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  • Galingas belaidis garsas
  • Galingas belaidis garsas
  • Galingas belaidis garsas
  • Galingas belaidis garsas
  • Galingas belaidis garsas
  • Galingas belaidis garsas

Nutraukta gamyba

Mini Hi-Fi sistema

FX25/12

4.5
| (12) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Galingas belaidis garsas
Transliuokite muziką per „Bluetooth®“ iš bet kurio išmaniojo įrenginio, nes NFC technologija susies įrenginius akimirksniu. Dvigubas stiprintuvas užtikrina geresnę garso kokybę, o 300 W RMS bendra išvesties galia užtikrina stulbinantį garsą.
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Galingas belaidis garsas

  • „Bluetooth®“ ir NFC

Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono

Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

„MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui

„MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui

„MAX Sound“ technologija sukuria momentinį žemų dažnių padidinimą, sustiprindama garsą ir sukurdama įspūdingą klausymosi patirtį - vieno mygtuko paspaudimu. Jos rafinuota elektroninė grandinė kalibruoja esamą garsą ir garsumą, akimirksniu padidindama žemus dažnius ir garsą iki maksimumo be jokių iškraipymų. To pasekoje yra pastebimas spektro ir garso padidėjimas bei stiprus garso augimas, kuris pagerina bet kokią muziką.

Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.5

iš 5

12

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

25/01/2018

Polska

Polska

swietna

użytkuje ja drugi rok fajny dzwiek i desing ja moge polecic z czystym sumieniem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX25 Miniwieża Hi-Fi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX25 Miniwieża Hi-Fi

02/12/2016

Polska

Polska

Polecam

Polecam mini wieżę philips fx25 ze względu na jakość wykonania jak i dźwięku w stosunku do ceny , ciężko znaleźć podobny produkt. Jeśli szukasz mini wieży to nie zastanawiaj się kup philips fx25 z funkcją nfc i bluetooth !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX25 Miniwieża Hi-Fi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX25 Miniwieża Hi-Fi

18/05/2015

Polska

Polska

bardzo funkcyjny

[Employee of philipsglobal] sprzet jest bardzo fajny i badzo dobrze wyglada i jestem z niego zadowolona

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX25 Miniwieża Hi-Fi

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie FX25 Miniwieża Hi-Fi

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