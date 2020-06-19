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Nutraukta gamyba
HD8643/09
Verda 1 rūšies kavą
Juoda
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.
Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.
„Saeco“ sukūrė šį espreso kavos aparatą, kuris automatiškai išvalo kavos virimo sistemą vandeniu, aparatą įjungus arba išjungus. Todėl galite mėgautis nuostabia šviežia kava su kiekvienu puodeliu.
3.6
iš 5
11
Atsiliepimai
nemira
19/06/2020
България
Продуктът има чудесни характеристики
Прясно кафе,вкусно и гъсто, както го обичам; лесна за ползване и поддръжка.
Argumentai už
лесна за ползване и поддръжка
Argumentai prieš
засега нямам забележки
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Чодан
17/01/2018
България
Идеална за домашна употреба
Прави хубаво кафе. Регулира плътността на смилането. Има необходимите функции. Много кафе дава фира. Трябва често да се почиства.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Encheva
12/01/2016
България
Отлична оценка
Никакви забележки!Лесна употреба и отлично кафе!Разбира се,изборът на марката кафе е от значение.Идеална за домашна употреба!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина