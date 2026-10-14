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Nutraukta gamyba

Mini Hi-Fi sistema

FWM154/12

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Išgaukite visą savo muzikos kokybę su šia „Philips Mini“ hi-fi sistema, atkuriančia sodrų garsą 2 kanalų garsiakalbių sistema. Optimizuokite garso parametrus skirtingo žanro muzikai, pasinaudodami „Digital Sound Control“.

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  • 40 W

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti garso rinkmeną.

Automatinio sustabdymo kasetės dėklas

Automatinio sustabdymo kasetės dėklas

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Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

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