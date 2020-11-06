GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
  • Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu

Nutraukta gamyba

„Philips“ Saeco InteliaPuikus automatinis espreso aparatas

HD8753/19

4.2
| (18) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį
Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu
Tik naudodami „Saeco Intelia“ automatinį kavos virimo aparatą galėsite mėgautis tobula espreso. Ji lengva naudoti, pritaikyti ir valyti. Paruoškite tobulą kapučino arba espreso vos vienu mygtuko paspaudimu.
Peržiūrėti visas naudas

Su naujausia „Saeco Latte Perfetto“ technologija

Espreso ir kapučino vienu mygtuko paspaudimu

  • Verda 7 rūšių kavą

  • Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis

  • Juoda

  • 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus

Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus

Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Geriausias skonis naudojant 100 % keraminius malūnėlius

Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.2

iš 5

18

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

3

06/11/2020

Україна

Україна

дуже задоволені кавоматом! Виріб дуже якісний!

дуже задоволені кавоматом, користуємося більше 3 років! Дуже якісний виріб! Експлуатацію проходить щоденно! Жодного збою чи поломок! Гарна якість кави та капучіно!!! Отримуємо задоволення від користування saeco intelia evo

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

absolutní spokojenost

dělá výbornou kávu přesně podle mého přání.Všem doporučuji.

Argumentai už

kvalita a spolehlivost

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/71 Automatický kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/71 Automatický kávovar

05/01/2021

Česká republika

Česká republika

Na to, jak dlouho funguje, skvělý výrobek

Spolehlivě užívám více jak 5 let, běžná udržba, častější nutnost dekalcifikace - originální roztok dost drahý

Argumentai už

Spolehlivist

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/79 Automatický kávovar

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/79 Automatický kávovar

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.