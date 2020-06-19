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  • Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
  • Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą

Nutraukta gamyba

Saeco XsmallPuikus automatinis espreso aparatas

HD8643/09

3.6
| (11) Atsiliepimai
Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą
Kokią kavą bepasirinktumėte, „Xsmall“ sumals šviežias kavos pupeles vienu mygtuko spustelėjimu. Visi valdikliai yra priekinėje dalyje, todėl šį mažą šedevrą galite apstatyti net ir siauroje erdvėje.
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„One Touch“ automatinis espreso aparatas

Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromatą

  • Verda 1 rūšies kavą

  • Juoda

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus

Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.

Automatinis kavos virimo sistemos valymas – visada švarus aparatas

Automatinis kavos virimo sistemos valymas – visada švarus aparatas

„Saeco“ sukūrė šį espreso kavos aparatą, kuris automatiškai išvalo kavos virimo sistemą vandeniu, aparatą įjungus arba išjungus. Todėl galite mėgautis nuostabia šviežia kava su kiekvienu puodeliu.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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3.6

iš 5

11

Atsiliepimai

2

19/06/2020

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Прясно кафе,вкусно и гъсто, както го обичам; лесна за ползване и поддръжка.

Argumentai už

лесна за ползване и поддръжка

Argumentai prieš

засега нямам забележки

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

17/01/2018

България

България

Идеална за домашна употреба

Прави хубаво кафе. Регулира плътността на смилането. Има необходимите функции. Много кафе дава фира. Трябва често да се почиства.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

12/01/2016

България

България

Отлична оценка

Никакви забележки!Лесна употреба и отлично кафе!Разбира се,изборът на марката кафе е от значение.Идеална за домашна употреба!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Xsmall HD8643/09 Aвтоматична кафемашина

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.