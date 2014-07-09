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Greitas ir paprastas paruošimas
Ar nebūtų puiku per kelias sekundes užvirti vandenį ir lengvai išvalyti virdulį? Plokščiojo kaitinimo elemento pagalba vanduo greitai užverda ir jį lengva išvalyti. Dėl valomo antikalcinio filtro vanduo ir gėrimai yra švaresni.
1,0 l, 2400 W
Vandens lygio indikatorius
Baltai oranžinė
Atlenkiamas dangtelis
Išimamas kalkių nuosėdų šalinimo filtras užtikrina, kad į puodelį pilamas vanduo yra švarus.
Nerūdijančio plieno paslėptas elementas – greitas užvirimas ir lengvas valymas.
Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti, taip pat apsaugoma nuo kontakto su garais.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
blanca
09/07/2014
Polska
Idealny dla 1-2 osób
Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Czajnik
CLARA
24/01/2019
Magyarország
Újból megvenném!
Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Vízforraló
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Vízforraló
chojrak
06/04/2016
Polska
Dobry
Nieduży, poręczny czajniczek. Idealny dla czteroosobowej rodziny. Krótki okres oczekiwania na zagotowanie wody. Pojemność 1 l. wystarcza na jednorazowe przygotowanie np. herbaty dla wszystkich członków rodziny. Przez około 6 miesięcy sprawował się idealnie. Po tym czasie nie wiem z jakiego powodu zaczął nam przeciekać.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4680/55 Czajnik