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Daily Collection Skrudintuvas
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HD2516/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2516/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Toaster
Visi (2)
Ar galiu pašildyti bandeles arba kruasanus „Philips“ skrudintuvu?
Kokius paskrudinimo nustatymus naudoti savo „Philips“ skrudintuve?
Iš mano „Philips“ skrudintuvo sklinda dūmai
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