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  • Standard Product Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Standard Product Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Kettle HD4680/55

Nutraukta gamyba

Virdulys

HD4680/55

4.7

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Greitas ir paprastas paruošimas

Ar nebūtų puiku per kelias sekundes užvirti vandenį ir lengvai išvalyti virdulį? Plokščiojo kaitinimo elemento pagalba vanduo greitai užverda ir jį lengva išvalyti. Dėl valomo antikalcinio filtro vanduo ir gėrimai yra švaresni.

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Galingas, lengvai valomas plokščias kaitinimo elementas

Greitas ir paprastas paruošimas

  • 1,0 l, 2400 W

  • Vandens lygio indikatorius

  • Baltai oranžinė

  • Atlenkiamas dangtelis

Kalkių nuosėdų šalinimo filtras – švariam vandens puodeliui

Kalkių nuosėdų šalinimo filtras – švariam vandens puodeliui

Išimamas kalkių nuosėdų šalinimo filtras užtikrina, kad į puodelį pilamas vanduo yra švarus.

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Plokščias kaitinimo elementas - greitam užvirimui ir lengvam valymui

Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti

Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti, taip pat apsaugoma nuo kontakto su garais.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/07/2014

Polska

Polska

Idealny dla 1-2 osób

Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Czajnik

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Újból megvenném!

Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Vízforraló

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Vízforraló

06/04/2016

Polska

Polska

Dobry

Nieduży, poręczny czajniczek. Idealny dla czteroosobowej rodziny. Krótki okres oczekiwania na zagotowanie wody. Pojemność 1 l. wystarcza na jednorazowe przygotowanie np. herbaty dla wszystkich członków rodziny. Przez około 6 miesięcy sprawował się idealnie. Po tym czasie nie wiem z jakiego powodu zaczął nam przeciekać.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Czajnik

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.