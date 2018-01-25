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Nutraukta gamyba
„Bluetooth®“ ir NFC
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
„MAX Sound“ technologija sukuria momentinį žemų dažnių padidinimą, sustiprindama garsą ir sukurdama įspūdingą klausymosi patirtį - vieno mygtuko paspaudimu. Jos rafinuota elektroninė grandinė kalibruoja esamą garsą ir garsumą, akimirksniu padidindama žemus dažnius ir garsą iki maksimumo be jokių iškraipymų. To pasekoje yra pastebimas spektro ir garso padidėjimas bei stiprus garso augimas, kuris pagerina bet kokią muziką.
Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos.
4.5
iš 5
12
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
rafał1979
25/01/2018
Polska
swietna
użytkuje ja drugi rok fajny dzwiek i desing ja moge polecic z czystym sumieniem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX25 Miniwieża Hi-Fi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX25 Miniwieża Hi-Fi
marcel9040
02/12/2016
Polska
Polecam
Polecam mini wieżę philips fx25 ze względu na jakość wykonania jak i dźwięku w stosunku do ceny , ciężko znaleźć podobny produkt. Jeśli szukasz mini wieży to nie zastanawiaj się kup philips fx25 z funkcją nfc i bluetooth !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX25 Miniwieża Hi-Fi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX25 Miniwieża Hi-Fi
kasia19931212
18/05/2015
Polska
bardzo funkcyjny
[Employee of philipsglobal] sprzet jest bardzo fajny i badzo dobrze wyglada i jestem z niego zadowolona
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX25 Miniwieża Hi-Fi
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie FX25 Miniwieża Hi-Fi