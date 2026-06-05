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„Philips“ 5400 serija Visiškai automatinis espreso aparatas
Nutraukta gamyba
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EP5447/90
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UK Declaration of Conformity - English (US)
4300 series_5400 series_Quick Start Guide
Visi (5)
Ar galiu „Philips“ espreso aparate naudoti kitokį filtrą?
„Philips“ espreso aparato virimo elemento sutepimas
�Philips� espreso aparato valymas ir prie�i�ra
Kaip naudoti „Philips“ kavos aliejaus šalinimo tabletes?
Kalkių nuosėdų šalinimas iš „Philips“ espreso aparato
„Milk Twister“Pieno putų plakiklis
Kavos pupelių piltuvo dangtis
„LatteGo“ pieno sistema
Espreso kavos aparatas„Philips“ virimo elemento tepalas
Kavos aliejaus šalinimo tabletės
Pieno sistemos valymo pakeliai
Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė
Vandens kietumo tikrinimo juostelė
Greitai prisipildo „Philips“ espreso aparato lašų surinkimo padėklas
Mano „Philips“ espreso aparatas neįsijungia
„Philips“ espreso aparatas gerai nesuplaka pieno putų
„Philips“ espreso aparatas verda vandeningą kavą
Negaliu įdėti virimo elemento į savo „Philips“ espreso aparatą
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