Skonis kaip kavinėje, jausmas kaip namuose
Mėgaukitės kavinės kokybės kava namuose su „Philips Café Aromis“. Paruoškite daugiau nei 50 gėrimų, nuo espreso iki šaltos kavos, pagamintų iš daugiau pupelių*, kad skonis būtų toks pat kaip kavinėje. Paruoškite švelnią karštą arba šaltą putą su „LatteGo Pro“ ir išvalykite ją po tekančiu vandeniu per 10 sekundžių.Peržiūrėti visus privalumus
Kavinės intensyvumo paslaptis? Mūsų „BrewExtract“ technologija į kiekvieną kavos porciją įdeda ir suspaudžia daugiau pupelių*, kad jūsų espreso kavos aparatas pagamintų nepakartojamą kavinės kavos skonį. Norite, kad kavos skonis būtų tobulas? Reguliuokite kavos stiprumą naudodami vieną iš 7 intensyvumo lygių.
Kavinės kokybės rezultatas – švelni karšta arba šalta pieno puta. Čia į pagalbą ateina „LatteGo Pro“. Nuo kapučino iki ledinės latės – mūsų pieno sistema užtikrina kavinės kokybės rezultatus, naudojant tiek karvės pieną, tiek augalinį pieną. Galima plauti indaplovėje, o tai, kad nėra vamzdelių, reiškia, kad galima išvalyti po tekančiu vandeniu per 10 sekundžių. Patirkite kito lygio kokybės pieno putą su „LatteGo Pro“: novatorišku pieno putų plakikliu mūsų kavos aparato sistemoje.
Išbandykite daugiau nei 50 karštų ir šaltų kavos gėrimų, nuo sodrios espreso iki gaivinančių šaltų kavos gėrimų. Šis karštos ir šaltos kavos aparatas yra puikus sprendimas šeimoms ir kavos mėgėjams, kurie namuose nori mėgautis kavinės lygio įvairove.
„LatteGo Pro“ išvalykite po tekančiu vandeniu per 10 sekundžių arba įdėdami į indaplovę. Virimo bloką galima valyti po tekančiu vandeniu. Kai reikės paleisti valymo programą, pvz., pašalinti kalkių nuosėdas, aparatas jums pateiks instrukcijas.
Intuityvus 4,3 col. TFT jutiklinis ekranas užtikrina lengvą kavos ruošimą vienu paspaudimu ir individualizuotus vartotojo profilius. Paprasti valdymo elementai leidžia visiems namų gyventojams lengvai mėgautis aukščiausios kokybės kava namuose.
Susipažinkite su savo barista asistentu – pagalbininku, kuris kasdien stengiasi, kad jūsų kava būtų dar geresnė. Jį galite naudoti savo aparate arba „HomeID“ programėlėje. Parašykite, kokias pupeles naudojate, ir jis automatiškai pritaikys kavos ruošimo nustatymus, kad iš pupelių būtų išgauta geriausia kava. Su barista asistentu galite reguliuoti stiprumą, tūrį ar temperatūrą pagal savo skonį – net ir ruošdami kavą nuotoliniu būdu. Jis visada jūsų paslaugoms, todėl kiekviena puodelis kavos atrodo tarsi būtų paruoštas tikro baristos jūsų pačių virtuvėje.
Paspaudus mygtuką galite mėgautis gaivinančiu šaltu kavos gėrimu – subalansuotu ir švelniu, paruoštu pagal užsakymą.
Mūsų patentuota „SilentBrew“ technologija sumažina mašinos triukšmą, todėl lengviau mėgautis paprastu kavos gaminimo malonumu. Naudodamos triukšmo izoliaciją ir tylų malimą, mūsų mašinos kelia 40 % mažiau triukšmo nei ankstesni modeliai ir yra sertifikuotos „Quiet Mark“ sertifikatu.
Kavos kokybė kavinėje prasideda nuo šviežiai sumaltų pupelių. Įdėkite mėgstamas pupeles, pasirinkite kavą ir leiskite integruotai kavamalei išlaisvinti nepakartojamą aromatą ir skonį. Nustatykite malimo storį naudodami vieną iš 12 nustatymų, nuo smulkaus iki stambaus.
Mėgaukitės stipresniu skoniu ir kava be kartumo, naudodami papildomo žiupsnelio funkciją. Galite pridėti jį į bet kurį mūsų kavos receptą, išskyrus, kai naudojate iš anksto sumaltos kavos funkciją.
Naudokite „Eco“ režimą, kad sumažintumėte vandens ir energijos suvartojimą, nepakenkiant kavos kokybei. Mūsų „Philips Café Aromis“ leidžia jums pritemdyti pagrindinį ir puodelio apšvietimą anksčiau nei numatytas laikas, naudoti mažiau vandens skalaujant, greičiau pereiti į budėjimo režimą arba pritemdyti ryškumą.
Naudodami „AquaClean“ filtrą, išvirkite iki 5 000 puodelių be kalkių šalinimo poreikio. Jis išvalo vandenį prieš pradedant virti kavą, todėl kavos skonis būna stipresnis.
Gaukite patarimus apie kavą, receptus ir pagalbą tiesiogiai per „HomeID“ programėlę – jūsų skaitmeninį baristos pagalbininką kiekviename kelionės etape.
„Philips Café Aromis“ kavos aparatas su kavamale ir pieno putų plakikliu ne tik gamina skanią kavą, bet ir papuošia jūsų virtuvę. Elegantiška apdaila, švelnios linijos ir intuityvus ekranas suteikia jūsų namams elegantišką europietišką akcentą.
Dėl didelės 1,9 l vandens talpyklos galite paruošti daugiau aukštos kokybės kavos ir rečiau papildyti vandenį. Tai reiškia, kad galite paruošti kavos visai šeimai arba draugams.
