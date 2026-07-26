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FY3435/30
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Originalioji „Philips“ kapiliarinė drėkinimo medžiaga puikiai tinka jūsų prietaisui, kad nuolat būtų užtikrinta aukšta kokybė. Naudojama „NanoCloud“ technologija, kuri išskiria švaraus vandens garų nanomolekulių miglą ir drėkina orą, kuriame yra 99 % mažiau bakterijų.
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