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Juliazp
03/08/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Чудова помічниця готує смачнючу каву
Дуже гарна кавомашина легко керувати все зручно добре виконує свою роботу цілком задоволена я і моя родина кожен може зробити напій який забажає і підібрати насиченість кількість молока все дуже зрозуміло
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Кофенаркоманка 43
20/10/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Кофемашина имеет много функций
Мне нравится, что в одной машинке можно сделать более 12 видов кофе, плюс откорректировать под каждого крепость и количество пены и молока. Кофе получается очень вкусный и с насыщенным вкусом.
Argumentai už
Очень вкусный кофе
Argumentai prieš
Часто нужно очищать резервуар для гущи и воды
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Десерт
29/05/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Чудово працює. Функціі зручні і зрозумілі.
Зручно і легко обслуговувати. Напої відповідають заявленим характеристикам. Смачно і просто.
Argumentai už
Рекомендую всім у кого немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips серія 5400 EP5447/90 Автоматична кавомашина
Remiantis Vokietijoje atliktu vartotojų bandymu ir lyginant geriausius vienu palietimu veikiančius (kava + pienas) visiškai automatinius espreso kavos aparatus (2018 m.)
Kai temperatūra yra 70–82 °C.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių