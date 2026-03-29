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Daily Collection Virdulys

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Daily CollectionVirdulys

HD4647/75

Daily Collection Virdulys

Nutraukta gamyba

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Ar nebūtų puiku per kelias sekundes užvirti vandenį ir lengvai išvalyti virdulį? Plokščiojo kaitinimo elemento pagalba vanduo greitai užverda ir jį lengva išvalyti. Dėl valomo antikalcinio filtro vanduo ir gėrimai yra švaresni.

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  • 29 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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