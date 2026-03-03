GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Efektyvi apsauga geriausiam veikimui
  • Efektyvi apsauga geriausiam veikimui
  • Efektyvi apsauga geriausiam veikimui
  • Efektyvi apsauga geriausiam veikimui

Nutraukta gamyba

Originalus pakaitinis filtrasAktyvintųjų anglių filtras

FY5182/10

Efektyvi apsauga geriausiam veikimui
„Philips“ aktyvintųjų anglių filtras efektyviai sulaiko kvapus ir tokias įkvepiamas pavojingas dujas, kaip lakieji organiniai junginiai, ozonas ir formaldehidas, iš jūsų namuose esančio oro, kad jis būtų švarus ir saugus.
Peržiūrėti visas naudas

Puikiai tinkantis originalus „Philips“ filtras

Efektyvi apsauga geriausiam veikimui

  • Iki 12 mėnesių eksploatavimo trukmė

  • Filtruoja dujas ir kvapus

Puikiai tinka nuolatinei aukštai kokybei

Puikiai tinka nuolatinei aukštai kokybei

Originalus „Philips“ filtras buvo sukurtas kartu su pačiu įrenginiu, siekiant užtikrinti tobulą tinkamumą, kuris užtikrina nepertraukiamai sklandų prietaiso veikimą.

„Philips“ aktyvintųjų anglių filtras pašalina dujas ir kvapus

„Philips“ aktyvintųjų anglių filtras pašalina dujas ir kvapus

Korėtas aktyviųjų anglių filtras sukurtas taip, kad iš oro būtų veiksmingai pašalintos pavojingos dujos, įskaitant ozoną ir kenksmingus LOJ (lakius organinius junginius). Namų renovacijos, maisto ruošimo ir kitos veiklos metu išsiskiria šios kenksmingos dujos, kurias aktyvintosios anglys efektyviai sugeria, kad galėtumėte kvėpuoti švariu ir sveiku oru.

„Philips“ filtrai užtikrina, kad jūsų įrenginys veiks efektyviai

„Philips“ filtrai užtikrina, kad jūsų įrenginys veiks efektyviai

„Philips“ oro filtrai prieš palikdami gamyklą praeina privalomus ir griežtus tikrinimo bandymus. Jiems taikomi griežti eksploatavimo ir patvarumo bandymai, skirti nepertraukiamam darbui visą parą. Mūsų filtrai skirti užtikrinti didžiausią „Philips“ filtro našumą iki paskutinės filtrų tarnavimo laiko dienos.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Rekomenduojamas eksploatavimo laikas apskaičiuojamas remiantis „Philips“ naudotojų vidutiniu naudojimo laiku ir PSO aplinkos taršos lygio miesto vietovėse duomenimis. Tikrasis eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo aplinkos ir dažnių.

  2. (2) Taikoma tik pasirinktiems modeliams su jungiamumo funkcijomis

  3. (3) Taikoma tik tose šalyse, kuriose yra „Philips“ parduotuvė

  4. (4) HEPA filtro „NanoProtect“ medžiaga užtikrina mažesnį oro srauto pasipriešinimą nei HEPA H13 filtro medžiaga, todėl „Philips“ oro valytuvas su „NanoProtect“ užtikrina didesnį švaraus oro tiekimo greitį (CADR) nei tokio paties dydžio sertifikuotas HEPA H13 filtras

  5. (5) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta „iUTA“ su NaCl aerozoliu pagal DIN71460-1.

  6. (6) Priklausomai nuo to, ar filtras naudojamas su AC1711, ar 1715 „Philips“ valytuvu

  7. (7) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymą atliko „Airmid Health group Ltd.“. Išbandyta 28,5 m³ bandymo kameroje, užterštoje ore paskridusiu gripo A (H1N1) virusu.

  8. (8) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymas išorinėje laboratorijoje, bandymų kameroje, užterštoje paukščių koronaviruso (IBV) aerozoliais, su „Philips HEPA NanoProtect“ filtru.