30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Verda 7 rūšių kavą
Integr. pieno ąsotis ir putų plakiklis
Juoda
5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis
Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.
Dėl tvirtų 100 % keraminių malūnėlių galėsite mėgautis puikia kava ilgus metus. Iš keramikos pagaminti malūnėliai sumala nepriekaištingai, todėl vanduo prateka tolygiai ir išgauna tikrąją kavos pupelių esmę. Kitaip nei „įprastuose malūnėliuose“, keramika neleidžia pupelėms perkaisti, todėl galite pamiršti degėsių skonio kavą.
Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.
4.2
iš 5
18
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
06/11/2020
Україна
дуже задоволені кавоматом! Виріб дуже якісний!
дуже задоволені кавоматом, користуємося більше 3 років! Дуже якісний виріб! Експлуатацію проходить щоденно! Жодного збою чи поломок! Гарна якість кави та капучіно!!! Отримуємо задоволення від користування saeco intelia evo
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips
pepa1905
04/05/2021
Česká republika
absolutní spokojenost
dělá výbornou kávu přesně podle mého přání.Všem doporučuji.
Argumentai už
kvalita a spolehlivost
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/71 Automatický kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/71 Automatický kávovar
Vilém
05/01/2021
Česká republika
Na to, jak dlouho funguje, skvělý výrobek
Spolehlivě užívám více jak 5 let, běžná udržba, častější nutnost dekalcifikace - originální roztok dost drahý
Argumentai už
Spolehlivist
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/79 Automatický kávovar
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Intelia HD8753/79 Automatický kávovar