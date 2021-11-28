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  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
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  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys
  • Švarus vanduo, švaresnis virdulys

Nutraukta gamyba

Virdulys

HD4681/55

4.2
| (9) Atsiliepimai
Švarus vanduo, švaresnis virdulys
Ar nebūtų puiku per kelias sekundes užvirti vandenį ir lengvai išvalyti „Philips“ virdulį? Naudojant plokščiąjį kaitinimo elementą vanduo greitai užverda ir jį lengva išvalyti. Kadangi yra valomas kalkių nuosėdų šalinimo filtras, vanduo ir gėrimai švaresni.
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Galingas virdulys, lengvai valomas kaitinimo elementas

Švarus vanduo, švaresnis virdulys

  • 1,7 l, 2400 W

  • Vandens lygio indikatorius

  • Plastikas

  • Atlenkiamas dangtelis

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laido suktukas, skirtas patogiai laikyti

Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.

Daugiafunkcė saugumo sistema

Daugiafunkcė saugumo sistema

Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – ji automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda

Lengvai suprantama vandens lygio žyma

Lengvai suprantama vandens lygio žyma

Lengvai suprantama vandens lygio žyma kairiarankiams ir dešiniarankiams.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

9

Atsiliepimai

1

28/11/2021

Polska

Polska

Bardzo wytrzymały

Czajnik jest super, dawno kupiony, działa bez zarzutu, ładny

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4681/55 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4681/55 Czajnik

20/05/2012

Polska

Polska

polecam

Wszystko tip top. Jedyna wada to to, że jest to najgłośniejszy znany mi czajnik. Ale za to b. szybko gotuje.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4681/00 Czajnik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4681/00 Czajnik

11/04/2019

Україна

Україна

Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням

Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням, і навіть більше того))) Я відразу помітила, що він зроблений з якісного пластику, що не має сторонніх запахів навіть при нагріванні. Не вмикається без води. При використанні 2 роки ні разу не протікав. Єдиним недоліком вважаю дизайн кришки через те, що вона зроблена на шарнірах

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4681/05 Чайник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4681/05 Чайник

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