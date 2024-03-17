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Viva Collection Skrudintuvas
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HD2650/80
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EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Toaster HD2650/80 - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Toaster
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Ar galiu pašildyti bandeles arba kruasanus „Philips“ skrudintuvu?
Kokius paskrudinimo nustatymus naudoti savo „Philips“ skrudintuve?
Mano „Philips“ skrudintuve įstrigo duona
Mano „Philips“ skrudintuvas neįsijungia
Mano „Philips“ skrudintuvo svirtis nesilaiko nuleista žemyn
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