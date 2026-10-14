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Nutraukta gamyba

Mini Hi-Fi sistema

FWM197/12

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Per „Philips“ „Hi-Fi“ minisistemą galite iki 10 valandų be pertraukos mėgautis CD/WMA/MP3 muzika. Išplėskite muzikos klausymosi galimybes namuose, prijungdami nešiojamąjį grotuvą per „MP3 Link“.

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  • 120 W

120 W RMS bendra išvesties galia

120 W RMS bendra išvesties galia

Ši sistema turi 120 W RMS bendros išvesties galią. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo didesnė galia, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso jėga.

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.

Automatinio sustabdymo kasetės dėklas

Automatinio sustabdymo kasetės dėklas

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Techninės savybės

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