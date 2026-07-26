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Originalus pakaitinis filtras Drėkinimo filtras

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Originalus pakaitinis filtrasDrėkinimo filtras

FY3435/30

Originalus pakaitinis filtras Drėkinimo filtras

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Vadovai ir dokumentacija

Originalioji „Philips“ kapiliarinė drėkinimo medžiaga puikiai tinka jūsų prietaisui, kad nuolat būtų užtikrinta aukšta kokybė. Naudojama „NanoCloud“ technologija, kuri išskiria švaraus vandens garų nanomolekulių miglą ir drėkina orą, kuriame yra 99 % mažiau bakterijų.

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  • 26 July 2026

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