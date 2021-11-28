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Nutraukta gamyba
HD4681/55
1,7 l, 2400 W
Vandens lygio indikatorius
Plastikas
Atlenkiamas dangtelis
Laidą galima apsukti aplink pagrindą, todėl virdulį patogu laikyti virtuvėje.
Daugiafunkcė saugumo sistema apsaugo nuo vandens išgaravimo – ji automatiškai išsijungia, kai vanduo užverda
Lengvai suprantama vandens lygio žyma kairiarankiams ir dešiniarankiams.
4.2
iš 5
9
Atsiliepimai
Elżbieta Figura
28/11/2021
Polska
Bardzo wytrzymały
Czajnik jest super, dawno kupiony, działa bez zarzutu, ładny
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4681/55 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4681/55 Czajnik
krzychow
20/05/2012
Polska
polecam
Wszystko tip top. Jedyna wada to to, że jest to najgłośniejszy znany mi czajnik. Ale za to b. szybko gotuje.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4681/00 Czajnik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4681/00 Czajnik
Ta89Enko
11/04/2019
Україна
Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням
Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням, і навіть більше того))) Я відразу помітила, що він зроблений з якісного пластику, що не має сторонніх запахів навіть при нагріванні. Не вмикається без води. При використанні 2 роки ні разу не протікав. Єдиним недоліком вважаю дизайн кришки через те, що вона зроблена на шарнірах
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4681/05 Чайник
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HD4681/05 Чайник