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  • Efektyvi apsauga geriausiam veikimui
  • Efektyvi apsauga geriausiam veikimui
  • Efektyvi apsauga geriausiam veikimui

Nutraukta gamyba

Originalus pakaitinis filtrasAktyvintųjų anglių filtras

FY5182/30

Efektyvi apsauga geriausiam veikimui

„Philips“ aktyvintųjų anglių filtras efektyviai sulaiko kvapus ir tokias įkvepiamas pavojingas dujas, kaip lakieji organiniai junginiai, ozonas ir formaldehidas, iš jūsų namuose esančio oro, kad jis būtų švarus ir saugus.

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Puikiai tinkantis originalus „Philips“ filtras

Efektyvi apsauga geriausiam veikimui

  • Iki 12 mėnesių eksploatavimo trukmė

  • Filtruoja dujas ir kvapus

Prijunkite įrenginį ir stebėkite jį per programėlę

Prijunkite įrenginį ir stebėkite jį per programėlę

Stebėkite savo filtro tarnavimo laiką ir būseną bet kuriuo metu ir bet kur, naudodami „CleanHome+“ programėlę (2). Gauti pranešimus, kai ateis laikas pakeisti filtrą ir lengvai užsisakykite pakaitines dalis tiesiogiai per programėlę (3).

Sekite išmaniojo filtro būsenos indikatorių savo įrenginyje

Sekite išmaniojo filtro būsenos indikatorių savo įrenginyje

Jūsų „Philips“ įrenginys praneša, kada išvalyti priešfiltrį ir kada jį pakeisti. Tai trunka mažiau nei minutę. Įrenginio priežiūra yra lengva, todėl visada mėgausitės švariu, sveiku oru.

Iki 12 mėnesių naudojimas

Iki 12 mėnesių naudojimas

„Philips“ aktyvintųjų anglių filtras užtikrina nuoseklią apsaugą ir optimalų filtravimą iki vienerių metų. (1)

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Rekomenduojamas eksploatavimo laikas apskaičiuojamas remiantis „Philips“ naudotojų vidutiniu naudojimo laiku ir PSO aplinkos taršos lygio miesto vietovėse duomenimis. Tikrasis eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo aplinkos ir dažnių.

  2. (2) Taikoma tik pasirinktiems modeliams su jungiamumo funkcijomis

  3. (3) Taikoma tik tose šalyse, kuriose yra „Philips“ parduotuvė

  4. (4) HEPA filtro „NanoProtect“ medžiaga užtikrina mažesnį oro srauto pasipriešinimą nei HEPA H13 filtro medžiaga, todėl „Philips“ oro valytuvas su „NanoProtect“ užtikrina didesnį švaraus oro tiekimo greitį (CADR) nei tokio paties dydžio sertifikuotas HEPA H13 filtras

  5. (5) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta „iUTA“ su NaCl aerozoliu pagal DIN71460-1.

  6. (6) Priklausomai nuo to, ar filtras naudojamas su AC1711, ar 1715 „Philips“ valytuvu

  7. (7) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymą atliko „Airmid Health group Ltd.“. Išbandyta 28,5 m³ bandymo kameroje, užterštoje ore paskridusiu gripo A (H1N1) virusu.

  8. (8) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymas išorinėje laboratorijoje, bandymų kameroje, užterštoje paukščių koronaviruso (IBV) aerozoliais, su „Philips HEPA NanoProtect“ filtru.