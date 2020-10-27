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Nutraukta gamyba
HD4690/00
1,5 l, 2400 W
Mėlynas pagrindas
Aliuminis
Atverčiamas dangtis
Mėlynas šviečiantis žiedas juosia virdulio pagrindą, suteikdamas jam išskirtinę išvaizdą ir įspėdamas, kai virdulys įjungtas.
Atlenkiamas dangtelis su didele atidarymo anga – paprasta pripildyti ir valyti, taip pat apsaugoma nuo kontakto su garais.
Ergonomiška rankena patogiai tinka visiems – lengva paimti.
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