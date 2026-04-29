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Daily Collection Skrudintuvas
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HD2596/00
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Consumer Care Book Philips Daily Collection Toaster - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Toaster HD2596/00 - English (US)
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Kokius paskrudinimo nustatymus naudoti savo „Philips“ skrudintuve?
Iš mano „Philips“ skrudintuvo sklinda dūmai
Mano „Philips“ skrudintuve įstrigo duona
Mano „Philips“ skrudintuvas neįsijungia
Negaliu išimti duonos iš „Philips“ skrudintuvo
Mano „Philips“ skrudintuvo svirtis nesilaiko nuleista žemyn
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