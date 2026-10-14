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  • Product Detail Photograph Philips Series 5000i Air Purifier AC5659/10
  • FY5185_30.jpg
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000i Air Purifier AC5659/10

Nutraukta gamyba

Originalus pakaitinis filtras„NanoProtect HEPA“

FY5185/10

Efektyvi apsauga geriausiam veikimui

„NanoProtect HEPA“ užtikrina apsaugą nuo virusų, bakterijų, žiedadulkių, dulkių, PM2,5 ir naminių gyvūnėlių pleiskanų.

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Puikiai tinkantis originalus „Philips“ filtras

Efektyvi apsauga geriausiam veikimui

  • Iki 24 mėnesių eksploatavimo trukmė

  • Išfiltruoja 99,97 % 0,003 µm dalelių

Puikiai tinka nuolatinei aukštai kokybei

Puikiai tinka nuolatinei aukštai kokybei

Originalus „Philips“ filtras buvo sukurtas kartu su pačiu įrenginiu, siekiant užtikrinti tobulą tinkamumą, kuris užtikrina nepertraukiamai sklandų prietaiso veikimą.

„Philips“ filtrai užtikrina, kad jūsų įrenginys veiks efektyviai

„Philips“ filtrai užtikrina, kad jūsų įrenginys veiks efektyviai

„Philips“ oro filtrai prieš palikdami gamyklą praeina privalomus ir griežtus tikrinimo bandymus. Jiems taikomi griežti eksploatavimo ir patvarumo bandymai, skirti nepertraukiamam darbui visą parą. Mūsų filtrai skirti užtikrinti didžiausią „Philips“ filtro našumą iki paskutinės filtro tarnavimo laiko dienos.

Pašalina iki 99,9 % virusų

Pašalina iki 99,9 % virusų

Valytuvas sulaiko aerozolius, įskaitant tuos, kuriuose gali būti kvėpavimo takų ligas sukeliančių virusų. Remiantis nepriklausomais tyrimais prietaisas iš oro pašalina iki 99,9 % virusų ir aerozolių. Taip pat išbandyta su koronavirusu (8).

Techninės savybės

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Rekomenduojamas eksploatavimo laikas apskaičiuojamas remiantis „Philips“ naudotojų vidutiniu naudojimo laiku ir PSO aplinkos taršos lygio miesto vietovėse duomenimis. Tikrasis eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo aplinkos ir dažnių.

  2. (2) Taikoma tik pasirinktiems modeliams su jungiamumo funkcijomis

  3. (3) Taikoma tik tose šalyse, kuriose yra „Philips“ parduotuvė

  4. (4) HEPA filtro „NanoProtect“ medžiaga užtikrina mažesnį oro srauto pasipriešinimą nei HEPA H13 filtro medžiaga, todėl „Philips“ oro valytuvas su „NanoProtect“ užtikrina didesnį švaraus oro tiekimo greitį (CADR) nei tokio paties dydžio sertifikuotas HEPA H13 filtras

  5. (5) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta „iUTA“ su NaCl aerozoliu pagal DIN71460-1.

  6. (6) Priklausomai nuo to, ar filtras naudojamas su AC1711, ar 1715 „Philips“ valytuvu

  7. (7) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymą atliko „Airmid Health group Ltd.“. Išbandyta 28,5 m³ bandymo kameroje, užterštoje ore paskridusiu gripo A (H1N1) virusu.

  8. (8) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymas išorinėje laboratorijoje, bandymų kameroje, užterštoje paukščių koronaviruso (IBV) aerozoliais, su „Philips HEPA NanoProtect“ filtru.