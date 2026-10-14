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Nutraukta gamyba

Skrudintuvas

HD2623/55

Mėgaukitės puikiu skrebučiu kartu

Skrudintuvas turi plačias angas ir įvairaus pločio funkciją, kuri leidžia jums pasigaminti vienodo auksinio atspalvio skrebučius, nesvarbu, kokio storio jie būtų. Jame integruotos bandelių šildymo grotelės ir ištraukiamas trupinių padėklas. Saugus naudoti dėl neįkaistančių sienelių, aukšto iškėlimo funkcijos ir atšaukimo mygtuko.

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Ar storas, ar plonas – visada rudai auksinio atspalvio

Mėgaukitės puikiu skrebučiu kartu

  • 2 angų

  • 3 funkcijų

  • Baltai oranžinė

Skrudintuvo išorė lieka vėsi ir saugi paliesti

Skrudintuvo išorė lieka vėsi ir saugi paliesti

Skrudintuvės išorė lieka vėsi ir saugi paliesti.

Esant aukšto iškėlimo funkcijai, saugu išimti mažus duonos gabaliukus

Esant aukšto iškėlimo funkcijai, saugu išimti mažus duonos gabaliukus

Esant aukšto iškėlimo funkcijai, saugu išimti mažus duonos gabaliukus

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Atšaukimo mygtukas, skirtas bet kada sustabdyti skrudinimą

Techninės savybės

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