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Nutraukta gamyba
HD2623/55
Mėgaukitės puikiu skrebučiu kartu
Skrudintuvas turi plačias angas ir įvairaus pločio funkciją, kuri leidžia jums pasigaminti vienodo auksinio atspalvio skrebučius, nesvarbu, kokio storio jie būtų. Jame integruotos bandelių šildymo grotelės ir ištraukiamas trupinių padėklas. Saugus naudoti dėl neįkaistančių sienelių, aukšto iškėlimo funkcijos ir atšaukimo mygtuko.
2 angų
3 funkcijų
Baltai oranžinė
Skrudintuvės išorė lieka vėsi ir saugi paliesti.
Esant aukšto iškėlimo funkcijai, saugu išimti mažus duonos gabaliukus
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