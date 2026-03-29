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HD4647/75
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Ar nebūtų puiku per kelias sekundes užvirti vandenį ir lengvai išvalyti virdulį? Plokščiojo kaitinimo elemento pagalba vanduo greitai užverda ir jį lengva išvalyti. Dėl valomo antikalcinio filtro vanduo ir gėrimai yra švaresni.
Visi (2)
Ar galiu naudoti „Philips“ virdulį be kalkių filtro?
Kaip išvalyti „Philips“ virdulio kalkių filtrą?
„Philips“ virdulys neįsijungia
Mano „Philips“ virdulys nešvarus, viduje yra mažų dėmelių
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